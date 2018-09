Senzacija na internetu: Tekst koji neće uvrijedit baš nikoga!

Kad biste mogli otputovat u vrijeme i promijenit jednu stvar, što biste napravili?

Upozorili sebe na nekog lošu bivšu ljubav?

Odigrali točne brojeve za loto?

Stavili 1000 kuna na “Španjolska:Hrvatska - 6:0?”

Ili, da stvar bude malo pozitivnije obojena - stavili 1000 kuna na “Hrvatska je druga na Svjetskom?”

Ja znam točno šta bi (ja znam točno što bih, gospođo Vlasta) - otišla bi do Noine arke i zabranila ulazak komarcima.

Prošla je sredina 9. mjeseca i ne samo da su još uvijek tu, nego su i na nilskim steroidima.

Izbacit komarce, ubacit junikorne, svima bi bilo ljepše.

Prošli tjedan sam pisala kolumnu o Beogradskom taksistu koji mi je vikao da sam đžukela jer nisam htjela uć u njegov ilegalni taksi.

Nabrojala sam sve stvari koje mi je rekao u svojoj ljutnji s mirisom nikotina i znoja.

Jedna od rečenica kojom me počastio je bila “j*** ti Bog mater!”

Ružna stvar za reć nekome, bio on vjernik ili ne.

To je jedna od stvari koje osobno NIKAD ne izgovaram, jer em ne vidim potrebu, em znam koliko jako upikne nečije osjećaje.

I razumijem intenzitet uboda.

U prošloj sam kolumni ipak upotrijebila upravo taj izraz jer sam citirala pomahnitalog beogradskog taksista, a koji je to rekao netom prije nego što je dodao: “Šuši kurac.” Htjela sam napisat “puši kurac”, ali omaklo mi se, pa nek ostane.

Danas sam njegovu psovku cenzurirala zvjezdicama, tad nisam jer mi je tad bilo važno da se osjeti puni, necenzurirani bijes taksista koji me napada.

Rečenica je imala navodne znakove s obje strane, tako se pišu rečenice u dijalogu i citati.

Pametnom dovoljno da shvati da nisam JA rekla tu odvratnu stvar koja se ne govori jer je ružna.

Nedavno sam na Facebooku napisala jedan “zajebavam se” status o frizerima i majstorima.

Glasio je:

Svaki majstor i frizer ikad: “TKO vam je radio ovo?” - uz opasku da ne valja, jasno.

Jasno je da ovo ne može obuhvaćati baš SVAKOG frizera i baš SVAKOG majstora, a ljudi su većinom reagirali smijehom i dodavanjem svojih sličnih iskustava.

A onda je došla jedna Ivana.

Ljuta.

“Kakva glupost” - rekla je i nastavila, “JA si kao frizer to nikad ne bi dopustila. Sramota da se svi frizeri ismijavaju na ovakav način, glupa si…” - i ostale “bok ja sam Ivana i nosim šah na tulum” rečenice.

Pokušala sam joj objasnit da je to benigna zajebancija i da je svima jasno da ne mislim na SVE frizere i majstore, ali bez rezultata.

Opet mi je napisala da sam glupa i tu smo stale.

Ona uvrijeđena, ja glupa.

(Glupa točno onoliko koliko i svi ostali koji su shvatili poantu bez da su se naljutili).

Ha dobro, sve plavuše ionako jesu glupe, kaj ne?

To je nešto na što se nikad ne uvrijedim jer ono, svima je jasno da se osoba koja to govori zajebava (ili je zatucana seljačina, pa se opet nećeš jako uvrijedit jer u priči nisi TI idiot).

Bilo mi je žao Ivane jer se uzrujala.

Uvijek mi je kad netko u očitoj zajebanciji odluči pronać nešto ružno i uvredljivo za sebe.

Ivana se ODABRALA uvrijedit.

I bilo mi je žao.

Bilo mi je žao i kad mi se nakon kolumne o beogradskom tasksistu javila cura koju je uvrijedilo “moje” psovanje Boga.

“Inače te čitam, ali zašto si morala to napisat? Mene to vrijeđa kao vjernika. Zašto to nisi mogla cenzurirat?”

Osjećala sam se užasno.

Cilj je bio da upozorim druge cure na luđake koji te ponekad namame u taksi, a usput sam povrijedila osobu koju nisam htjela povrijedit.

Žao mi je (nisam sarkastična).

Napisala mi je i da joj je u tekstu sve bilo super dok nije došla do tog dijela.

Zamišljala sam kako joj se u tom trenutku dogodila nelagoda.

Ne volim da ljudi osjećaju nelagodu.

Da volim, pisala bi gadne stvari, tipa “krem iscjedak” - pozdrav mom prijatelju koji je skovao ovaj najgnjusniji izraz u povijesti.

Osjećala sam se loše jer sam povrijedila curu.

A onda mi se vratio kisik u mozak i sjetila sam se navodnika.

Citirala sam životinju koja me verbalno zlostavljala jer nisam htjela uć u taksi.

On je u priči bio realno prikazan lik i citirala sam točno ono što je vikao.

Realno.

Bez cenzure.

Bez uljepšavanja.

Tako se to uvijek radi kad pišeš o likovima.

Svatko tko je pročitao barem jednu knjigu to zna.

Kad pišeš o Hannibalu Lecteru, nećeš cenzurirat njegove kanibalističke navike, kad pišeš o Christianu Greyu, nećeš napisat učinio joj je “immisio penis in vaginam” (što je btw pravna definicija “spolnog odnošaja”) ili “plahutario joj je u zoni vulve.”

Kad pišeš o taksistu koji ti je viknuo to što ti je viknuo, nećeš napisat da ti je viknuo “Jesen ti bigulicu!” - jer nije.

Neću cenzurirat nasilje.

Neću ni cenzurirat u “Jb ti BG mtr” jer to može bit i Jebo ti Beograd metar.

Žao mi je što se cura uvrijedila, ali uvrijedila se jer je odlučila samoj sebi prešutit navodnike i odbila shvatit da je riječ o CITATU.

Da, to što je taksist rekao je odvratno, ali nisam ju uvrijedila JA.

Uvrijedile su ju njegove riječi.

I to samo one o Bogu.

To što mi je viknuo da šušim purac ju nije uvrijedilo uopće.

A trebalo je, ne samo kao vjernicu nego prvenstveno kao ženu.

Selektivna uvredljivost, omiljeni modni dodatak novog doba.

I dalje mi je žao što se uvrijedila, ali jebi ga.

Neću cenzurirat dijaloge zato da bi se oni koji ne razlikuju tuđi citat od moje izjave osjećali zaštićeno. Život nije buketić cvijeća, a moja kolumna nije botanički vrt.

Onda se i ja mogu uvrijedit što ljudi koji nisu svladali koncept citata (gradivo osnovne škole) imaju isto pravo glasa na izborima kao i oni koji jesu.

Žao mi je što se uvrijedila, ali, sad ću se poslužit citatom Carrie Bradshaw koju ne volim jer uči žene da budu histerične i dižu kredit za cipele: “I couldn’t help but wonder…”

I couldn’t help but wonder par stvari.

Ako je toliko uvrijeđena citatom, je li toliko posvećena i da živi u predbračnoj čistoći?

Ili je to opet selektivan moment?

Ili, lako za ovo iznad - ako je toliko uvrijeđena mojim CITIRANJEM nekog drugog da mi se javi u inbox i kaže da je uvrijeđena, koliko se puta javila drugima koji ju kao vjernika vrijeđaju na isti (ili puno gori) način?

Konkretno, mislim na: Koliko se puta javila u inbox župama u kojima se svako malo otkrije pedofilija?

Probable mente onoliko puta koliko konca za šivanje ima u zaprešićkoj ambulanti - NULA.

I dalje mi je žao što se uvrijedila, ali, iako ovu psovku smatram groznom, mislim da je i ovaj put pobijedila selektivna uvredljivost.

Na primjer, jedna moja frendica je stvarno živjela u predbračnoj čistoći, a ona se nije uvrijedila jer je školovala navodnike.

Znam da je ova psovka granični primjer i da će neki i dalje smatrat da je preuvredljiva unatoč navodnicima i činjenici da ju izgovara lik iz priče, a ne ja, direktno čitatelju, ali činjenica je da danas ne možeš napisat ništa bez da se barem netko ne uvrijedi.

Sjećam se kad sam jednom napisala “Sretan Uskrs svima koji slave!” - i u paketu dobila nervni slom jedne žene koja nije shvaćala čemu ovo “svima koji slave” kad SVI moraju slavit Uskrs.

Sasvim slučajno je opet riječ o vjernicima - pozdrav svima vama koji ste normalni, a često ispadate kolektivno ludi zbog glasnih pojedinaca.

Ne možeš više objavit fotku ćevapa bez da se netko naljuti jer je protiv mesa.

Ne možeš objavit sliku iz restorana bez da ti netko napiše da djeca u Africi GLADUJU, a TI jedeš. To što su komentar objavili s mobitela koji je neko dijete složilo za dolar po danu im nije problematično.

Ne možeš napisat ni najobičniji recept za palačinke bez da barem netko u njemu ne pronađe uvredu.

Imam jedan dobar za “zdrave” palačinke, otkrila sam ga prije mjesec dana (iako ga ljudi koriste već godinama).

Prvo ću ga napisat ukratko, a onda ću se vratit i pokušat pobrojat sva mjesta na kojima bi se netko mogao uvrijedit.

Za palačinke, spremni! (Evo prva potencijalna uvreda je već tu).

Zdrave američke palačinke

Sastojci:

* 340g zobenog brašna

* 1 banana

* jaje

* 240ml bademovog mlijeka

* pecilni prašak

* sol

Postupak:

Prvo u blenderu (ili štapnim mikserom) napravite zobeno brašno. Za one koji ne znaju kak se to radi - uzmeš zobene pahuljice i izmiksaš ih. U posebnoj zdjeli izmiksajte jaje, oguljenu bananu i bademovo mlijeko (može i neko drugo, tipa rižino ili zobeno, a može i obično). Dodajte pola žličice pecilnog praška i prstohvat soli. Ponovno izmiksajte da se sve spoji. Smjesa treba biti gusta jer radimo američke palačinke, one iz filmova koje svi uvijek jedu za doručak a tebi je mama posluživala kruh, putar i jednu vrstu jogurta. Ako je pregusta, dodajte malo mlijeka - gustoću ćete najbolje znati procijeniti kad ispečete prvu palačinku pa vidite jel treba kaj dodati ili oduzeti. Uzmite teflonsku tavu i upalite štednjak. Kapnite malo ulja (može i kokosovog ako želite, iako u zadnje vrijeme pišu da je to ulje zapravo jednako loše za nas kao i mast), a kad se zagrije, šefljom oblikujte male palačinke. Ja ih pečem na velikoj tavi, pa ih uspijem nagurat 5 odjednom. S obzirom na to da su ovo debele palačinke, treba ih peći na umjerenoj vatri, kako bi se lijepo zapekle iznutra, a istovremeno ne zagorile izvana. Ako želite, prije okretanja u palačinke možete utisnuti komadiće čokolade ili borovnice. Pažljivo okrenite, zapecite drugu stranu i to je to. Možete ih poslužiti uz čokoladne namaze, pekmeze ili, ako želite jednom umrijet jaaaako zdravi, možete ih samo za kraj ukrasiti svježim borovnicama i dodati malo meda. Fine su, jedino ih je malo tlaka okretat jer su male i bezobrazne pa se znaju raskeljit po tavi. To je to, dobar tek!

Fakat su fine ove palačinke i toplo preporučujem svima da ih isprobaju.

Evo i slike.

Simpatične su.

A sad idemo ponovit ovaj naizgled jednostavan recept, ali probat ću ubacit sve potencijalno uvredljive stvari na koje sam dosad naišla na internetima, čak i ispod benignih stvari kao što su recepti.

Krenimo u ovaj možda najteži Minesweeper koji sam ikad igrala.

Evo ga, druga riječ, već bomba.

UVREDLJIV SADRŽAJ #1: “Zdrave američke palačinke”

POTENCIJALNO UVRIJEĐENA SKUPINA: ekstremni domoljubi.

“Zašto američke? Zašto smo se svi odlučili Amerikanizirat i postat kao Zapad? Zašto ne hrvatske palačinke, Hrvatska je predivna zemlja! (Gospič diše Hrvatski.) Zašto se sramimo svoje zemlje? Zašto vrijeđaš i mrziš sve što je hrvatsko, Andrea?!”

UVREDLJIV SADRŽAJ #2: “Prvo u blenderu”

POTENCIJALNO UVRIJEĐENA SKUPINA: jezični puristi.

“Zašto blender? Zašto ne hrvatska inačica? Zašto ne “strujni usitnik prehrambenih masa?!”

Zajebavam se, nisam mogla nać izraz za blender, ali ovo je sasvim ok. Ako rafting može bit “rječarenje”, a tipfeler “zatipnica”, onda i “strujni usitnik prehrambenih masa” ima svoje mjesto pod suncem.

UVREDLJIV SADRŽAJ #3: “napravite zobeno brašno”

POTENCIJALNO UVRIJEĐENA SKUPINA: ljudi koji agresivno lobiraju protiv glutena.

“Zob u pravilu nema glutena ali može se zarazit glutenom, a ja ne smijem gluten! I nije dovoljno da ga samo ne jedem, dovoljno je tek kad svi znaju da ga ne smijem! Jel ima žarulja u vašem restoranu glutena?! Jer ja NE SMIJEM gluten!”

Pozdrav svim normalnim ljudima koji ne smiju gluten i žive normalno, a koji ispadaju luđaci zbog ovih agresivnih.

UVREDLJIV SADRŽAJ #4: “izmiksajte jaje”

POTENCIJALNO UVRIJEĐENA SKUPINA: vegani i aktivisti za poboljšanje uvjeta uzgoja kokoši.

“Jaje je ubojstvo! Ubijajte samo biljke (za koje su istraživanja pokazala da nas ČUJU dok ih jedemo, ali nikog nije briga za keljeve osjećaje). Kakvo jaje, iz kakvog uzgoja? Podni uzgoj je užasan, baterijski isto, samo slobodni i eko uzgoj!” (s čim se generalno slažem ali neću zbog toga popizdit ispod nečijeg recepta).

Dalje.

UVREDLJIV SADRŽAJ #5: “Oguljenu bananu”

POTENCIJALNO UVRIJEĐENA SKUPINA: ljudi koji ZNAJU s koje strane se otvara banana, a ti ne znaš.

“Banana se ne otvara s one strane na kojoj je peteljka, nego s druge strane! Ne znaš ogulit bananu, Andrea!“

Sve je veća najezda inženjera za otvaranje banane, a i dalje nula interesa.

UVREDLJIV SADRŽAJ #6: “Bademovo mlijeko”

POTENCIJALNO UVRIJEĐENA SKUPINA: odvjetnici naroda

“Narod nema ni za litru mlijeka, a ti se razbacuješ bademovim mlijekom!” (Bonus potencijalno uvrijeđena skupina - borci za prava badema.)

UVREDLJIV SADRŽAJ #7: “a može i obično mlijeko.”

POTENCIJALNO UVRIJEĐENA SKUPINA: protivnici ispijanja životinjskog mlijeka.

“ČOVJEK JE JEDINI SISAVAC KOJI U ODRASLOJ DOBI PIJE MLIJEKO DRUGIH SISAVACA!”

Jebi ga, da golub zna pomust kravu, možda bi i on pio. (Znam da golub nije sisavac, golub je kreten.*

*Potencijalno uvrijeđena skupina - ljudi koji vole životinje do te mjere da se naljute se kad kažeš da je golub kreten. Ok, golub je profesor fizike).

UVREDLJIV SADRŽAJ #8: “i prstohvat soli”

POTENCIJALNO UVRIJEĐENA "SKUPINA": Koraljka s Filozofskog koja studira Indologiju i koristi ISKLJUČIVO himalajsku sol. Javila se i Gibonniju s molbom da se u pjesmi “Posoljeni zrak i razlivena tinta” naglasi da je riječ o himalajskoj soli.

UVREDLJIV SADRŽAJ #9: “a tebi je mama posluživala kruh, putar i jednu vrstu jogurta.”

POTENCIJALNO UVRIJEĐENA SKUPINA: odvjetnički team Jogolinda.

“Zašto se rugaš predsjednici, glupačo?!”

Btw, vjerujem da je barem pola jogurt-meme-ova smiješno i Kolindi, jer žena ima smisla za humor.

UVREDLJIV SADRŽAJ #10: “Uzmite teflonsku tavu”

POTENCIJALNO UVRIJEĐENA SKUPINA: borci protiv teflona i/ili inovacija generalno.

“Teflon je zao, moja baka je samo na keramici pekla! Krivo je tvoja baka pekla, MOJA baka je pekla samo na limu! Obje ste u krivu, moja baka je pekla samo u bakrenim kotlovima! Nije to ništa, moja baka je pekla samo na dlanu ruke koju nije ni imala!”

UVREDLJIV SADRŽAJ #11: “Kapnite malo ulja (može i kokosovog ako želite, iako u zadnje vrijeme pišu da je to ulje zapravo jednako loše za nas kao i mast)”

POTENCIJALNO UVRIJEĐENA SKUPINA: nutricionisti i/ili samouki nutricionisti (gospođa Marica s Internet Explorerom).

“Ulje je zdravo! Nije! Mast je zdravija! Nije! kokosovo ulje je najbolje! Nije!”

I mlatili su se sretno do kraja života.

Bonus POTENCIJALNO UVRIJEĐENA SKUPINA: žene koje SVE peku na masti jer je to jedino točno.

UVREDLJIV SADRŽAJ #12: “Šefljom oblikujte male palačinke”

POTENCIJALNO UVRIJEĐENA SKUPINA: ekipa koja smišlja nove hrvatske riječi.

“Novi izraz za šeflju je JUŠNJAČA!”

UVREDLJIV SADRŽAJ #13: “pa ih uspijem nagurat 5 odjednom”

POTENCIJALNO UVRIJEĐENA SKUPINA: čistunci koji u svemu vide pornografiju.

Najpoznatiji po hihotanju kad vide dagnje, uz obavezan urlik da su to “pizdice!”

UVREDLJIV SADRŽAJ #14: “debele palačinke”

POTENCIJALNO UVRIJEĐENA SKUPINA: pretjerano politički korektni ljudi.

“Ne kaže se “debele” nego ugodno popunjene!”

Plus size je još jedan izraz, iako on zapravo u svijetu modela ima smisla. U svijetu palačinki nema.

UVREDLJIV SADRŽAJ #15: “ako želite umrijet jaaaako zdravi!”

POTENCIJALNO UVRIJEĐENA SKUPINA: Ljudi koji vole glumit da smrt nije stvarna situacija.

“Nemoj se šaliti sa smrti, svakih 60 sekundi u Africi prođe jedna minuta!”

UVREDLJIV SADRŽAJ #16: “svježim borovnicama”

POTENCIJALNO UVRIJEĐENA SKUPINA: glasnogovornici organizacije “voće nije nikad svježe, sve nam uvoze smrznuto iz Brazila, a mi izvozimo sve van u bogate zemlje!”

Što nije najdalje od istine, ali ponavljam, na receptu za palačinke smo, ne u Europarlamentu.

UVREDLJIV SADRŽAJ #17: “jedino ih je malo tlaka okretat”

POTENCIJALNO UVRIJEĐENA SKUPINA: Ljudi koji ti moraju objasnit da uvijek postoji netko kome je teže nego tebi.

“Tebi je tlaka okretat palačinku, ljudi u Nizozemskoj ponekad nemaju ruke, a ti se žališ! Ljudi u Indiji nemaju tavu! Ljudi u paleolitiku nemaju vatru! (zapravo imaju )Moj susjed Miro je umro 1976., a ti se žališ jer ti je tlaka okretat palačinke?!”

Bonus POTENCIJALNO UVRIJEĐENA SKUPINA: protivnici riječi tlaka, tramaka i ostalih izraza koji najbolje opisuju NE DA MI SE.

Jesam ih skupila sve? Mislim da jesam.

Jedan običan recept za male, ukusne i zdrave palačinke, a toliko potencijalno uvrijeđenih.

Zvuče karikirano, ali većinu sam ih stvarno susrela.

Inženjere za guljenje banane.

Puriste za recepte.

Borce za prava badema.

U svemu možeš pronać nešto što će te povrijedit.

Neke stvari definitivno treba shvatit kao uvredu.

Ali neke ipak treba provuć kroz kontekst.

Žao mi je što je ona cura povrijeđena, ali nije moja odgovornost cenzurirati svijet da bi se svi osjećali nepovrijeđeno. Pogotovo ne kad je nasilje u pitanju, verbalno ili fizičko.

Nisam ju povrijedila ja, nego taksist.

Njegove riječi, citirane kod mene, uz navodnike koje većina ljudi zna interpretirat.

Velika je razlika, treba ju samo znat prepoznat.

Dobar tek svima koji će ovo isprobat. (Mislim na palačinke, jel).

I ugodan dan svima koji znaju da nije baš sve uvijek uvreda namijenjena TEBI.

Ponekad je samo priča o nasilnom taksistu.

Ponekad samo recept.

Ali jbg, unatoč naslovu kolumne, ne postoji tekst koji neće uvrijedit bar jednu osobu.

Uvredu, kao i jogurt, danas možeš pronać gdje god poželiš.

Čak i tamo gdje ih se skoro nitko ne bi sjetio tražit.

Srdačan pozdrav svima osim ljudima iz Slovenije.

(I bit će barem jedna Mojca koja nije shvatila poantu).

Fotografija: Karmen Poznić