Zašto su demoni u maskama problem samo na Halloween?

Autor

Ispričat ću vam jednu kratku hrvatsku horor priču. Nije o djevojčici iza željezne zavjese, ali svejedno je lijepa priča. Ova moja je i istinita.

Jednom nedavno, u jednom selu pored Zagreba, živjela je jedna časna sestra koja je radila u osnovnoj školi. Djeca su ju voljela, ili nisu, taj dio ne znam, a jednog kišnog ili sunčanog dana - ni taj dio ne znam - časna se dosjetila jedne divne ideje. Izradit će Božićne čestitke od papira iz likovne mape i kolaža, pa će ih na satu prodavati maloj slatkoj djeci koja ju možda vole, a možda i ne. Dvadeset kuna po komadu, ipak je to ručni rad, ili handjob, kako bi rekli ljudi koji na CV-u lažu da tečno pričaju engleski. Tećno možda čak. Tu u priču dolazi jedan mali dečko koji od mame i tate povremeno dobije džeparac, od kojeg povremeno nešto uspije odvojiti i za kasicu prasicu. Nazvat ćemo ga Marko, čisto da ne moram pisat “mali dečko” svaki put kad ga želim spomenut. Jednog maglovitog ili nemaglovitog jutra, taman kad se Marko priprema za još jedan dan škole, u sobu mu ulazi mama i vidi da vadi novce iz kasice prasice. “To je za časnu”, kaže mali Marko i vadi 40 kuna, nakon čega mu u kasici ostaje 6. Dugo je zarađivao te novce, čuvao ih je za nešto posebno, a što je posebnije od kupovine dvije handjob čestitke čiji prihodi idu u humanitarne svrhe. Osim što ne idu, saznat će njegova mama nekoliko dana kasnije kad odlazi u školu da se raspita oko kupovine čestitki - sumnjivo joj je nešto jer inače sve akcije donošenja novca kreću s najavom u informativki. Ovo ga u informativki nije bilo, pa je zabranila Marku da nosi gotovo cijelu životnu ušteđevinu prije nego što sazna u što ju ulaže. Marko je duboko pogođen i razočaran. Boji se da ga Isus neće voljet. Boji se da će ić u Pakao. Nije mu to doslovno tako objasnila časna, ali to je rezultat koji je dobio nakon što je zbrojio 2 i 2. Često sluša o Paklu i grijehu i posljedicama, tko kaže da odbijanje kupovine čestitke nije jedan od tih grijeha? Moja časna je bila predivna, ali svejedno, da je prodavala čestitke kad sam imala 7 godina, svejedno bih se upitala kako će Isus reagirat ako ih ne kupim. Long story short, Markova mama odlazi u školu, saznaje da časna nikome nije prijavila svoj mali obrt i da svi prihodi od prodaje idu u svrhe njenog novčanika. Mama diže strku, ali ne nailazi na veliku potporu. Povremeno nailazi i na prijezir. Kao i mali Marko, mama koristeći informacije kojima raspolaže zbraja 2 i 2, pa odustaje od dizanja tenzija. Ne želi da Marko ima problema u školi u selu pored Zagreba. Časna zatvara obrt i svima ostaje gorak okus u ustima. Mama od sad na roditeljskom uživa status “one koja je radila probleme časnoj”, Marko se boji da će ić u Pakao - i svi su živjeli sretno do kraja života.

Naravno, posvuda ima predivnih časnih sestara koje bi se sramile ove priče o svojoj kolegici, ali ovo nije priča o njima - ovo je priča o časnoj sestri koja zamaskirana u osobu od povjerenja traži novac od djece.

Djece koja bi svoj džeparac trebala trošit na druge stvari, tipa slatkiše. Nekad slatkiše u obliku čokoladne bananice, nekad u obliku čokoladnog oka. Ili gumenih bombona koji su zapravo tarantule.

“Zaustavimo zastrašivanje i traumatiziranje djece” - kažu neki jer je uskoro Halloween.

Apsolutno, zaustavimo ih.

Niti jedno dijete nije zaslužilo da mu zli zamaskirani ljudi narušavaju djetinjstvo.

Mikropoduzetnica zamaskirana u časnu je samo jedan primjer.

Evo još jedan, sigurno ga znate.

“Dopusti da ti suptilno nametnem što je jedina točna definicija obitelji” - zamaskirano u basnu.

To su horor priče o traumatiziranju djeteta, a ne izrezbarene bundeve i vampirski zubi.

Ima ih koliko želiš, jedna za svako dijete u razredu.

Na primjer, priča o učiteljici kojoj neki roditelj prijeti jer njegova kćer NE SMIJE dobit 3 iz ispita!!!

Priča o curici iz razreda koja svaku večer gleda kako joj tata tuče mamu, ali kod nas su to zamaskirali u “tako vam je to u braku” pa će curica naučit da je to normalno ponašanje.

Priča o dečku iz klupe do koji će za 3 možda godine upast u oko pedofilu koji zamaskiran u svećenika ima turneju po župama.

Priča o nečijoj starijoj sestri koju su sedmorica silovala ali su se dokazi zamaskirali u “nestalo.”

Priča o dečku s posebnim potrebama iz suprotnog turnusa koji nije mogao krenut u školu jer je netko “treba mu asistent u nastavi” zamaskirao u “pomalo.”

Priča o curici koja u školu dolazi iz doma za nezbrinutu djecu jer ju biološka majka nazove točno onoliko često koliko je potrebno da ju se ne može posvojiti, što je netko zamaskirao u “briga o djetetu.”

Priča o dečku iz 3.C koji će za 3 mjeseca nastradat za zebri jer je netko sinu od svog kuma već sedamnaest puta “vožnja pod utjecajem alkohola” zamaskirao u “ma platit ćeš janjetinu.”

Priča o gospođi Vlasti koja će mi javit da se ne kaže sinu OD svog kuma, znam gospođo Vlasta, ajde instalirajte Tinder.

Priča o curici koja tatu vidi par puta godišnje, jer se unatoč svojoj fakultetskoj diplomi morao zamaskirat u konobara u Irskoj.

Priča o dečku kojeg mlate pod odmorom jer je netko činjenicu da je Srbin/gej/prištav zamaskirao u povod za batine.

Priča o curici koju će pitat što je nosila na sebi kad netko njeno silovanje zamaskira u “jesi sigurna da nisi TI kriva?”

Priča o dečku kojem baka kupi čokoladu ako uspije skupit dovoljno boca, što je netko zamaskirao u “dostojanstvena penzija.”

Slatke, male hrvatske horor priče koje traumatiziraju i djecu i odrasle.

Srećom, djetetu će čokolada kupljena od boca i dalje samo bit čokolada - čak i kad je u obliku zombija.

Ne slavi vam se Halloween? Ok, nemojte.

Ali nemojte uvlačit vjerska “pravila” u tu priču jer je i predbračna čistoća jedno od njih.

I nemojte tražit demone u slatkišima i maskama.

Neće se dijete pokvarit ako se osim na Maškare, maskira još jednom u godini. Neće postat Sotonin pomoćnik ako se na Halloween maskira u vraga, kao što ja nisam postala striptizeta iako sam se više puta maskirala u Pipi dugu čarapu, zvonila po kućama i plesala pred penzionerima za novac (ili slatkiše).

Ima dovoljno hrvatskih autohtonih strahova od kojih treba štitit i djecu i odrasle - gumeni bomboni u obliku pauka ne bi trebali bit na tom popisu.

Nemojte tražit zlo u ljudima koji se jednom godišnje maskiraju u demone kad imamo toliko demona koji se ostalih 364 dana u godini maskiraju u ljude.

Sretan Halloween svima koji žele, sretna i blagoslovljena svetkovina Svih svetih svima koji žele, sretan produženi vikend svima ostalima - i pazite da vas putem ne udari glupost zamaskirana u željeznu zavjesu.