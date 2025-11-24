Obavijesti

POTOMAK KRALJA CHARLESA II.

Aristokrat (79) traži mlađu ženu: 'Dobit će džeparac 60 tisuća eura. Želim nasljednika!'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
Foto: Profimedia

Njegova buduća supruga ne smije biti rođena u horoskopskom znaku Škorpiona, ne smije konzumirati droge niti biti alkoholičarka...

Britanski aristokrat Sir Benjamin Slade ponovno je uzburkao javnost svojom potragom za idealnom suprugom. Ovaj 79-godišnjak objavio je vrlo specifičan popis zahtjeva za svoju buduću družicu, naglašavajući da ona mora biti barem 20 godina mlađa od njega te vješta u rukovanju oružjem.

Prema pisanju britanskog Mirrora, Sir Benjamin nudi godišnji džeparac od 50.000 funti (približno 60.000 eura) ženi koja pristane na njegove uvjete i pomogne mu u vođenju golemog imanja u Somersetu.

Vlasnik imanja koje se prostire na više od 500 hektara (1.300 jutara) jasan je u svojim namjerama: kandidatkinje starije od 60 godina ne moraju se ni prijavljivati. Zauzvrat, odabrana mladenka dobit će značajna financijska sredstva, ali i veliku odgovornost.

Osim dobne granice, aristokrat je sastavio i popis zabrana. Njegova buduća supruga ne smije biti rođena u horoskopskom znaku Škorpiona, ne smije konzumirati droge niti biti alkoholičarka. Jedan od ključnih uvjeta je i da bude "dobra za roditi", jer Sir Benjamin očajnički želi muškog nasljednika kako bi osigurao budućnost svoje titule.

Foto: Profimedia

"Mogu imati dva sina, tri bi bila bolja, ali ako dobijem dva sina, to spašava situaciju," izjavio je poduzetnik, dodavši kako mu ne smeta ako žena već ima djecu iz prethodnih veza, pod uvjetom da mu može podariti nove potomke.

Specifični zahtjevi o podrijetlu i vještinama

Sir Benjamin, koji je potomak kralja Charlesa II., ima vrlo specifične kriterije i kada je riječ o nacionalnosti. Izjavio je da njegova odabranica ne smije dolaziti iz zemalja koje počinju slovom 'I', a koje istovremeno imaju zelenu boju na svojoj zastavi.

"Nemam ništa protiv Kanađanki, Amerikanki, Njemica i sjevernih Europljanki - to su ljudi koje smatram sličnima nama. Mislim da brak s Eskimkom nije za mene. Ono što trebam je draga, obična djevojka sa sela koja razumije stvari," objasnio je svoje preferencije.

Popis vještina koje traži gotovo je nadrealan:

- Mora biti viša od 168 cm (5 stopa i 6 inča).

- Ne smije biti Škotkinja.

- Ne smije čitati The Guardian 

- Mora znati plesati dvoranske plesove, igrati bridž i backgammon te rješavati križaljke.

- Mora biti fizički spremna za brzo hodanje i plivanje.

Osim toga, posjedovanje dozvole za sačmaricu i vozačke dozvole je obavezno, dok bi dozvola za upravljanje helikopterom bila "korisna prednost". Od nje se očekuje da vodi dva dvorca, pa bi obuka iz računovodstva, prava ili upravljanja imanjem bila vrlo poželjna.

Foto: Profimedia

Poslovni dogovor i porezne olakšice

Iako se radi o braku, Sir Benjamin ne skriva da su njegovi motivi prvenstveno pragmatične i financijske prirode. Poziva se na slavnu književnicu Jane Austen, tvrdeći da "ako imate veliku kuću, trebate i ženu" jer žene najbolje upravljaju kućanstvom i osobljem.

Glavni razlog zašto traži ženu mlađu barem 20 godina leži u britanskim poreznim zakonima.

"Porez na nasljedstvo iznosi 40 posto. Jedini način da prenesem imanje, umjetničku kolekciju i ostalo je da to ostavim supruzi bez poreza, koja će to potom proslijediti mojim daljnjim rođacima," iskren je Slade.

Da bi taj plan uspio, supruga mora nadživjeti prijenos imovine za sedam godina. Također, mora biti osigurana. "Zato trebam damu barem 20 godina mlađu od mene, jer ne mogu osigurati stariju suprugu. Što mlađa, to bolje," zaključuje on, dodajući kako je to jedini preostali način za izbjegavanje poreza na nasljedstvo.

Sir Benjamin živi u povijesnoj kući Maunsel Houseu Bridgwateru. Titulu baroneta naslijedio je od oca 1962. godine, a obrazovao se u prestižnoj školi Millfield. Unatoč svom bogatstvu i društvenom statusu, čini se da mu potraga za partnericom koja bi zadovoljila sve ove ekscentrične uvjete predstavlja najveći izazov do sada.

