Autoškola: Pa to je ista skupina znakova! Ne može bijeli biti u prednosti. To je pad na ispitu

Prometna dilema koja je posvađala Hrvate zbog toga koji auto ima prednost, izgleda da je u sukob stavila i struku. Nakon što smo objavili tvrdnju sudskog vještaka za promet Gorana Husineca, prema kojoj bijeli auto ima prednost iako skreće ulijevo, javio nam se djelatnik jedne od većih autoškola u Zagrebu koji tvrdi suprotno.

No prvo ponovimo gradivo, odnosno zbog čega je na našoj Facebook stranici na stotine komentara neusuglašenih čitatelja. Sve je krenulo od Facebook stranice Prometne zgode i nezgode, a pitanje glasi ovako:

Na fotografiji su crveni i bijeli automobil.

Crvenom autu je znak STOP, a bijelom je označen trokut. Crveni ide ravno, bijeli skreće. Tko koga mora pustiti i zašto?

Husinec tvrdi kako znak STOP ima najveću težinu u prometu, nazivajući ga 'svetinjom', zbog čega crveni auto nikako ne može proći prije bijelog, premda zadržava smjer kretanja. To je, kako kaže, pravilo samo kod semaforiziranih raskrižja.

'Ne može bijeli imati prednost!'

Naš drugi sugovornik iz zagrebačke autoškole ne slaže se s Husincom.

On kaže, ali i ostatak ekipe iz struke s kojima je razgovarao - crveni auto ima prednost! Sve nam je potanko objasnio.

- Vi upravljate vozilom i namjeravate na raskrižju skrenuti ulijevo. Vozači vozila plave i zelene boje voze ravno kroz raskrižje, a vozač vozila žute boje skreće u desno. Znate li koja ste vozila u raskrižju dužni propustiti? Naravno, vozila žute i zelene boje. Zašto? Pa, zato što se ona kreću po glavnoj cesti (cesti s prednošću prolaska). Ok, taj dio odgovora je točan - počinje naš sugovornik i nastavlja:

- I onda Vi krećete svojim vozilom prije vozila koje Vam dolazi iz suprotnog smjera? Naravno. Iiii – Vi krivi! (jer ga niste propustili, a bili ste to dužni!) Pa kako to?! Pa to vozilo ima znak STOP (obvezno zaustavljanje), a ja nemam?! Mislite da zbog toga Vi imate prednost prolaska?? Pa, vozilo plave boje mora stati, a ja ne moram! E, taj dio odgovora - nije točan - kazao nam je djelatnik autoškole i priložio skicu s obzirom na navedeno:

'To je ista skupina znakova'

- Da, vozilo plave boje mora stati, ali da bi propustilo vozila na cesti s prednošću prolaska, a ne i zato da bi propustilo Vas! Naime, i znak 'obvezno zaustavljanje' (popularno zvan 'STOP'), i znak 'križanje s cestom s prednošću prolaska' (popularno zvan 'trokut'), spadaju u istu skupinu znakova (znakova izričitih naredbi), te čine Vaše ceste sporednima, a onoj na koju nailazite daju prednost prolaska. U oba slučaja morate propustiti sva vozila koja se kreću cestom na koju nailazite. Ali, jedna u odnosu na drugu, te su dvije ceste jednake važnosti - kaže naš sugovornik, dodajući da pripadnost istoj skupini znakova također određuje i da su te dvije ceste, jedna u odnosu na drugu, jednake, odnosno iste važnosti, što znači da se u ovom slučaju mora primijeniti jedno od prometnih pravila za prednost prolaska na cestama iste važnosti, a to je upravo pravilo za vozače koji skreću ulijevo.

Isto glasi kako vozač vozila koji skreće ulijevo dužan je propustiti vozilo koje, dolazeći iz suprotnog smjera, zadržava smjer svojeg kretanja ili skreće udesno, osim ako postavljenim prometnim znakom nije drukčije određeno.

Naš sugovornik tvrdi kako nema smisla da za istu naredbu onda postoje dva znaka, navodeći da ste u oba slučaja dužni propustiti sva vozila što se kreću cestom na koju nailazite. Jedina razlika je, kaže, u 'dramatičnosti' naredbe.

- Znak bi, naime, 'križanje s cestom s prednošću prolaska' trebao biti postavljen u blizini raskrižja gdje postoji dovoljno velika preglednost i sigurnost za tzv. 'dinamičko uključivanje u promet', odnosno uključivanje u prometni tok s vozilom u pokretu (bez stajanja), dok bi znak 'obvezno zaustavljanje' trebao biti postavljen pred raskrižjima na kojima takvi, povoljni, uvjeti prije svega preglednosti, ne postoje - objašnajva.

'To je pad na ispitu'

- Upravo takva situacija može biti i u promatranom slučaju, vozilo plave boje može imati slabiju preglednost i druge nepovoljne uvjete na prilasku cesti s prednošću prolaska, negoli Vaše vozilo. Logika je, dakle, i naredba ovih znakova: prvo stani, pa propusti (znak 'obvezno zaustavljanje') i 'propusti', a stani ako je iz nekog razloga nužno (znak 'križanje s cestom s prednošću prolaska'). Možemo jedino ustvrditi da se takav način postavljanja često kosi sa stvarnošću (a to je još jedan problem za sigurnost prometa u raskrižjima) - zaključuje naš sugovornik, koji moli da se ubuduće i ljude iz struke, odnosno oni koji stvarno rade taj posao, pita za mišljenje.

- Mislim da i mi imamo pravo na riječ, i da su zakoni sasvim jasni i jasno napisani. To što ljudi ne znaju zakone nije naša stvar. Ispitivači iz HAK-a bi za takav odgovor rušili i rekli da ponovi prometne propise - poručio je.