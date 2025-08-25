ANKETA Ralje kod Žirja, grdosija blizu Opatije. Da morate birati, morskom psu ili kitu u usta?!

Tunolovac kod Žirja ostao je bez ulova nakon što mu je morski pas odrizao ribu na pola! Poslao nam je i snimku. Kako kaže, morski pas je bio ogroman. I ne samo to, počeo mu je i gristi brod!

Pokretanje videa... 01:02 Ralje kod Žirja! Ribar u šoku: Morski pas mako zagrizao mi je brod, pojeo je i dio ulova | Video: Čitatelj 24sata

Drugi čitatelj javio nam je kako je kod Opatije snimio golemog kita koji valjda ima 15 metara.

Pokretanje videa... 00:22 Snimljen kit kod Opatije | Video: čitatelj/24sata

Na društvenim mrežama počela je zanimljiva rasprava.

Netko je postavio hipotetsku situaciju i pitao ljude da izaberu, morski pas ili kit?

Već je bilo slučajeva da su kitovi progutali ljude pa ih ispljunuli.

Napadi morskih pasa na ljude najčešći su jer ih grabežljivci zamijene za plijen.

Što biste vi izabrali, da morate, morskom psu ili kitu u usta?