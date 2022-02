Naia Okami ima 27 godina i živi u Seattleu. Preko dana radi kao blagajnica, a kad padne noć, postaje nešto sasvim drugo, piše Metro.

Ova djevojka se identificira kao vučica. Kaže da osjeća posebnu povezanost s tim životinjama otkad je s 10. godina sanjala da je u tijelu vuka.

- Ne vjerujem da sam ja zapravo vučica. To nije psihička stvar, već spiritualna. Znam da sam čovjek. Idem na posao, plaćam račune i ne odijevam se uvijek u vučicu, ali uvijek sam spiritualno povezana s vukovima - tvrdi Naia, koja noću volontira u online centru koji istražuje trgovanje ljudima.

- Tad se uvijek našalim kako sam ja vučica koja lovi svoj plijen. A moj plijen su predatori - dodaje.

Kao vučica se počela ponašati u srednjoj školi, tad je često zavijala. Sad je, tvrdi, smanjila tu aktivnost.

- Ne mogu sigurno zavijati za blagajnom, ali potrudim se pronaći prikladnu okolinu kako bi mogla to napraviti. Ponekad, ako moji cimeri spavaju, onda to odradim jako tiho. Smeta me što me puno ljudi u našoj zajednici gleda kao da nisam normalna. Smiju mi se. Mislim da bi se svi ljudi trebali naučiti kreativno izražavati