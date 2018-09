Osam serija koje ćete svakako željeti pogledati ove jeseni Ljeto 2018. polako prolazi, stigle su kiše jesenje - idealno vrijeme za gledanje televizijskih serija.

Autor

Goodtalking Vam donosi pregled najzanimljivijih premijernih serija do početka zime. Serija o kojima će se u mjesecima koji dolaze puno pisati, pričati i komentirati - pred Vama je izbor iz ogromne televizijske ponude.

The First

Jedan od ključnih ljudi zaslužnih za uspjeh američke verzije "Kuće od karata" autor je serije "The First". Beau Willimon u osam epizoda donosi priču o grupi astronauta čija je misija osvajanje Marsa. Misiju je zamislila Liz Ingram - bogata nasljednica kojoj odlazak na Mars postaje želja, strast. Opsesija. Serija će, prema najavama, pratiti pripreme ekipe za odlazak na Crveni planet te privatni život na koji zahtjevna i rizična misija ostavlja posljedice. Snažne glumačke adute "The First" ima u Sean Pennu i Natachi McElhone. Radnja serije je fiktivna, izmišljena no s obzirom na ekipu iza i ispred kamere "The First" je serija koja će privući pažnju gledatelja.

POČETAK PRIKAZIVANJA: 14.09.

The Good Cop

Netflixova policijska drama s elementima komedija prati oca i sina Tonya (Senior and Junior). Oni su policajci, detektivi, ali potpuni različiti - otac je izbjegavao pravila, često igrao na rubu zakona. Takav pristup koštao ga je uspješnije karijere, stare dane provodi osramoćen i od kolega zaboravljen. Mlađi Tony je drugačiji - uvijek igra po pravilima, obožava svoj posao i uspješno rješava slučajeve. Različiti policajci, otac i sin pokušat će pronaći zajednički jezik u privatnom životu. Najteži slučaj u karijerama detektiva Tony...

Autor ove obiteljske buddy komedije Andy Breckman najpoznatiji je kao autor tv serije "Monk". Otkačeni predstavnici zakona glavni su protagonisti i serije "The Good Cop" čija radnja je zapravo priča o odnosu oca i sina uz humor i poneki policijski slučaj.

POČETAK PRIKAZIVANJA: 21.09.

Maniac

Istodobno kada i "Good Cop" "Netflix" će izbaciti i "Maniac" - seriju s možda i najjačom glumačko-redateljskom ekipom od svih serijskih premijera ove jeseni. Redatelj deset epizoda serije je Cary Joji Fukunaga (za "Netflix" snimio "Beasts of No Nation", redatelj osam epizoda "Pravog detektiva") dok su glavni glumci Emma Stone i Jonah Hill. Priča serije prati Annie i Owen koji su podvrgnuti znanstvenom eksperimentu. Paralelni svjetovi, poigravanje umom pacijenta.... Neki su od detalja koje ćemo gledati u "Maniacu".

POČETAK PRIKAZIVANJA: 21.09.

Magnum P.I.

Početkom osamdesetih godina prošlog stoljeća Tom Selleck živio je najbolje dane karijere. Najveći razlog glumčevoj popularnosti bila je uloga privatnog detektiva u televizijskoj seriji "Magnum". Nakon nešto manje od četrdeset godina od početka prikazivanja Selleckova Magnuma serija je dobila novu, današnjim danima prilagođenu verziju. Novi Magnum je Jay Hernandez - povratnik iz Afganistana, bivši privatnik Navy Seala koji vojne vještine koristi u rješavanju zločina. Mjesto radnje su Havaji i s obzirom na izbor redatelja pilot epizode (Justin Lin - režirao 4 filma i serijala "Brzi i žestoki") novi bi Magnum trebao imati više akcije...

POČETAK PRIKAZIVANJA: 24.09.

The Rookie

Četrdeset godina John Nolan živi u gradiću i ne odustaje od snova. Nolan želi postati policajac u Los Angelesu. Spletom okolnosti sve do četrdesetog rođendana Nolan nije uspio ostvariti najveću želju, ali prilika nije propuštena - uprava policije Los Angelesa zaposlila je Nolana i on počinje raditi. No, postati policajac u velikom gradu nije jednostavno - posebno ako si početnik...

Nathan Fillion glavni je adut serije - "Firefly" i "Castle" se i dalje nalaze na visokom mjestu kod ljubitelja televizijskih serija. Priča serije te lik Johna Nolana nudi veliki glumački izazov i potencijalno intrigantnu radnju o policijskom životu i ostvarenju životnih želja. Fillion će, uvjeren sam, biti ponovo u vrhunskom izdanju.

POČETAK PRIKAZIVANJA: 16.10.

Distrito Salvaje ('Wild District')

Jedna od najpoznatijih i najgledanijih "Netflixovih" serija je "Narcos". Uvodne dvije sezone "Narcosa" bave se kraljem kokaina Pablom Escobarom, ali i političkom, vojnom, sigurnosnom i ekonomskom slikom Kolumbije i susjednih zemalja. Na tom tragu je i "Distrito Salvaje" - nema Escobara, ali je mjesto radnje Kolumbija. U središtu priče je Jhon Jeiver , ratnik i gerilac, koji se nakon potpisivanja mirovnog sporazuma vraća u grad. Jeiver pokušava živjeti normalnim životom, ali prošlost ponovo kuca na vrata.

Autor serije Christian Conti seriju opisuje kao priču o čovjeku u potrazi za izgubljenim životom i dodaje da serija sadrži i akciju i napetost. Dovoljno za gledanje - barem uvodnih epizoda.

POČETAK PRIKAZIVANJA: 19.10.

Homecoming

Julia Roberts je Heidi Bergman, psihijatrica u ustanovi za pomoć ratnim veteranima. Dane provodi slušajući potresne priče vojnika koji pokušavaju započeti novi, civilni život. Psihijatrica se zbližava s pacijentima i čini sve da pomogne. No, povratak u normalan, mirnodopski život nije jednostavan..

Iako prva epizoda "Homecominga" izlazi tek za nešto manje od dva mjeseca potvrđeno je snimanje druge sezone. Julia Roberts i aktualna priča o ratnim veteranima glavni su aduti serije - autori su, prema vlastitim izjavama, priču zamislili prema stvarnim svjedočanstvima vojnika.

POČETAK PRIKAZIVANJA: 02.11.

The Kominsky Method

Posljednjih se godina glumački veterani udružuju u projektima natopljenim nostalgijom i podsjećanjem ne neka druga glumačka vremena ("Last Vegas" naprimjer...). Na tom tragu je i humoristična televizijska serija "The Kominsky Method". Radnja serije prati nekada slavnog Sandyja Kominskog i njegovog agenta Normana koji pokušavaju pronaći načine da se prilagode životu u zlatnoj dobi u Los Angelesu gradu gdje su doživjeli i preživjeli dane najveće slave. Odabir glumaca izvrstan - Michael Douglas i Alan Alda odličan su izbor za Kominskog i Normana. Autor serije je Chuck Lorre poznat kao tvorac serija "Teorija velikog praska", "Dva i pol muškarca" i "Dharma i Greg"

POČETAK PRIKAZIVANJA: 16.11.

Izvorni tekst pročitajte ovdje.

O autoru:

Moje ime je Tihomir Polančec. Rođen u Zagrebu, radio sve i svašta, ali film je uvijek ostao moja najvažnija sporedna stvar na svijetu. Jednoga dana odlučio sam dugogodišnje filmofilsko i videotekarsko iskustvo prenijeti na blog i tako je nastao Goodtalking. Iz bloga (trenutno se na blogu nalazi više od 500 recenzija i najava) nastale su Facebook stranica i Facebook grupa koje prati tisuće filmofila i serijofila svih generacija.