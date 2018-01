Irkinja (45) udala se za duha pirata: 'Seks nam je odličan...'

Irkinja Amanda Teague (45) udala se za "čovjeka svojih snova". Zvuči idealno, ali postoji problem - taj "čovjek" je zapravo duh! Ime mu je Jack, a on i Amanda, kako ona tvrdi, imaju vezu kako i svaki drugi par.

Vjenčanje je održano na brodu koji je otplovio u međunarodne vode kako bi brak bio legalan. Umjesto Jacka, sudbonosno "da" izgovorio je Amandin osobni vidovnjak.

Woman marries ghost of 300-year-old pirate after being fed up with finding the perfect man https://t.co/XvfVbOgeTy pic.twitter.com/MEnHalD5so