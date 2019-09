Poklanjam karte za Cecu (šalim se, samo je knjiga)

Jeste li znali da, statistički gledano, najviše ljudi prekida vezu upravo u drugoj polovici devetog mjeseca? Naravno da niste jer sam to upravo izmislila da lakše mogu uć u današnju temu.

Današnja tema je da od jučer imam migrenu. Ne pomaže ništa, ni kaladont u tubi. Boli me kad gledam, boli me kad tipkam, boli me kad postojim. Da sam školarac, mama bi mi napisala ispričnicu i samo bi ostala doma spavat, ali nisam, pa si ju moram napisat sama (zapravo točno kao i kad sam bila školarac).

Kao i u školi, to što sam bolesna ne znači da smijem zaostajat s gradivom - u školi si morao prepisat propušteno iz bilježnica kolega iz razreda, a ja ću samo prepisat nešto od same sebe.

I da skroz eliminiram osjećaj da sam lijeno, beskorisno smeće - poklonit ću 5 komada svoje knjige #PREKID iz koje sam prepisala ovo što slijedi.

Prepisano iz poglavlja koje se zove “NEMOJ” - ako vam je draže, čitajte onako kako Kolinda čita Pipi Dugu Čarapu.

Pravila za dobit knjigu ću objasnit na kraju, možda ju do kraja neki neće ni htjet.

Krenimo već jednom da ja mogu zatvorit oči.

“Dvije stvari su u ovom životu sigurne - smrt i porezi” - kaže jedna poznata izreka koja očito ne ljetuje u Hrvatskoj i nije čula za Todorića.

Dvije stvari koje u životu jesu sigurne su smrt i činjenica da ćeš imat loše ideje za vrijeme prekida. I da ćeš mislit da su to najbolje ideje ikad.

Većinu ovih NEMOJ stvari jako dobro znaš, ali svejedno ćeš ih htjet napravit.

NEMOJ.

Ovo su i dalje samo osnove - sigurna sam da se ti možeš sjetit još nekih primjera. Javi ih frendici, javi ih samoj sebi, javi ih kome god misliš da trebaš.

Krenimo, imamo dosta NEMOJ za proć.

Nemoj radit sranja na Facebooku

Nitko ne kaže da ne smiješ ić na Facebook nakon prekida, ali netko ti mora reć da NE radiš stvari koje ćeš htjet radit. A htjet ćeš stavljat “suptilne” statuse i linkove pjesama koji su suptilni kao Vladimir Putin. “Napisat ću nešto neodređeno, da se malo kuži, ali generalno ne kuži.” To nije inovativna ideja, to je pasivna agresija i svi ju kuže.

Evo ti nekoliko primjera: “Neki ljudi su kao oblaci. Kad ih nema, dan je predivan.”

“Some people deserve a high five. In the face. With a chair.”

I možda moj najdraži: “She remembered who she was and the game changed.”

Pričanje o sebi u trećem licu je prestalo bit moderno još u vrijeme kad se ombre zvao izrast, a pasivna agresija nikad ne zvuči misteriozno - svi znamo kome si posvetila status i svi NE želimo sudjelovat.

Ako želiš bit misteriozna na Facebooku, objavi nešto misteriozno, tipa:

Ako imaš nešto za reć o bivšem, tračaj ga s najboljom frendicom preko glasovnih poruka kao normalna osoba, a ako postoji nešto što misliš da tvoj bivši mora znat, pošalji mu poruku. Što me dovodi do druge loše ideje iz kategorije NEMOJ.

Nemoj mu slat poruke jer mu full moraš nešto reć

“Samo mu moram napisat još jednu važnu stvar pa se više ne nikad moramo čut...” NE MORAŠ. Postoji hrpa stvari koje vjerojatno moraš napravit - tipa vjerojatno moraš oprat kosu, vjerojatno moraš iznijet smeće iz stana, vjerojatno moraš otić na bankomat - ali ono što definitivno NE MORAŠ je poslat poruku Marku da mu kažeš još jednu finalnu stvar koju mu nisi rekla.

Tužna stvar kod kraja veza je to da uvijek imamo osjećaj da će sve bit bolje ako dobijemo priliku reć još samo tu jednu, zadnju stvar. Najvažnija zadnja stvar koju moraš reć ne moraš reć njemu, nego sebi, a to je NEMOJ. Nemoj očekivat od bivšeg da će te popravit, to je tvoj posao. I nećeš ga bolje obavit ako ovisiš o slanju još samo jedne poruke.

Nemoj imat obješenu guzicu

I ti i ja i tvoja baka znamo da ćeš mu svejedno postat poruku jer si loš karakter i samokontrola ti je na razini Zdravka Mamića, pa bi onda barem bilo pristojno da usput napraviš nešto za buduću

sebe koju upravo sramotiš. Svaki put kad odlučiš poslat poruku koju jednostavno “moraš” poslat jer ćeš se inače bacit kroz prozor, napravi 20 čučnjeva. Možda si trenutno ne možeš pomoć da ne šalješ poruke zbog kojih će ti za godinu dana bit neugodno, ali možeš si pomoć da za godinu dana nemaš obješenu guzicu. Kad već mora bit neugodno, barem neka bude neugodno s korisnim.

Nemoj stalkat svaku ženu koja mu je lajkala status

Ti možeš glumit da to ne radiš jer imaš neke standarde ispod kojih se jednostavno ne spuštaš, ali ja nemam problem s priznavanjem da sam češće nego rjeđe vidjela nepoznati lajk na objavi svog bivšeg i išla vidjet “ko je sad ova kurva?” Nije nešto na što sam pretjerano ponosna, ali ovo nije knjiga o stvarima na kojem sam ponosna. Rezultati stalkanja su bili različiti - ponekad je bila samo random kolegica s posla koja mu je lajkala sliku. “Dobro je, ružna je” - tko barem jednom nije ovo rekao s olakšanjem, laže da nije. Ponekad je bila full zgodna cura zbog koje bi rekla “evo ZNALA sam, već ima nekog novog a ja sam još tužna.” Ponekad je sumnjiva kurva koja je lajkala sliku samo njegov frend koji se zove Vanja pa ti je neugodno jer od svih “kurvi” koje s očekivala, nisi očekivala muškarca koji ima ženu, djecu i bradu. Stalkanje profila bivšeg i opsesivno provjeravanje gdje je, što radi i s kim može imat samo dva rezultata - ili ćeš pronać nešto što će ti izbit zrak iz pluća, ili nećeš pronać ništa, zbog čega ćeš nastavit kopat dok ne pronađeš nešto što će ti izbit zrak iz pluća. Društvene mreže bivših su kao prištevi - najbolje ih je pustit na miru jer ćeš si samo napravit infekciju.

Nemoj odrezat šiške

Kad smo već maloprije spomenuli guzicu, znaš koji je najbolji način da od lica napraviš upravo to? ŠIŠKE. Srdačan pozdrav za vas 3 posto kojima šiške stoje, ali mi obični smrtnici se dijelimo na dvije vrste:

Ljudi kojima ne stoje šiške Ljudi kojima ne stoje šiške, ali su to zaboravili

Ako imaš frizerku koja ti kaže: “Baš bi ti mogli malo napravit šiške, za promjenu” - sjeti se tko će ih nosit i pokušavat puštat sljedećih 6 mjeseci. Ne ona. Ako tvoja frizerka želi promjenu, predloži joj da ona tebi plaća da te šiša - i to je promjena, ali ne uključuje špangice i debilne polu-frizure koje ćeš morat nosit dok čekaš da ti šiške otiđu s lica. Ako imaš frendicu koja te nagovara da napraviš šiške, promijeni broj i nemoj joj se više nikad javljat jer ti to nije frendica, nego otrovna zmija koja ne želi da budeš sretna.

Generalno se makni od škara

Znaš ono kad žene nakon prekida drastično promijene frizuru i shvate da je to sve što im je ikad trebalo? Ni ja, ali iz nekog razloga, to je i dalje u top 5 savjeta za preživljavanje prekida. “Promijenite frizuru, osjećat ćete se kao nova osoba.” Nećeš se osjećat kao nova osoba, osjećat

ćeš se kao ista osoba koja uz sva sranja kroz koja prolazi još mora naučit kako hendlat novu frizuru. Ako prolaziš kroz prekid i pored tebe su ljudi koji ti govore da sečeš kosu, seci te ljude iz života jer te pokušavaju navest na zlo. Prekid je vrijeme kad nemaš stabilnu situaciju u glavi, probaj barem zadržat stabilnu situaciju NA glavi. Lijepo je rekao Sokrat - ne valja ić u dućan kad si gladan i ne valja donosit odluke o frizuri kad si tužan. Eventualno vrhove skrati, ostalo pusti na miru.

Nemoj se tetovirat

Da pogodim, uvijek ćeš ga voljeti i bit ćeš vječno izgubljena bez njega, ali znaš da riječi koje izgovaraš i statusi koje pišeš - iako sam ti rekla da ih ne pišeš - nisu dovoljno snažni da utjelove dubinu tvoje tuge pa ćeš tetovirat nešto što s jedne strane simbolizira tvoju bol, a s druge daje nadu da će vrijeme zaliječiti sve rane? Jesam blizu? Probat ću bit još bliža. Nećeš se tetovirat ZBOG NJEGA, nego zbog sebe jer realno, već odavno razmišljaš o tetovaži i osjećaš da je napokon vrijeme za nju. Nećeš pretjerivat, stavit ćeš nešto malo, nešto što ima značenje samo za tebe. Tipa SRCE, jer možda jesi izgubila ljubav, ali dat ćeš si ju sama, iglom pod kožu. Na unutarnju stranu zgloba, jer se toga još nitko nije sjetio. Ili možda nekoliko malih ptica na leđima, odmah ispod ramena? Uvijek si voljela ptice a i sviđa ti se simbolika jer si i ti na neki način ptica u nastajanju, iako trenutno imaš slomljeno krilo, ali kad-tad ćeš poletjeti prema slobodi. Ili možda kineski znak za snagu? Da, da, jer ti JESI snaga! Možda neki leptir iznad guzice, da ljudi na plaži misle da si egzotična plesačica iz Češke i da svi zauvijek znaju da si jednom imala 500 kuna? Ili samo neki tekst, tipa “Just breathe” na rebrima. Ili “just breath”, ako si često markirala engleski.

Da sam se tetovirala svaki put kad mi je zbog prekida tetovaža zvučala kao super ideja, imala bi više loših tetovaža od Lindsay Lohan. Ovako imam samo jednu. Dvije, ako računaš i drugu. Tetovaže su kao šiške - o njima ne treba donosit odluke kad si tužan. Inače bi ti se moglo dogodit da postaneš jedna od onih osoba kojima ispod ključne kosti piše MILJENKO. A to ne paše ni na jednu majicu.

Nemoj remetit javni red i mir

Ne mislim na tetovažu Miljenko ispod ključne kosti, iako je i to vrsta remećenja javnog reda i mira. Mislim na bacanje njegovih stvari kroz prozor, što sam jednom vidjela na vlastite oči u centru grada. Došla je policija, došli su vatrogasci, cura je završila u novinama i na sudu. I morat će platit kaznu. A i ono, mogla je ubit nekog dok je bacala televizor kroz prozor. Nemoj bit glupa - ako ti je bivši napravio nešto grozno i misliš da mu se moraš osvetit oduzimanjem materijalnih stvari, imaš oglasnik, prodaj ih. Prodaj televizor za 25 kuna. Ili ga pristojno odnesi u dom za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Budi nečije sunce čak i u svojim najmračnijim trenutcima, a ako ne možeš, barem budi osoba koja ne baca tuđe stvari kroz prozor.

Nemoj uspoređivat vašu ljubav s filmovima

“Ali mi smo stvarno kao Notebook.” Stvarno niste. Što se duže uvjeravaš da je tvoj život film i da će se baš kao i u filmu stvari romantično preokrenut ako vjeruješ da hoće, to će ti sise bit jače

obješene kad napokon shvatiš da moraš krenut dalje. Scenariji iz filmova se najčešće ne obistinjuju i to nije nešto na što možeš računat u životu. Ono na što možeš računat je gravitacija.

Nemoj razmišljat kako je sve moglo bit drugačije

Da ste se ranije sreli. Da ste se kasnije sreli. Da se niste sreli uopće. Da je tebe mama rodila dan ranije i da si blizanac po horoskopu, a ne rak, jer bi onda bila manje emotivna. Da se onaj dan niste posvađali oko toga jel na snimci Laurel ili Yanny. Da si mu manje slala poruke i bila manje naporna. Da njegova nova cura padne niz stepenice. Da si malo ljepša. Da si malo bolja. Sve je moglo bit... normalno da je sve moglo bit drugačije, ali nije, i najgora stvar koju možeš napravit je to da nabrajaš šta je sve moglo bit. Moglo je bit svašta. Mogla si se rodit kao pas u Sisku. Ali nisi.

Nemoj slušat pjesme koje su ribež za srce

Postoji nekoliko stvari koje nikad neću razumjet, tipa ljude koji ne vole Božić i ljude koji uspiju reć “ovo je previše palačinki”, a na toj listi su i žene koje za vrijeme prekida slušaju tužne pjesme i čude se jer su i dalje tužne. “Pustila sam si Adele i osjećam se još gore” - no shit, Sherlock, u sljedećoj epizodi neočekivanih stvari možeš bacit tranzistor u kadu i čudit se što si mrtva. Tužne pjesme ne postoje zato da bi se slušale kad si tužan - tužne pjesme postoje zato da bi si Adele mogla kupit vilu s bazenom i da Sam Smith može imat brod. Slušanje tužnih pjesama u nadi da ćeš preboljet prekid je kao da piješ gusti sok sa šlagom u nadi da ćeš preboljet proljev. Slušaj pjesme koje te ne podsjećaju na to da više nema vas, znači NE Massimo i Neno Belan “Zar više nema nas?” Slušaj nešto neutralno, tipa “da bi bilo dobro, Baaaauhauuus!” Ja na primjer to ne smijem jer me podsjeća na bivšeg koji je to pjevao skoro cijelim putem dok smo se jednom vozili na more, ali ti vjerojatno smiješ.

Nemoj se slučajno pojavit na mjestima na kojima će on bit

“Marko, otkud ti ovdje u Dugavama?” Ovdje je zato što mu stojiš ispred zgrade. Znaš onu romantičnu komediju u kojoj Bradley Cooper ostavi curu jer više ne želi bit s njom, ali onda mu se ona pojavi ispred zgrade pa se pomire? Normalno da ne znaš, kao što ne znaš ni jednu priču o ženi koja se nakon prekida ošišala i napokon postala sretna. Nemoj dolazit u birc u kojem pije kavu u nadi da će se predomislit kad te vidi - realno, bolje izgledaš na Instagramu nego uživo i ovo ti samo odmaže.

Nemoj ić na dijetu

“Počet ću se zdravo hranit da skrenem misli s toga da sam tužna.” Kao osoba koja radi za nutricionističku firmu (slovensku, ali svejedno se računa), dopusti da ti ponudim jedan kvalitetan, besplatan nutricionistički savjet - NEMOJ. Zdrava prehrana je predivna stvar i mnogi će reći da ne postoji loš trenutak da ju uključiš u svoj život, ali mnogi govore i Johnny Deep za Johnnya Deppa - ljudi govore svašta. Već si dovoljno tužna zbog prekida, ne moraš bit i gladna. Žene koje su tužne i gladne su opasne. Postoji vrijeme za karfiol i prokulice, ali vrijeme prekida nije to vrijeme. Ubit ćeš nekog, a “bila sam gladna” na sudu nije olakotna okolnost. Iako bi realno trebala bit.

Nemoj pojest sve kolačiće

Sjećaš se kad smo u školi iz fizike učili 3. Newtonov zakon iz kojeg smo saznali da svaka akcija ima reakciju? Ovo nema veze s tim, samo sam te htjela podsjetit na Newtona jer realno, kad ti je zadnji put pao na pamet? Jedan od najvažnijih znanstvenika u povijesti, a ti ga se nikad ne sjetiš jer misliš samo na sebe. Sad kad smo zaključili da si egocentrična, vrijeme je da te podsjetim na još jednu glupu ideju koja će ti past na pamet, a ona se zove “pojest ću sve kolačiće.” Ne znam kakvoj reakciji se nadaš, ali gledano kroz prizmu zdravog razuma, ako pojedeš sve kolačiće i udebljaš se u inat bivšem, njemu će i dalje bit svejedno, a ti ćeš bit debela. To što sam ti maloprije rekla da je glupo ić na dijetu za vrijeme prekida ne znači da se smiješ tovit kao da sutra ne postoji. Generalno, sve te ideje kojima ćeš nešto “pokazat bivšem” treba stavit na stranu. Čim prije prihvatiš činjenicu da je tvojem bivšem svejedno za tebe kao što je tebi svejedno za Newtona, tim bolje.

Nemoj pomahnitalo kupovat stvari

Znam da si u Seksu i gradu vidjela da je shopping najbolja terapija, ali pokušaj se sjetit da te nove cipele neće učinit ništa manje tužnom, ali će te učinit manje likvidnom (Andrea Andrassy, mag. oecc.). Kad se uspiješ oduprijet porivu da kupovanjem novih stvari rješavaš probleme, osjećat ćeš se bolje. Srdačan pozdrav od djevojke koja je nakon jedne svađe kupila kompjuter da se malo smiri.

Ima još primjera ali neka ostanu u knjizi jer je ovo ionako već predugačko.

Uglavnom, 5 komada poklanjam, limitirani tvrdi uvez koji se nigdje ne može kupit.

Mogu ju potpisat ako želiš, mogu potpisat i Sanju Doležal, sve ćemo se dogovorit ako ju dobiješ.

Samo treba na mom Fejsu ili Instagramu ostavit komentar da ju želiš, i ako može da taj komentar nije napisan u rimi, to bi bilo divno jer mislim da baš zbog “knjigu želim, da joj se veselim” Instagram pjesnika i imam migrene.

A sad me ispričajte, oči mi se ponašaju kao da sam u njih žlicom nasipala staklo, srdačan pozdrav.