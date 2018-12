Svi imamo svoje tajne, pa i kako iskoristiti svih 24 sata Pročitala sam nedavno istraživanje koje kaže kako se najuspješniji ljudi na svijetu bude prije sunca.

Autor

Kad kažem prije sunca mislim prije šest sati ujutro. Daleko od toga da sebe stavljam u koš najuspješnijih ljudi na svijetu, ni blizu i ni u najluđim snovima, ali u kategoriji ekstremnih ranoranioca se definitivno pronalazim. U istom tekstu navode kako je četiri ujutro doba kada smo najproduktivniji i kako nam buđenje u to doba daje osjećaj kontrole nad životom. Iskreno, sve mi je to mala utjeha kad mi u 4:30 svako jutro zazvoni alarm, pa bi najradije odustala od posla, karijere, ali i života, a onda opet s druge strane kad doguram do kraja dana i osvrnem se iza sebe pa vidim koliko sam stvari u tom danu uspjela napraviti, ne mogu ne biti barem malo ponosna na sebe. S podočnjacima i pretrgana od posla, ali ponosna.

I da se razumijemo, ne mislim da je buđenje prije šest ujutro neka magija ili trik za biti uspješan sam po sebi. Nema ničeg magičnog u tome, vjerujte mi, riječ je o jednostavnoj računici...

Ako si ti budan i produktivan od zore pa do večeri, to je naprosto više sati za rad i stvaranje nego da si spavao do devet, a u 17 bio na cugi poslije posla s ekipom. Više sati produktivnosti u danu znači i više obavljenih zadataka, prilika za više poslova, a samim time i prilika za više uspjeha, novca ili nečeg trećeg što te već u životu zadovoljava.

Umorila sam se od odgovaranja na pitanja ljudi o tome kako je moguće da radim četiri posla, imam obitelj, živim, družim se, izlazim i gutam filmove kao manijak, više nego što sam se umorila od ustajanja u 4:30 ujutro.

Činili su ljudi i nevjerojatnije stvari od toga i pomicali granice znatno više od mene. Razlika između mene koja stignem sve što si zacrtam i onoga koji se čudom načuditi tome ne može je samo u tome što sam si ja rekla kako je apsolutno moguće sve što si zamislim i pripremila se na odricanje, dok bi druga strana i ovce i novce, što baš i ne ide. Ja bih prva voljela da ide, ali eto, ne ide. Dan ima 24 sata i ne možemo to promijeniti, možemo si samo posložiti ljestvicu prioriteta kako nam najviše odgovara i uzeti od ta 24 sata najviše što možemo.

Naježim se (na najnegativniji mogući način) kad čujem sve one ljude koji nešto žele više od života, ali eto baš i ne stignu. A pri tome im se dan sastoji od minimalno deset sati sna, dva sata razbuđivanja i tri kave po sat vremena u danu. Da, razumijem, i meni treba kava ujutro da me pokrene i osposobi za sve što je ispred mene, zato imam kapsule za kavu i dobijem savršeni espresso svako jutro za pet minuta. U biti za 30 sekundi, ali ga pustim da odstoji pet minuta da se talog slegne i da dobijem kavu kakvu želim i trebam, a onda tih pet minuta iskoristim za spremanje i šminkanje. Da, i ja si priuštim kavu ili cappuccino s prijateljicama nakon napornog dana kada to želim, ali ne odu mi na to nužno četiri sata, već se nađemo kod mene doma, kapsule opet uskoče u igru i spase stvar.

Cijena iskorištavanja ta 24 sata koje imamo na raspolaganju su kompromisi. Ne kad je kava u pitanju doduše, ali u većini ostalih slučajeva da.

Da bi nešto dobio, nečega se trebaš i odreći. Da bi u nečemu uspio, neka žrtva mora postojati. Da bi uživao jednom u plodovima svoga rada, dobrano se trebaš namučiti. Najlakše je gledati samo jednu stranu priče uspjeha drugih i zavidjeti im na tome. Još je lakše vjerovati kako uspjeh i ostvarenje padaju s neba i kako za njih ne trebaš prstom pomaknuti.

Trebaš, itekako trebaš. Za svaki uspjeh se treba pošteno namučiti. Iza svakog uspjeha stoje prerani alarmi, podočnjaci, umor, litre popijene kave i nebrojeno preskočenih užitaka. Ali je zato onaj užitak kad napokon dođe nagrada za sve žrtve – apsolutno neprocjenjiv. Onda shvatiš da je vrijedilo.

Onda shvatiš koliko je puno toga moguće kad odlučiš iskorištavati itekako limitirano vrijeme koje ti je dano na raspolaganje.

O autorici:

Radijska voditeljica. Pa malo televizijska voditeljica. Nesuđena glumica. PR managerica. Negdje duboko djevojčica. Na vani frajerica. U duši spisateljica. Poeta. Hodajući kaos. Igračica riječima koje skuplja u glavi dok ne postane tijesno. Kad tamo postane tijesno, onda nastane Ruž & Ružmarin. Osim na blogu, pratiti me možete i na Facebooku.

Družimo se, čitamo se, volimo se! Bez granica.