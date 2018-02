Muž joj je duh: 'Mislila sam da sam trudna, a ono menopauza'

Osebujna Amanda Teague, koja tvrdi da se udala za 300 godina starog pirata Jacka, gostovala je jučer na televizijskom panelu britanskog ITV-a na kojemu je još jednom šokirala javnost kazavši kako je mislila da je ostala trudna s duhom Jackom.

- Prva stvar koju mi je rekao je 'ja sam mrtav', no to je bilo očito iako sam u početku bila vrlo sumnjičava jer nisu svi duhovi dobri i puni ljubavi - kazala je Amanda.

Ali, nakon šest mjeseci, počela mu je vjerovati, pa su se zaljubili jedno u drugo iako Amanda Jacka nikad nije vidjela uživo.

- Vidim ga u obliku medija, nikad nisam vidjela kako Jack fizički izgleda - izjavila je Amanda.

Voditelj koji se nalazio na spomenutom panelu pitao je Amandu što rade kada se nađu, na što je ona kazala kako odlaze na spojeve, ali i kako Jackov prijatelj, također duh, 'hoda' s njenom najboljom prijateljicom.

Kada su u pitanju susreti u restoranima ili kafićima, i tu je Amanda velikodušna. Iako duhovi ne mogu jesti i piti, Amanda tvrdi kako ona i njena prijateljica dvojici duhova redovno kupe piće, ali i da im rezerviraju sjedala u restoranima ili kafićima, ovisno o prigodi.

Na pitanje o seksualnom životu, Amanda odgovara kako je sve stvar kemije i energije.

