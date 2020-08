Bandiću, ako je Manda mogla, zagrabi i ti! Meteorolozi su nas upozorili na (ne)vrijeme...

<p>Jedan dio Hrvatske u ponedjeljak ujutro zahvatila je promjena vremena, ako sami pogledom u nebo ne vidite to, evo vam i ova napomena.</p><p>Od utorka će nevrijeme zahvatiti cijelu zemlju, samo se nadamo da zbog toga neće opet patiti stanovi u zagrebačkom prizemlju. Bandiću, to je apel da reagiraš na vrijeme i tebi, ako nisu već svi na more tvoji otišli uhljebi.</p><p>Nek' iz zdenca sad poteče<br/> nova ljubav prema gradu<br/> politički bumo rekli<br/> novi odnos prema radu</p><p>Manduševac dugo se skrival<br/> o Mandi se zna tek nekaj<br/> Bumo našli nove Mande<br/> al’ vode ni kak negdar...</p><p>Čekaju nas grmljavinske oluje, tuča i olujni jugo, što čini ovo mokro ljeto ipak malo predugo. Na obali su moguće i pijavice te pad temperature od koje će vam se nakostriješiti bradavice.</p><p>Čak će danas još u većem dijelu zemlje biti suho, ali ovo samo naočigled vruće ljeto, u utorak će pokazati da je pravi psiho. Već danas se danas skoro cijela Hrvatska 'žuti' zbog potencijalno opasnog nevremena, a Riječka regija se 'narančasti' od opasnog ekstrema.</p><p>Sve do četvrtka bit će posvuda vrijeme bezveze i stvarno vam neće trebati za hlađenje lepeze.</p><p>Zaista se nadamo da je nećemo gledati apokaliptične scene poplave iz glavnog grada, tužno je više gledati kako nam metropola strada.</p>