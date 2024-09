Australski par nakon Hrvatske htio na Bali, no odbili su ih na aerodromu: 'Razlog je bizaran'

Australac Sean Ferres, inače DJ i glazbeni producent, i njegova djevojka Brooke planirali su odmor na Baliju. No nisu ni slutili da će imati problema. Planirali su let iz Gold Coasta u petak, ali tvrde da im je osoblje avioprijevoznika Virgin Australia zabranilo ukrcavanje zbog 'nečitljive' putovnice. Ferres navodi da je razlog odbijanja bila 'mala mrlja od kave' na putovnici koju su zaposlenici primijetili, prenosi New York Post.

- Rekli su nam da možemo rezervirati novi let bez dodatnih troškova kada riješimo problem - izjavio je.

Međutim, kada je kontaktirao telefonsku podršku avioprijevoznika, saznao je da su označeni kao da se nisu pojavili na letu, što je značilo da moraju platiti novi let. Kupili su karte drugog avioprijevoznika za 3000 dolara (2700 eura) kako bi uspjeli poletjeti u subotu i ne upropastiti si odmor.

Ferres se oglasio na Facebooku i rekao kako druga avio tvrtka nije imala problema s putovnicom njegove djevojke.

- Zanimljivo je da nismo imali nikakvih problema na više od 100 letova u prošlosti, a na Baliju smo prošli kontrolu bez ikakvog zadržavanja - dodao je. Iznenađen je što u doba sofisticirane tehnologije, sa skenerima za prepoznavanje lica, putnici i dalje ovise o 'običnom komadu papira'.

- Dakle, ignoriramo funkcionalni elektronski čip i odbijamo putovnicu zbog male mrlje - komentirao je Ferres. Njegovi pratitelji komentirali su da je razlog odbijanja putovnice 'baš bizaran'.

Inače, par je u srpnju posjetio Hrvatsku. Bili su u Splitu na Ultra Europe festivalu.