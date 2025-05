Amerikanac očaran Hrvatskom, ali iznenadile ga cijene: 'Mislili smo da su namirnice jeftine!'

Američki tiktoker, Chance Nation, u jednom videu istaknuo je pet stvari koje po njemu Europa, a posebno Hrvatska, rade bolje od SAD-a.

- Nakon što sam se vratio svom životu u SAD-u, ne mogu vjerovati koliko je tamo sve drugačije nego ovdje. Spoiler alert: mislim da oni žive bolje nego mi, dodao je.

POGLEDAJTE VIDEO:

Sigurnost

Prvo je istaknuo sigurnost hrvatskih gradova.

- U hrvatskim gradovima ljudi šeću vani u bilo koje doba noći i dana. Osobe svih uzrasta idu same kući pješke i nikoga nije briga. S druge strane, u SAD-u ljudi praktički trče prema automobilima čim padne mrak. Kao djevojka, nema šanse da sami hodate velikim gradom po noći - zaboravite na to. Strašno je. Zanima me živimo li mi u strahu ili su Hrvati jednostavno opušteniji.

Ispijanje kava

- U Hrvatskoj to nije samo konzumacija kofeina, to je društveni događaj. Ljudi sjede, razgovaraju, uživaju u trenutku i piju male količine kave, poput espressa, iako imaju različite vrste - rekao je i pohvalio hrvatsku kulturu ispijanja kava.

Cijene

Tiktoker se iznenadio i troškovima života u Hrvatskoj, točnije, cijenama namirnica.

- Bili smo iznenađeni cijenama namirnica u Hrvatskoj. Mislili smo da su jeftine. Vidio sam puno komentara da su tamo sada namirnice jako skupe trenutno i neki govore da su se udvostručile u odnosu na cijene kakve su bile nedavno. Ali ista stvar se događa i u SAD-u.

Osjećaj zajedništva

Prema doživljaju naše zemlje, Chance je na na četvrtom mjestu istaknuo osjećaj zajedništva.

- Imam osjećaj da Hrvati poznaju svoje susjede. U Americi sam pričao s mnogo ljudi koji nemaju pojma tko živi pored njih i nikad nisu ni razgovarali. Čak i kao turist u Hrvatskoj primijetio sam da se ljudi pozdravljaju na ulici, prodavači srdačno pozdravljaju lokalne kupce. Djeluje kao da se svi međusobno paze, dok u SAD-u imam osjećaj da su ljudi stalno u nekom natjecanju jedni protiv drugih.

Opuštenost

Za kraj, primijetio je opuštenost ljudi koje je imao priliku sresti.

- Nije mi se činilo da ljudi tamo pretjerano žure. Osim možda nekoliko taksista, ali to je tako svugdje. Općenito su opušteni, ali ne i lijeni - više bih rekao da su dobro izbalansirani. Dok u SAD-u, ako ne žuriš, ljudi odmah misle da si lijen ili da zabušavaš, zaključio je Amerikanac.