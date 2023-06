Aca Playboy maca! Šire se stari intervjui za erotske magazine: 'Nisam radikalan u krevetu'

Na Kosovu su nemiri, u Beogradu veliki protesti protiv nasilja na kojima se traži njegova ostavka, a njegov 'najveći skup u povijest Srbije', pretvorio se, slobodno možemo reći, u fijasko.

Iako su režimski srpski mediji objavili kako je na 'skupu nade' Aleksandra Vučića bilo 200.000 ljudi, stručnjaci su pojasnili kako je stvarna brojka bila pet puta manja.

Nije to bio ni najveći skup u Beogradu ovog svibnja...

A Aleksandar Vučić rado je viđen gost srpskih medija otkad se počeo probijati kao političar.

Na društvenim mrežama tako su se pojavila dva njegova intervjua koja je 2000-ih dao za srpske erotske magazine.

Krenimo s onim za magazin Playboy.

U rujnu 2004. godine Vučić je za Playboy odgovarao na 20 pitanja, a tekst je objavljen pod naslovom 'Urbani radikal nad Beogradom'.

U njemu Vučić, tad još član Šešeljevih radikala, govori o svojem privatnom životu, politici, metroseksualcima, kondiciji...

Tekst prate fotografije u kojima današnji srpski predsjednik pozira u stilu rimskih vladara, u poluležećem položaju na kauču s grožđem u rukama.

Na tadašnje pitanje književnice Isidore Bjelice "Kad vas čovjek vidi privatno u kući puno ste duhovitiji, opušteniji i šarmantniji. Zbog čega ste često tako nepodnošljivo uštogljeni u nastupima? Je li u pitanju partijska disciplina ili strahopoštovanje prema imidžu kojeg je Šešelj nametnuo?" odgovara:

- Često to čujem. Nema veze s partijskom disciplinom, a za Šešelja možete reći sve osim da gaji uštogljeni imidž. Mislim da to ima veze s mojim godinama. Trudim se djelovati starije i ozbiljnije, mislim da mi je to i prednost....

U to je doba je 34-godišnji Vučić vodio kampanju da postane gradonačelnik Beograda, a na pitanje "Kao gradonačelnik s kim biste se prvo 'pobratimili' Haagom, Zagrebom, Cetinjem ili Bagdadom odgovara:

- Beograd mora surađivati sa svima koji mogu donijeti nove investicije, svjež kapital, svjetske ideje primjenjive u našim uvjetima. To je ono što želim. A ako me baš pitate, to bi najprije napravio s Banja Lukom i Trebinjem.

Uslijedilo je pitanje o održavanju kondicije..

- Trudim se koliko mogu otići u teretanu ili neko igralište, kojih nema dovoljno u gradu. Trudim se biti njegovan koliko mi to financije dopuštaju - kaže Vučić, koji je tad istaknuo da pomaže svojoj ženi u odgoju djece.

Naglasimo i da je ovo izdanje Playboya, piše City Magazine, toliko rijetko, da se jedan primjerak nedavno našao na online aukciji, gdje se za njega tražilo nevjerojatnih 100.000 dinara, ili 'u prijevodu' oko 850 eura.

Što je osjetno više od prosječne mjesečne srpske plaće. Ali prodavač je taj koji ima pravo tražiti koliko hoće...

- Sad je ovaj intervju u Playboyu jedan nevjerojatan i nadrealan novinarski raritet - stoji u opisu oglasa.

A osim za Playboy, Vučić je sredinom 2000-ih, i dalje kao član Šešeljove stranke, dao intervju i za erotski dvotjednik "Vreli dodir", koji je u to vrijeme, pišu Novosti.rs bio "Njihovo novo izdanje".

- Novo izdanje kompanije "Novosti", dvotjednik "Vreli dodir", u prvom broju donosi neuobičajene intervjue s pjevačicom Jelenom Jevremović i političarem Aleksandrom Vučićem, koji prvi put govore o svojim intimnim navikama - pohvalili su se tad.

Intervju s Vučićem izašao je pod naslovom "Nisam radikalan u krevetu" uz podnaslov s citatom "Seks za pare je kao i svaki drugi seks bez ljubavi. Najbolje je kad su ljubav i seks povezani, ali to nije uvijek bio slučaj..."

Na fotografiji valjda pokušava raditi vježbe za trbušnjake. Nije nam do kraja jasno.

O tom intervju je govorio o svojim metodama zavođenja, seksu, ali otkrio je i kako se njega zavodilo ne bi li otkrio tajne Vojislava Šešelja.

- Oni koji su dobri političari, dobri su i u krevetu, a loši su loši i u krevetu! Dok sam bio mlad šarmirao sam, sad i ne pokušavam. Nisam neka prilika. Posjedio sam i ostario. Prije deset godina 'smuvao' sam jednu iz SPS. Pričam joj kako je lijepa i sve tako slatko, a ona malo-malo, te šta mislim o Kontakt grupi, te kakav mi je odnos s Vojislavom Šešeljom i slično. Shvatim da preko mene pokušava saznati neke informacije. I tu sam školu prošao - kazao je 2006. Vučić.

Uz Vučića glavna zvijezda tog izdanja 'Vrelog dodira' bila je pjevačica Jelena Jevremović. Iako nema veze s Vučićem u ovom slučaju, šteta je ne objaviti barem jednu njezinu izjavu:

"Na guzi imam tetovažu krilatog konja Pegaza. Tetovirao me je drug Damir. To sam napravila slučajno, ne razmišljajući. Imam fobiju od igle. To je jedan od razloga zbog čega je tetovaža na guzi - da ne bih gledala!"

Natrag na sam magazin "Vreli dodir". Novosti su se mjesec dana nakon broja s Vučićem pohvalile kako će njihov magazin biti poklon za sve goste sajma erotike "Sweet and Sexy" koji je održan te 2006. u Beogradu.

- Svakog od posjetitelja na ulazu, uz kupljenu kartu, sačekao je poklon iznenađenje, po jedan primjerak erotskog magazina "Vreli dodir", kojeg izdaje Kompanija "Novosti". Očekuje se da će Sajam erotike posjetiti više od 15.000 ljudi, od kojih će svatko, uz program vrhunskih striptizeta i plesačica, uživati i listajući "Vreli dodir". - pisali su tad...