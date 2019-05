Brak žene i duha Jacka završio egzorcizmom: 'Htio me ubiti!'

Nije neuobičajeno da brak završi razvodom, no kada brak završi razvodom i egzorcizmom, to je već novost. Irkinja Amanda Teague se prije tri godine udala za "čovjeka svojih snova", odnosno duha svojih snova. Jack ima 300 godina i oženili su se u međunarodnim vodama na brodu. Umjesto Jacka je sudbonosno "da" izgovorio Amandin vidovnjak.

No, sreća nije potrajala. Jack je, kako Amanda tvrdi, postao posesivan i napadao ju je. Zbog braka je završila u bolnici.

The #AOshow will be chatting to Amanda Teague after 8 am. She married the Ghost of a 300-year-old pirate after years of searching for her soulmate! #AOshow #trueloveneverdies pic.twitter.com/5q0cuzIzRw — iRadio (@ThisisiRadio) January 25, 2018

- Nakon četiri ili pet mjeseci braka sve je krenulo nizbrdo. Prepoznala sam znakove opsjednutosti i dio toga je i loše zdravstveno stanje. Zabrinula sam se da je kriva naša veza, no nadala sam se i dalje da je on duh koji me voli i ne bi mi naudio - ispričala je za Mirror.

Upozorio ju je pas

Prepoznala je pravo upozorenje nakon što joj je uginuo pas Toby. Amanda je zamolila Jacka da Tobyja zadrži "kod sebe" dok i ona ne umre pa da mogu biti zajedno. No, priča Amanda, Toby nije htio biti s Jackom. Postao bi agresivan i nije mu se htio ni približiti. Naposljetku je otišao k njenoj majci.

- Životinje su jako intuitivne pa mi je to bilo crveno upozorenje - ispričala je. Stanje joj se pogoršavalo. Odlučila je prestati imati seksualne odnose s duhom Jackom i za tri tjedna joj se zdravlje poboljšalo.

Coming up on tomorrow's show, we'll be meeting Amanda Teague & her soul mate who she recently married. An 18th century Haitian pirate ghost. #IrlAM pic.twitter.com/xePhDS9alw — Ireland AM (@IrelandAMVMTV) January 17, 2018

- To su bila najbolja tri tjedna otkako smo se oženili - ispričala je, ali su stvari ponovno krenule nizbrdo.

- Jedne večeri se moja prijateljicama udala za svog duhovnog partnera, a Jack i ja smo opet bili intimni. Sljedeći dan je uzvratio s osvetom - rekla je. U svibnju prošle godine hospitalizirana je jer je dobila sepsu. Zbog operacije je morala skinuti vjenčani prsten.

- Sigurno sam prekinula dotok energije između nas jer sam se poslije operacije osjećala potpuno drugačije. Vidjela sam vrlo jasno da je Jack krao moju energiju. Kada se odlučila suprotstaviti svom duhovnom supružniku, on joj je zaprijetio da će ju ubiti.

- Rekao mi je da on mene neće ostaviti i da ako probam egzorcizam da će me ubiti. Bilo je užasno vidjeti potpuno drugačiju stranu tog ljupkog duha kojeg sam voljela. No, znala sam u dubini svog srca da, ako ga se ne riješim, ionako ću umrijeti od zdravstvenih tegoba - rekla je i dodala kako je na kraju ipak otišla na egzorcizam.

Svi njezini zdravstveni problemi su nakon toga bili riješeni.

Mislila da je trudna s njime

Inače, Amanda i njezin sad već bivši muž bili su već tema medija. Kako je ispričala, upoznali su se 2014. godine kada je osjetila Jackovu prisutnost i počeli su razgovarati. Dvije godine kasnije ju je zaprosio, a za vjenčanje je kupila i bijelu vjenčanicu i prstenje. Njegov prsten je tijekom ceremonije stavila na svijeću.

Iako ga ne može vidjeti, Amanda vjeruje da izgleda kao kapetan Jack Sparrow iz popularnih filmova Pirati s Kariba. Lika je na velikim ekranima utjelovio Johnny Depp.

Seksualni život im je, do razvoda, bio odličan, tvrdi Amanda. Ističe da je "jedina razlika što sve osjetite puno bolje". Prije godinu dana je izjavila za britansku televiziju ITV da je mislila da je trudna s Jackom, no na kraju je ipak ispalo da je ušla u menopauzu.