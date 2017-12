Top 10 božićnih filmova koje nikako ne smijete propustiti Pred nama je Božić i doček nove, nadamo se, sretnije i veselije 2018 godine. Goodtalking Vam donosi deset filmova čija radnja se događa tijekom blagdana ili su tematski vezani za Božić i Novu godinu.

Autor Tihomir Polančec / Goodtalking Nedjelja, 24.12.2017. u 14:02

Lista sadrži različite žanrove - na njoj se nalaze filmovi koji rijetko dobivaju pažnju kada su blagdani u pitanju. I da, na listi nema niti jedan film serijala "Sam u kući". Oni su ionako (pre)često na televizijskom programu. Krenimo redom....

It's a Wonderful Life

Kada se rade ankete (kritike i publike sasvim je svejedno) o najboljem božićnom filmu najčešće je na vrhu "Divan život" redatelja Franka Capre snimljen 1946 godine. Potpuno zasluženo - "Divan život" je najbolji božićni film u povijesti sedme umjetnosti. Priča o Georgeu Baileyu koji u trenucima rastrojenosti poželi da se nikada nije rodio sadrži sve one vrijednosti zbog kojih vrijedi živjeti. Film šalje poruku o vrijednosti života, solidarnosti te značenju obitelji i prijatelja u životu svakog čovjeka. Caprin optimizam u najboljem izdanje podebljan izvrsnim glumačkim izvedbama Jamesa Stewarta i Henryja Traversa. "Divan život" vraća vjeru u čovjeka, solidarnost i budi nadu u bolje sutra.



L.A. Confidential

Radno su dočekali Božić policajci iz Los Angelesa. Toliko radno da novine vrište naslovima poput "Masakr na Božić". Dežurni policajci i njihovi kolege koji nemaju pametnijeg posla pretukli su nekoliko privedenih osumnjičenih za nasilje nad kolegom. Odgovorni su kažnjeni osim karijerista Eda Exleyja nagrađenog zbog suradnje s unutarnjom kontrolom. Kraj istrage i kazne za božićna događanja tek su početak obračuna natopljenog nasiljem, korupcijom i političkim igrama...

"L.A. Povjerljivo" jedan je od najboljih filmova u posljednjih tridesetak godina. Noir temeljen na knjizi Elmorea Leonarda napeta je i krvava priča o Los Angelesu pedesetih godina 20 stoljeća. Izvrsna, all star glumačka ekipa (Danny De Vito, Russell Crowe, Kim Basinger, James Cromwell, Guy Pearce, Kevin Spacey....) odlično je odradila posao glumeći niz živopisnih, kompleksnih likova. Kriminalistička priča u kojoj se, između ostalog, traži odgovor na pitanje Tko je Rollo Tomasi? A sve je počelo u božićnoj noći....



Bad Santa

Svake godine u ovo vrijeme Willie ima pune ruke posla. Zajedno s partnerom, patuljkom Marcusom uveseljava klince u kostimu Djeda Mraza. Ne, ne uveseljava - istina, on nosi kostim, ali njegov Djed Mraz plaši i vrijeđa nego što nosi radost i dobro raspoloženje. On je bolno sarkastičan, nekorektan (ne samo politički), vječno pijan - verbalno i fizički prljav. Kostim djedice i vilenjaka tek su sredstvo za pljačkanje. Pravi problemi za Willieja nastaju kada u njegov život slučajno ušeta iskreni i dobri Dječak.

"Zločesti Djed Mraz" potpuno je drugačiji film o predblagdanskom ugođaju. Glavni protagonisti baš i nisu impresionirani okolinom, ne šire dobre vibracije, ali su prokleto zabavni, duhoviti ponekad i bolno iskreni. Izvrsne uloge Billyja Boba Thorntona, Bretta Kellyja i Tonya Coxa te drugačije ispričana priča o blagdanima (u kojoj ipak ima puno božićnoga ) glavni su razlozi za gledanje filma.

Die Hard

Kako pomiriti blagdane i akcijski žanr? Odgovor je stigao 1988 godine kada je redatelj John McTiernan ("Predator") režirao akcijski klasik "Umri muški". John McClane, policajac iz New Yorka dolazi u Los Angeles kako bi blagdane proveo sa suprugom i djecom. Odlazi na božićni party u Nakatomi Plazu - supermodernu zgradu u vlasništvu japanske korporacije. Ubrzo nakon dolaska Nakatomi Plaza je napadnuta od terorista kojima zapovijeda Hans Gruber. Krivi čovjek na krivom mjestu u krivo vrijeme kreće u fight sa Gruberovom ekipom.

"Umri muški" jedan je od najpoznatijih akcijskih filmova u povijesti. Izvrsne akcijske scene, uloga života Brucea Willisa, sjajni Alan Rickman, puno humora i još više pucnjave. Ako se tijekom blagdanskih dana odlučite za "Umri muški" možete odmah pogledati i nastavak - glavni junak i vrijeme radnje je isto, novi su negativci.

29th Street

New York, Badnjak godine 1976. Rastrojeni Frank Pesce Jr. priveden je u policijsku postaju - u naletu bijesa Frank je porazbijao prozore na crkvi. Nakon što se smirio u policijskoj postaji Frank prisutnima počinje pričati svoju nevjerojatnu životnu priču...

Film temeljen na istinitim događajima u prvom planu ima čovjeka koji je nesretan zato jer ima previše sreće u životu. Priča o obiteljskim odnosima zapravo problemima završava u duhu Božića. Film vrijedan gledanja zbog neobične priče glavnog protagonista i vrlo dobre glumačke ekipe (Anthony LaPaglia, Danny Aiello, Robert Forster)

Strange Days

Redateljica Kathryn Bigelow posljednjih godina je poznata po filmovima "Zero Dark Thirty" i "Hurt Locker". Ove godine snimila je hvaljeni "Detroit". Prije više od dvadesetak godina Bigelow je, prema scenariju - priči tadašnjeg supruga Jamesa Camerona, režirala izvrsni, pomalo i podcijenjeni SF/triler "Čudni dani". Čudni dani iz naslova filma događaju se u zadnjem mjesecu 1999 godine. Nervoza zbog dolaska novog milenija dodatno je pojačala kaos u američkom društvu - jedan od nervoznih je i bivši policajac Lenny Nero. Nero je diler nove vrste droge - ilegalnih snimaka osjećaja, sjećanja i iskustva drugih osoba. Lenny je i povremeni korisnik no dolazi u opasnost kada dolazi u posjed snimke na kojoj se nalazi policijsko smaknuće reperske zvijezde. Snimka koja bi mogla dodatno zapaliti američke ulice.

Ako Kathryn Bigelow i James Cameron nisu dovoljni razlog za gledanje filma onda bi to mogli članovi glumačke ekipe. U filmu nastupaju Ralph Fiennes, Juliette Lewis, Tom Sizemore, Michael Wincott, Vincent D'Onofrio i Angela Bassett. Previše je poznatih imena da bi se preskočili "Čudni dani"...

Gremlins

Nekim je ljudima teško odabrati, kupiti idealan božićni poklon. Jedan od takvih je izumitelj Randall Peltzer. Randall se, čini se, posrećilo i pronašao je idealan poklon za sina - maleno, dražesno biće koje se odaziva na ime Gizmo. Kod kupnje Peltzer je dobio tri pravila koja mora poštovati kada je Gizmo u pitanju. Ubrzo nakon dolaska u novi dom, pravila su prekršena i slijedi luda kombinacija horora, akcije i komedije...

"Gremlini" odnosno Gizmo zaštitni su znak filmskih osamdesetih. Malo je onih koji se sjete glavnih glumaca filma (Zach Galligan, Phoebe Cates), ali većina će prepoznati Gizma. Redatelj Joe Dante snimio je film koji i nove generacije rado gledaju. Posebno u blagdansko vrijeme...

Trading Places

I dalje smo u osamdesetima - godinu prije "Gremlina" izašla je komedija u nas prevedena kao "Kolo sreće". Priča o umišljenom pomalo i arogantnom Louisu Winthorpeu i brbljavom beskućniku Billy Ray Valentineu koji postaju predmet oklade milijunaša jedna je od najboljih komedija osamdesetih. Komedija u kojoj ne nasmijavaju tjelesne tekućine i slični detalji nego sjajna priča i vrlo dobri glumci. Eddie Murphy u jednoj od uloga karijere, Dan Aykroyd vrlo dobar. Jamie Lee Curtis raspoložena i razigrana. Dojam je da se ekipa odlično zabavljala na snimanju filma. Komedija koja šalje poruku da nije sve u novcu i da je osveta, ponekad, najbolja obrana.

Love Actually

"Zapravo ljubav" idealan je spoj romantike, komedije i božićnog filma. Priča prati 8 različitih parova i(li) obitelji, njihovu svakodnevicu. Ljubavne životne priče junaka susreću se i upoznaju - vrhunac radnja događa na Božićnu večer. "Zapravo ljubav" idealan je naslov za radnju filma - sve prikazano, zapravo i većina stvari u našim životima je ljubav. Film koji će Vas nasmijati možda i rasplakati, ali i učiniti da se osjećate bolje. Glumačka ekipa? Izvrsna - najzvučnija imena su: Liam Neeson, Martin Freeman, Keira Knightley, Colin Firth, Andrew Lincoln, Rowan Atkinson, Alan Rickman i Billy Bob Thornton. Zapravo, "Zapravo ljubav" treba pogledati. Možda već i u vrijeme Božića koji dolazi....

The Nightmare Before Christmas

Bizaran, mračan, otkačen - neponovljivo originalan. On je Tim Burton i "Predbožićna noćna mora" nije jedini redateljev božićni film koji bi mogao doći na ovu listu ("Batman se vraća"). No, "Predbožićna noćna mora" toliko je originalno i zabavno ostvarenje da se mora pridružiti božićnom izboru. Jack Skellington je kralj bundevi, najveća faca u gradu zvanom Noć vještica. Popularan i omiljen od sugrađana Jack je u dubini duše nezadovoljan. Nešto nedostaje u Jackovom životu, ali ni sam Jack ne može odrediti o čemu je riječ. Sve do trenutka kada otkriva pronalazi Božićni grad...

Snimljen stop motion tehnikom film redatelja Henryja Selicka (Burton je stvorio priču i likove) nezaboravno je i maštovito filmsko putovanje. Likovi čudnog, pomalo stravičnog savršeno funkcioniraju o priči o značenju Božića i toleranciji. Jedan od rijetkih možda i jedina noćna mora poslije koje ćete se osjećati bolje.

O autoru:

Moje ime je Tihomir Polančec. Rođen u Zagrebu, radio sve i svašta, ali film je uvijek ostao moja najvažnija sporedna stvar na svijetu. Jednoga dana odlučio sam dugogodišnje filmofilsko i videotekarsko iskustvo prenijeti na blog i tako je nastao Goodtalking. Iz bloga (trenutno se na blogu nalazi više od 500 recenzija i najava) nastale su Facebook stranica i Facebook grupa koje prati tisuće filmofila i serijofila svih generacija.