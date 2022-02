Britanka poznata samo kao Brocarde (38) privukla je pažnju engleskih medija zbog organizacije svojeg vjenčanja. Naime, ona tvrdi kako je već dulje vrijeme u vezi s Edwardom, koji je zapravo duh vojnika iz viktorijanskog doba. Uskoro bi trebali i pred oltar, ali...

- Pravi mi velike probleme s organizacijom vjenčanja. Postao je jako izbirljiv. Ja sam oduvijek sanjala o ljetnom vjenčanju, ali kaže da ne podnosi vrućinu dobro i inzistira da svadbu pomaknemo za zimu. Uvijek je bio temperamentan, ali zadnjih nekoliko tjedana je stvarno nepodnošljiv - priča Brocarde, koja sebe opisuje kao umjetnicu. Odmah je i nastavila s pričom i objasnila kako komuniciraju.

- Kad trebam nešto, samo to izgovorim i on uvijek pronađe način da mi se javi. Nekad je to kroz toplo-hladne osjećaje koje dobijem u tijelu, a nekad mi ostavlja poruke na ogledalima. Osim što se svađamo oko termina, problem nam je i naći adekvatnu lokaciju. Išli smo u crkvu, zapravo nekoliko njih, sve su nas odbile. Neki su mi prijetili egzorcizmom - kaže 38-godišnja Britanka.

A kad napokon riješe probleme s datumom, velik izazov bit će i kreirati listu uzvanika..

- Njegovi prijatelji su mrtvi. Najgore od svega, kum mu je zapeo u paklu, Za vrijeme života trgovao je opijumom što očito nije prihvatljivo pa je nakon smrti 1875. završio u paklu. Pozvali smo Elvisa Presleyja, Marilyn Monroe... Bila bi nam velika čast da dođe William Shakespeare i pročita nam jedan od svojih soneta, ali to zasad ne može potvrditi - govori mladenka.

Za kraj, objasnila je novinarima Daily Stara i kako ju je duh zaprosio.

- Jednog jutra, nakon burne svađe, otišla sam u sobu i pronašla sam predivan prsten na jastuku. To je bio Edwardo! Naravno da sam pristala - rekla je za kraj...