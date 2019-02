Sumrak Oscara: A zlatni kipić za najbolji film će uzeti...

Autor

Sad kad sam podijelio svoje mišljenje o izboru za najbolji film, napomenut ću nekoliko stvari radi kojih smatram da su Oskari u krizi i da su na sigurnom putu da postanu irelevantni u očima generalne kino publike.

Sjećate li se Gladijatora, Schindlerove liste, Djevojke od milijun dolara? A Arga, Umjetnika (Artist), Fatalne nesreće (Crash), Moonlighta? Primjećujem da odabrani film više nije tako jednoglasno prihvaćen od strane široke publike kao što je to nekad bilo.

Iznenađenja su se uvijek događala, ali ovo što vidim posljednjih nekoliko godina ukazuje na trend. Nemojte me krivo shvatiti, svi navedeni su u najmanju ruku vrlo dobri filmovi, ali ne mogu baš reći da su za sve.

Više je razloga takve promjene, američka politička i društvena klima su svakako jedni od njih, ali osim toga, Akademija je u posljednjih nekoliko godina znatno povećala broj članova, a novi, mlađi članovi imaju izgleda nešto drugačiji ukus.

I ja stvarno s tim nemam problema, ali opet se vraćam na isto, izborom malih, festivalskih filmova, izgubit će merit kod široke publike, kao i gledanost same dodjele.

Tome se pokušalo doskočiti najavom uvođenja kategorije za najbolji popularni film (nešto kao hit godine na Porinu), međutim to se odgodilo do daljnjega. Nominacija Black Panthera je, kao što sam spomenuo u videu, samo pokušaj da povećaju gledanost same dodjele. Koja će ove godine, po prvi put u posljednjih 30, biti bez domaćina.

A to je isto priča za sebe. Za one koji ne znaju priču, odabrali su Kevina Harta da vodi dodjelu, međutim u međuvremenu su mu iskopali homofobne tweetove stare gotovo 10 godina.

Tražili su da se ispriča, što je on odbio (za njih se ispričao više puta tokom godina) i cca 48 sati nakon odabira, povukao se s mjesta voditelja. Naravno, koga god su zvali za vođenje nakon toga, nije to htio napraviti, što radi ega, što radi “provjere korektnosti” kroz koju bi sigurno morali proći.

Ne znam u kojem to balončiću žive organizatori dodjele, ali upravo komičarima se mora dozvoliti da prelaze granice političke korektnosti. Ne možeš i stisnut i prdnut. Ne kažem da bi trebali zvati Rickya Gervaisa (to bih jako volio!), ali nekoga tko će izazvati provokaciju, apsolutno da.

U suprotnom, dobit ćemo jednu večer gdje se hrpa milijunaša časti nagradama i tepaju si kako su si međusobno super. Tko bi to želio gledati?

'Osvrtnika' svakako zapratite i na YouTubeu, Facebooku i Instagramu.