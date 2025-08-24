VIDEO Ralje kod Žirja! Ribar u šoku: Morski pas mako zagrizao mi je brod, pojeo je i dio ulova

Tijekom tunolova u akvatoriju kod Žirja, profesionalni tunolovac iz Vodica Anton Roca o kojem smo više puta pisali, uhvatio je tunu tešku 30 kilograma, no, morski pas mako namjerio se na istu tunu te je odgrizao na pola. Roci je ostavio tek jednu trećinu te tune s 'pijata' elitnih restorana. Kako nam je ispričao, 'ovo još nisu doživili'.

- Na sredini Žirja gdje smo lovili tune, našlo se jato tuna u prosjeku od 30 kilograma. Ulovili smo jednu, počeli je vaditi, a dok je bila četiri do pet metara od broda vidio sam sjenu kako se brzo približava. Ogroman morski pas. On je htio tu tunu i s lakoćom je pregrizao na pola. Osim što mi je odnio zaradu, počeo nam je gristi brod - ispričao nam je Roca koji je dva puta uhvatio rekordne tune teže od 300 kilograma.

- E, a ovo smo prvi puta doživjeli u Jadranskom moru, bili pas napada tunu, je*ate led! - govori Roca na snimci.

Kad su krenuli vući drugu tunu iz mora, skoro je odgrizao i taj ulov.

- Svašta sam doživio na mom brodu Bakul, ali ovo nisam vjerovao očima, ne mogu niti opisati osjećaj. Kao u Raljama. Djelovalo je kao da će svaki čas uskočiti u brod. Morali smo se povući pola milje dalje jer je plivao oko nas. Na njemu se mogu vidjeti stare rane, udice zabijene u čeljust... - prepričava nam Roca.

Stručnjak: 'Morski pas mako je oduvijek u Jadranu'

Kontaktirali smo Peru Ugarkovića, koautora znanstvenih radova o morskim psima Jadrana, te provjerili s njime o kakvom morskom psu se radi. Potvrdio nam je da je to morski pas mako.

- Ribar kaže da je bila duga 4 do 5 metara, al moguće da je nešto kraća od toga. Svejedno, to je najveći mako kojeg sam do sada vidio u Jadranu. Radi se o odrasloj jedinki koja se zadržava daleko od obale, zato se možda i manje viđa nego druge vrste morskih pasa - rekao nam je Ugarković te dodao kako bi ova jedinka mogla biti stara između 20 i 30 godina.

- Pretpostavlja se da mogu živjeti do 30 godina, pa je vjerojatno star između 20 i 30. Dakle, dugo je godina boravio negdje na jugu Mediterana, ne možemo znati gdje je točno, ali je malo vjerojatno da je uvijek bio samo u Jadranu. Ozlijede koje ima na tijelu je mogao dobiti na razne načine, ali najupečatljivije je to što ima zapetljanu mrežu oko trupa koja mu je ušla pod kožu, osim toga u ustima je imao dvije udice. To je pokazatelj koliko je puno puta bio u doticaju sa ribarima - objasnio nam je stručnjak.

Kako kaže, teško je dati procjenu brojnosti te vrste morskog psa u Jadranu. To je normalna vrsta koja je oduvijek živjela ovdje. Postoji puno dokumentiranih susreta tijekom 19. i početkom 20. stoljeća.

- Onda je počela opadati broj susreta, a između 1974. i 2014. godine nismo imali niti jedan, što ne znači da ih nije bilo, ali nije službeno zabilježeno. Razlog pada brojnosti morskih pasa je zbog intenzivnog ribarstva koje ih je dovelo do ruba izumiranja. Zbog toga je većina vrsta na listama kritično ugrožena ili ugrožena, poput maka, današnje populacije su neusporedive sa onima koje bi bile u Sredozemlju da nema čovjeka osim toga, tijekom 20. stoljeća dijelila se nagrada za svakog ulovljenog morskog psa.- rekao je te naglasio kako se trude zaštititi što više mogu.jer su bitni za zdravlje mora, a i za samu održivost ribarstva. Ovako naizgled, ribar će ostati bez novaca jer je izgubio tunu, ali tko zna koliko je puta morski pas upravo spasio ribarstvo tako što je iz skupine eliminirao širenje bolesti kod riba.

Na pitanje da li napada ljude, objasnio je da svaka divlja životinja napada ljude pa i mako, ali to je tako rijetko da ne trebamo niti razmišljati o njemu kao opasnoj životinji. Svake godine je na milijune ljudi u moru u Sredozemlju,a u 50 godina bio je jedan neprovociran napad, prema tome, vjerojatnost da nekoga ugrize mako je zanemariva.

Kako se ponašati ako ga ‘sretnemo’?

Ugarković govori kako je najvažnije ne provocirati ga, ne smije se osjećati ugroženo, ne smijemo ga hraniti i kupati se onda u blizini. Na snimci se vidi da jednom kada osjeti hranu onda uđe u sasvim drugo stanje uma. Zato je napao brod jer osjeća da je nešto tu što treba pojesti.