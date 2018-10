Zašto je sramota priznat da ponekad izgledaš kao idiot?

Autor

Najsrdačniji pozdrav svima ovog prekrasnog, posljednjeg dana u listopadu.

I naravno, sretna Noć vještica svim Željkama… ženama, ispričavam se na autocorrectu, ponekad baš zna bit nezgodan.

I muškarcima, naravno, Noć vještica ne diskriminira.

Znam da je Noć vještica nekima veliki trn u oku jer je kao protukršćanski, ali realno, protukršćanski se i zamaskirat u halju da bi imao bolji pristup djeci pa nekako svejedno funkcionira.

Noć vještica je barem samo jedna noć u godini, ako ste se kvalitetno oženili.

Meni se sviđa što se na Halloween natječemo tko će imat gadniju zombi facu na izlasku.

Divno je kad se na fajrunt upale svjetla i svi koji su ostali na šanku su jednako gadni i svi su sretni što su gadni.

To je super, treba prigrlit svoju gadnost, umjesto da nam svima bude bed kad se upale svjetla.

Danas se svi boje bit gadni.

To je sramota.

Upale se svjetla u klubu, svi pokrivaju lice i bježe doma.

Ne dao Bog da te netko tagga na slici s izlaska na kojoj izgledaš glupo, a svatko ima barem jednu na kojoj izgleda kao da naslino pokušava izgovorit slovo Č.

Beauty filter na kameri do kraja pa svaka cura ima zamućeno lice.

Ne daj Bože da netko pomisli da imaš ljudsku kožu i da si gadna!

“Nikad si tak nećeš nać muža.”

To meni često znaju napisat kad objavim sliku na kojoj izgledam kao herpes u slatko-kiselom umaku.

A počela sam to radit sve češće jer me zabavlja.

Ova faca na naslovnoj slici je nešto što godinama već radim u privatnosti vlastitog doma (nemamo televizor pa se moramo nekako zabavljat), a nedavno sam ju odlučila podijelit i s Instagramom jer sam skužila da sličim na alpaku.

Radni naziv - Al Pakino.

Neki kažu da je više kao Grinch.

Ne znam, vi procijenite.

BTW nemam brkove nego mi se stvori tamna crta nad ustima svaki put kad se ovako namrštim.

Ali ako vas zabavlja, slobodno mislite da sam brkata Željka… ŽENA!!!

Ima i gorih stvari.

Volim tu svoju facu jer je glupa.

I svaki put kad ju objavim, dobijem par sarkastičnih, ali i par vrlo ozbiljnih upozorenja da se nitko neće htjet sa mnom oženit ako tako nastavim.

Neki se ljute i jer to “ne priliči ženi da se tako ponaša.”

Jedna cura me pitala i zašto objavljujem slike na kojima izgledam ko idiot uz opasku da to “nije ženstveno.”

Što je apsolutno netočno jer su pramenovi vrlo ženstveni, pogotovo ovi moji jer je to BALAJAAAŽ.

Dobila je desetak lajkova na komentar, pa sam ušla u profile da vidim tko se to s njom slaže.

Prekrasne cure, stvarno lijepe, bez ikakve zamjerke.

U opisu profila im stoje ovi citati:

“Live, laugh, love.”

“Collect memories, not things.”

“The eyes, chico, they never lie.”

“Real queens fix each other’s crowns.”

Lijepo su sređene na svakoj slici, duga, prekrasna kosa, predivno našminkane…

Cijelo vrijeme.

Sve je lijepo i savršeno, sve je s citatom koji nema veze sa slikom jer SJEDIŠ NA KLUPI BARBARA, pusti Sokrata na miru!

Uglavnom, njima se isto ne sviđa što izgledam ko idiot.

To nije ženstveno.

To nije estetski ugodno.

To nije “live, laugh, love.”

E baš zato objavljujem takve slike - jer mislim da je glumit da nikad ne izgledaš kao idiot najidiotskija stvar na svijetu, a u to se pretvorio “život” na društvenim mrežama.

Više nitko nije gadan, sve su rjeđe slike uslikane iz malo lošijeg kuta, više nema nefotogeničnih kroasana i tmurnog neba.

Što nije normalno jer smo svi ponekad gadni i svi jedemo kelj koji možda nije fotogeničan, al je fin.

To nije nikakva sramota, to je život.

To je “LIVE” dio u “live, laugh, love.”

A toga je sve manje, do te mjere da se ljudi LJUTE kad netko objavi Grinch fotku vlastite face.

Zamislite da živite jedan od ova tri života:

1. Znam jednu curu koju je dečko došao zaprosit s violinama ispred kuće, a ona se naljutila jer joj se nije najavio pa se morala spustit u trenirci. Od romantične prosidbe, ona je izvukla to da si je bila gadna.

2. Znam i drugu koja se budi ujutro prije svog muža da bi oprala zube i našminkala se. Svako jutro, oduvijek, zauvijek, dok ih micelarna ne rastavi.

3. Znam i treću koja ide na wc samo kad joj muž nije doma.

Pa kakav je to potres mozga?

“LIE, laugh, love.”

Samo lijepo.

Samo oku ugodno.

Samo filter.

Postalo je sve nepopularnije priznat da si povremeno i gadan i da ne jedeš uvijek fotogeničnu hranu.

Žene su sve više počele pazit da baš na SVAKOJ slici izgledaju ispeglano i savršeno.

Kuhinje su uvijek pospremljene.

Lica su uvijek konturirana.

Martina s Ekonomije više ne pije kavu s frendicama bez da usput odrade i editorijal radnog naziva “Kava, kroasan i Sokrat.”

I to je sve ok, ja volim vidjet lijepe slike prekrasno odjevenih žena koje jedu prekrasnu hranu, al brate sestro aj se jednom u životu zamusaj ko čovjek.

Mislim, zamusa se ona, ali nema šanse da to ikad objavi.

Jer više ništa ne smije izgledat idiotski.

Sve mora bit lijepo, s daškom magnolije.

Fashion bloggerice i influencerice postavljaju nove, nerealne standarde i ljudi im sve više vjeruju da je to novo normalno.

E zato se slikam i kad izgledam ko idiot, jer to nije i ne smije bit novo normalno.

Nije normalno da na pramenovima izgledaš ko Jessica Alba, ni da u teretani izgledaš kao da snimaš spot za Beyonce u kojoj glumiš Beyonce.

Nije normalno ni da se probudiš spremna za selfie, čast unicorn izuzetcima.

Nije normalno glumit da je sve uvijek lijepo i savršeno.

I nije normalno mislit da se ja neću “uspjet” udat zato što objavljujem Grinch slike.

Za početak, udaja sama po sebi nije uspjeh. Svatko se može udat, svaka Željka… ŽENA! Jebemti autocorrect!

Udaja nije uspjeh ako toj osobi nikad nisi pokazao svog gadnog idiota. Uspjeh je kad se udaš za nekog tko te voli čak i kad izgledaš ko idiot. Tad te možda čak voli i više, jer si njegov idiot.

To je najljepša stvar koju možeš imat, sve ostalo je fotošopirani katalog laži.

Ne mogu zamislit život u kojem moram maskirat i skrivat svog gadnog idiota zato da bih zaslužila nečiju ljubav.

Tužno mi je što i dalje postoje žene koje misle da je sramota pokazat svoju gadnu stranu jer onda “nisi ženstvena.”

Jesam, jedno ne isključuje drugo.

I ženstvena, i seksi, i kuham i imam haltere (u ladici, ne sad), ali ponekad sam i idiot.

I ne pada mi na pamet prihvaćat išta manje od nekog tko me voli i kad sam idiot.

Ni glumit da nisam idiot kad jesam.

Svi smo ponekad lijepi, svi smo ponekad idioti i svima nam smrdi iz usta ujutro.

Bolje je bit iskreni idiot nego lažno savršen.

Tko se u vas zaljubi a nije vas nikad vidio kao idiota, nije se zaljubio u vas nego u maskiranu verziju.

To nije osoba koju “imaš”, to je osoba koju možda imaš samo do prvog skidanja šminke.

Zamisli da vjeruješ da se svaki dan moraš maskirat da bi te netko volio.

Meni se to fakat ne da.

If you don’t like me at my idiot, you don’t deserve me at my halter.

Nisu život samo lijepe slike, šarene haljine i Santorini.

Ponekad jesu, a ponekad si gadni idiot jer ti se na Santoriju na glavu posrao galeb.

I ok je pokazat obje strane bez da se bojiš da ćeš izgubit nekog ili djelovat neženstveno.

Ovo možda nije pretjerano ženstvena slika, ali život nije pretjerano ženstven.

Živjele žene koje se ne boje bit “gadne” i muškarci koji ih takve najviše vole.

Sve ostalo je idiotizam.

Evo vam jedan mini tutorial za Al Pakino face.

Samo pazite kako ga koristite, možda se nakon njega nećete uspjet udat.

Andreu Andrassy prati i na njenom Facebooku i Instagramu, a nas, BlogBuster, na Facebooku. I Instagramu.