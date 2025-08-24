Obavijesti

News

Komentari 8
'OVO JOŠ NISMO DOŽIVJELI'

VIDEO Ralje kod Žirja! Ribar u šoku: Morski pas mako zagrizao mi je brod, pojeo je i dio ulova

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: 3 min
VIDEO Ralje kod Žirja! Ribar u šoku: Morski pas mako zagrizao mi je brod, pojeo je i dio ulova
2
Foto: Čitatelj 24sata

Legendarni tunolovac Roca lovio je tune kad je doživio scenu kao iz filma Ralje. Iako ovaj posao radi dugi niz godina, ovo još nije vidio. Stručnjak, Ugarković rekao nam je da je maki oduvijek prisutan u Jadranu

Tijekom tunolova u akvatoriju kod Žirja, profesionalni tunolovac iz Vodica Anton Roca o kojem smo više puta pisali, uhvatio je tunu tešku 30 kilograma, no, morski pas mako namjerio se na istu tunu te je odgrizao na pola. Roci je ostavio tek jednu trećinu te tune s 'pijata' elitnih restorana. Kako nam je ispričao, 'ovo još nisu doživili'.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Morski pas napao tunu 03:11
Morski pas napao tunu | Video: Čitatelj 24sata

- Na sredini Žirja gdje smo lovili tune, našlo se jato tuna u prosjeku od 30 kilograma. Ulovili smo jednu, počeli je vaditi, a dok je bila četiri do pet metara od broda vidio sam sjenu kako se brzo približava. Ogroman morski pas. On je htio tu tunu i s lakoćom je pregrizao na pola. Osim što mi je odnio zaradu, počeo nam je gristi brod - ispričao nam je Roca koji je dva puta uhvatio rekordne tune teže od 300 kilograma. 

Foto: Čitatelj 24sata

- E, a ovo smo prvi puta doživjeli u Jadranskom moru, bili pas napada tunu, je*ate led! - govori Roca na snimci.

Kad su krenuli vući drugu tunu iz mora, skoro je odgrizao i taj ulov. 

- Svašta sam doživio na mom brodu Bakul, ali ovo nisam vjerovao očima, ne mogu niti opisati osjećaj. Kao u Raljama. Djelovalo je kao da će svaki čas uskočiti u brod. Morali smo se povući pola milje dalje jer je plivao oko nas. Na njemu se mogu vidjeti stare rane, udice zabijene u čeljust... - prepričava nam Roca.

Stručnjak: 'Morski pas mako je oduvijek u Jadranu'

Kontaktirali smo Peru Ugarkovića, koautora znanstvenih radova o morskim psima Jadrana, te provjerili s njime o kakvom morskom psu se radi. Potvrdio nam je da je to morski pas mako.

MORALA U BOLNICU Trudnu ženu slavnog košarkaša ugrizao morski pas: 'Sva sam u krvi, a neka žena je snimala...'
Trudnu ženu slavnog košarkaša ugrizao morski pas: 'Sva sam u krvi, a neka žena je snimala...'

- Ribar kaže da je bila duga 4 do 5 metara, al moguće da je nešto kraća od toga. Svejedno, to je najveći mako kojeg sam do sada vidio u Jadranu. Radi se o odrasloj jedinki koja se zadržava daleko od obale, zato se možda i manje viđa nego druge vrste morskih pasa - rekao nam je Ugarković te dodao kako bi ova jedinka mogla biti stara između 20 i 30 godina.

- Pretpostavlja se da mogu živjeti do 30 godina, pa je vjerojatno star između 20 i 30. Dakle, dugo je godina boravio negdje na jugu Mediterana, ne možemo znati gdje je točno, ali je malo vjerojatno da je uvijek bio samo u Jadranu. Ozlijede koje ima na tijelu je mogao dobiti na razne načine, ali najupečatljivije je to što ima zapetljanu mrežu oko trupa koja mu je ušla pod kožu, osim toga u ustima je imao dvije udice. To je pokazatelj koliko je puno puta bio u doticaju sa ribarima - objasnio nam je stručnjak.

ZA POLA GODINE Modrulj s odašiljačem pliva Jadranom, podaci se očekuju...
Modrulj s odašiljačem pliva Jadranom, podaci se očekuju...

Kako kaže, teško je dati procjenu brojnosti te vrste morskog psa u Jadranu. To je normalna vrsta koja je oduvijek živjela ovdje. Postoji puno dokumentiranih susreta tijekom 19. i početkom 20. stoljeća.

NISU PRONAŠLI UZROK Talijanku (85) izvukli krvavu iz mora: 'Plivanje je zabranjeno zbog napada morskog psa!'
Talijanku (85) izvukli krvavu iz mora: 'Plivanje je zabranjeno zbog napada morskog psa!'

- Onda je počela opadati broj susreta, a između 1974. i 2014. godine nismo imali niti jedan, što ne znači da ih nije bilo, ali nije službeno zabilježeno. Razlog pada brojnosti morskih pasa je zbog intenzivnog ribarstva koje ih je dovelo do ruba izumiranja. Zbog toga je većina vrsta na listama kritično ugrožena ili ugrožena, poput maka, današnje populacije su neusporedive sa onima koje bi bile u Sredozemlju da nema čovjeka osim toga, tijekom 20. stoljeća dijelila se nagrada za svakog ulovljenog morskog psa.- rekao je te naglasio kako se trude zaštititi što više mogu.jer su bitni za zdravlje mora, a i za samu održivost ribarstva. Ovako naizgled, ribar će ostati bez novaca jer je izgubio tunu, ali tko zna koliko je puta morski pas upravo spasio ribarstvo tako što je iz skupine eliminirao širenje bolesti kod riba.

Na pitanje da li napada ljude, objasnio je da svaka divlja životinja napada ljude pa i mako, ali to je tako rijetko da ne trebamo niti razmišljati o njemu kao opasnoj životinji. Svake godine je na milijune ljudi u moru u Sredozemlju,a  u 50 godina bio je jedan neprovociran napad, prema tome, vjerojatnost da nekoga ugrize mako je zanemariva.

Kako se ponašati ako ga ‘sretnemo’?

Ugarković govori kako je najvažnije  ne provocirati ga, ne smije se osjećati ugroženo, ne smijemo ga hraniti i kupati se onda u blizini. Na snimci se vidi da jednom kada osjeti hranu onda uđe u sasvim drugo stanje uma. Zato je napao brod jer osjeća da je nešto tu što treba pojesti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 8
Širi se snimka tučnjave ZET-ovca i vozačice koja mu je blokirala tramvaj: 'Ona ga je odgurnula'
INCIDENT NA KVATRIĆU

Širi se snimka tučnjave ZET-ovca i vozačice koja mu je blokirala tramvaj: 'Ona ga je odgurnula'

Vozačica je blokirala tramvaj na Kvatriću, kako tvrdi čitatelj, napala je njega i vozača tramvaja. Na snimci se vidi kako ZET-ovac zamahuje nogome prema njoj. Konaktirali smo policiju i ZET
ŠOKANTNA SNIMKA 'Manijak je u Zagrebu napadao i udarao žene. Svi su počeli bježati'
UŽAS U DUBRAVI

ŠOKANTNA SNIMKA 'Manijak je u Zagrebu napadao i udarao žene. Svi su počeli bježati'

Iz Policijske uprave zagrebačke potvrdili su da su dobili dojavu o incidentu: 'Po dolasku policijskih službenika na mjesto događaja nikoga nismo zatekli'
FOTO Drama na Lučkom: Policija je stavila lisice muškarcu usred gužve na obilaznici prema moru
'SVE JE BILO BRZO'

FOTO Drama na Lučkom: Policija je stavila lisice muškarcu usred gužve na obilaznici prema moru

Razlozi uhićenja za sada nisu službeno objavljeni, no policija je kratko potvrdila da su oko 13 sati na tom dijelu zagrebačke obilaznice provodili redovno policijsko postupanje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025