'Tully' je najbolje što će vam kino ponuditi ovog ljeta Iako je (pre)rano za podvlačenje crte kada je u pitanju filmsko, kino ljeto 2018 godine teško se oteti dojmu da, barem do trenutka objave ovog teksta, filmska ponuda nije pretjerano raskošna.

Programom dominiraju nastavci ("Jurski svijet" i "Izbavitelji" su opravdali očekivanja,"Ant-Man i Wasp" baš i ne - možda će Ethan Hunt i nova "Nemoguća misija" postati nastavak ljeta), (pre)cijenjeni horor "Naslijeđeno zlo" te nekoliko slabašnih, nezanimljivih naslova koji su mogli i zaobići kino ponudu. Predvidljivu, bez ugodnih iznenađenja, dosadašnju ljetnu kino ponudu prekinula je treća po redu suradnja scenaristice Diablo Cody i redatelja Jasona Reitmana. Nakon filmova "Juno" (Cody je osvojila Oscara za scenarij) i "Young Adult" stigao je mali - veliki film imenom "Tully".

Upravo je "Tully" najbolje što se u dosadašnjem ljetu dogodilo ljubiteljima filma, posjetiteljima kino dvorana.

Znate, ili ste možda (pre)živjeli one trenutke kada Vam se čini da je život postao (pre)težak, kada dani postaju rutina ispunjena obavezama? Bez izgleda da se stvari promijene, postanu drugačije. Barem ne kada je bliska budućnost u pitanju. Upravo u takvoj iscrpljujućoj i nimalo romantičnoj svakodnevici zarobljena je Marlo. Prešla je Marlo četrdeset godina, ima muža i dvoje djece - uskoro stiže i treće. Marlo je rastrgana obavezama, sin Jonah ima poremećaj zbog kojeg bi trebao promijeniti školu ili nastaviti školovanje od kuće, samostalno uz individualnog učitelja kojeg Marlo i njena obitelj ne mogu platiti. Jonah traži dodatnu roditeljsku pažnju, ali česti su trenuci kada majku dovodi do ruba. Glava obitelji Drew većinom je odsutan, radi čitave dane - rijetke trenutke odmora provodi s djecom ili igrajući videoigre. Rođenje trećeg djeteta donosi nove izazove, obaveze i pritisak na Majku. Nekoliko tjedana nakon rođenja Mie, potpuno iscrpljena Marlo prihvaća pomoć brata. Craig je ponudio angažiranje noćne dadilje, djevojke koja bi brinula o bebi tijekom noći. Ubrzo nakon poziva Tully dolazi na posao - srdačna, strpljiva i puna životne energije Tully pomaže Marlo, ali i počinje mijenjati njen život...

"Tully" nije površan, jednodimenzionalan film koji se bavi samo jednim komadićem životne priče. Nekoliko je tema koje scenarističko-redateljski dvojac, u većoj ili manjoj mjeri, obrađuje, razotkriva ili spominje.

U prvom planu je majčinstvo sa svim odgovornostima, teškoćama i iskušenjima koje ono donosi. Trudnoća i rađanje, iz mnogih su razloga jedan od najvažnijih trenutaka u životu, ali Reitman je bolno realističan, direktan i ne romantizira trudnoću te prve mjesece i godine majčinstvo. Charlize Theron nabacila je dvadesetak kilograma težine (više nego u "Čudovištu") kako bi što uvjerljivije interpretirala Marlinu trudnoću, porod i prve tjedne, mjesece majčinstva. Transformacija je u potpunosti uspjela - Theron je postala Marlo. Kroz niz detalja, nekada direktno ("Mama, što se to dogodilo s tvojim tijelom?" - pitanje je koje kćerkica upućuje majci) češće indirektno kroz sugestivno korištenje kamere (scene nakon poroda, izmučeno Marlino lice lišeno bilo kakvih emocija nevjerojatno vjerno oslikava njeno duševno stanje - nije Majka nesretna zbog rođenja djeteta, ali zna da malena Mia nosi nova iskušenja i izazove) Reitman prikazuje trudnoću i porod na vrlo uvjerljiv, često i duhovit, sarkastičan, crnohumoran način no uz No, trudnoća i majčinstvo nisu jedine teme koje zanimaju scenaristicu Cody i redatelja Reitmana.

"Tully" je i priča o preispitivanju (mnogi će se gledatelji i gledateljice pronaći u njenoj priči - životne okolnosti možda neće biti iste, ali u Marlinoj dobi često se postavljaju pitanja o sadašnjosti, ali i prošlim vremenima) života, ispunjenju životnih ciljeva. Mirenju s vlastitim životom bez obzira koliko je on različit u odnosu na mladenačke planove, želje. Marlo nije promašila život - iako je prije 15 godina bila drugačija i mogla je birati muškarce, ona se udala za onog koji će joj pružiti sigurnost. Ona ga i dalje voli, ali treba novu nadu, snagu da krene dalje. Zaboravi na život kakav je nekada bio i krene živjeti zapravo mijenjati ovaj sadašnji. Jedini koji ima. Zahtjevan, umoran i prepun problema, ali jedini. Motive i snagu za novi početak daje joj mlađahna, slobodoumna, direktna i razigrana Tully. Djevojka koja podsjeća na mladu Marlo.

"Tully" nije film u kojem postoje konflikti, sukobi između likova. Jedini sukob proživljava Marlo. Sama protiv sebe, sama sa sobom.

No, to ne znači da su ostali likovi nezanimljivi - Mackenzie Davis izvrsna je kao Tully, dadilja koja donosi nadu, ali i iznenađenje gledatelju.

Zanimljivi su Craig i Elyse, bračni bar, suprotnost Marlo i njenoj obitelji. Iako je Craig Marlonin brat oni su potpuna suprotnost - on i njegova supruga su bogati snobovi, pomalo i robovi materijalnog. No Craig pokušava pomoći Marlo i pronalazi noćnu dadilju.

Iskren, emotivan i opipljivo životan, "Tully" je pravo ljetno filmsko osvježenje. Autori "Juna" ponovo su uspjeli i na drugačiji način ispričali priču o majčinstvu, obitelji i životu koji ponekad ne ispadne onako kako smo planirali. Ali je jedan. Jedini. I treba ga živjeti. Zbog nas i onih koji nas vole.

