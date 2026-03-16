Komentari 2
VIDEO Šou velebitskog jelena, baš ga briga tko ga snima: 'Priredio si je blatni wellness'

Piše Veronika Miloševski,
Foto: Nacionalni park Sjeverni Velebit/Facebook

S uživanjem se valjao, prskao i prepustio svom blatnom kupanju, kao da je riječ o najluksuznijem spa centru u divljini

Jelen je u blatnoj spa oazi, napisali su na Facebooku iz Nacionalnog parka Velebit o zaigranom jelenu kojeg je snimila nadzorna kamera parka.

Jelen u blatu | Video: Nacionalni park Sjeverni Velebit/Facebook

- Naša kamera ponovno je uhvatila jedan od onih trenutaka koji nas podsjete koliko je priroda nevjerojatna. Ovaj put pravi mali spektakl - napisali su iz parka.

Na snimci se vidi jelen koji si je, kako su napisali iz NP, odlučio priuštiti wellness tretman u blatnjavoj lokvi. S uživanjem se valjao, prskao i prepustio svom blatnom kupanju, kao da je riječ o najluksuznijem spa centru u divljini.

- Ovakva ponašanja potpuno su prirodna. Blato životinjama pomaže u regulaciji temperature, zaštiti kože i odbijanju kukaca. A nama pruža prizore koji nas svaki put iznova oduševe. Velebit je živ, razigran i pun iznenađenja.  A naši divlji stanovnici najbolje znaju kako uživati u njemu - dodaju.

