VIDEO Šou velebitskog jelena, baš ga briga tko ga snima: 'Priredio si je blatni wellness'
Jelen je u blatnoj spa oazi, napisali su na Facebooku iz Nacionalnog parka Velebit o zaigranom jelenu kojeg je snimila nadzorna kamera parka.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
- Naša kamera ponovno je uhvatila jedan od onih trenutaka koji nas podsjete koliko je priroda nevjerojatna. Ovaj put pravi mali spektakl - napisali su iz parka.
Na snimci se vidi jelen koji si je, kako su napisali iz NP, odlučio priuštiti wellness tretman u blatnjavoj lokvi. S uživanjem se valjao, prskao i prepustio svom blatnom kupanju, kao da je riječ o najluksuznijem spa centru u divljini.
- Ovakva ponašanja potpuno su prirodna. Blato životinjama pomaže u regulaciji temperature, zaštiti kože i odbijanju kukaca. A nama pruža prizore koji nas svaki put iznova oduševe. Velebit je živ, razigran i pun iznenađenja. A naši divlji stanovnici najbolje znaju kako uživati u njemu - dodaju.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+