Avion pun vodoinstalatera je sletio jer im se začepio WC...

Mi smo rado htjeli popraviti WC, ali nažalost, to se jedino moglo učiniti s vanjske strane zrakoplova. A mislili smo da slanje jednog našeg vodoinstalatera na 10.000 metara visine možda nije najbolje rješenje, našalio se Frank Olsen, direktor kompanije Rorkjop. On i njegovih 70 vodoinstalatera prošle subote su se ukrcali u zrakoplov u Oslu i krenuli na sajam opreme u Njemačku. Ubrzo nakon polijetanja posada je primijetila kvar u WC-u. Prema propisima, morali su se vratiti i sletjeti. Kada su obavijestili putnike zbog čega moraju prekinuti let, svi su prasnuli u smijeh.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

- Rijetko kad je bila situacija u kojoj su putnici morali sletjeti zbog problema s WC-om, a da su bili tako veseli - rekao je Olsen za Washington Post.

🛫🚽🛬 Norwegian flight #DY1156 with 84 plumbers on board was forced to return to Oslo becasue of a problem the toilets on board.https://t.co/lUPlJIxGMU pic.twitter.com/I5YqeR6hvJ