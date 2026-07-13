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Drama na najvišoj planini

Pas se srušio tijekom uspona na planinu u Britaniji: Pojeo je drogu, spašavali ga nosilima...

Piše 24sata,
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Pas se srušio tijekom uspona na planinu u Britaniji: Pojeo je drogu, spašavali ga nosilima...
Foto: Lochaber Mountain Rescue Team/Facebook
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Na teren je izašao gorski spasilački tim iz Lochabera koji je bez svijesti labradora na nosilima prenio do podnožja planine, odakle je prevezen veterinaru

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Ono što je trebao biti običan planinarski izlet pretvorilo se u pravu dramu za Christinu Bluhme i njezinog crnog labradora Tokyo. Tijekom uspona na Ben Nevis, najvišu planinu u Ujedinjenom Kraljevstvu, pas je iznenada kolabirao nakon što je, kako se sumnja, pojeo odbačenu marihuanu. Tokyo je tijekom uspona izgubio kontrolu nad nogama, a zatim je počeo gubiti svijest. Vlasnica je odmah pozvala pomoć jer psa teškog 25 kilograma nije mogla sama spustiti s planine visoke 1345 metara.

Na teren je izašao gorski spasilački tim iz Lochabera koji je bez svijesti labradora na nosilima prenio do podnožja planine, odakle je prevezen veterinaru.

Srećom, Tokyo se već sljedeći dan potpuno oporavio. Veterinari smatraju da je pas pojeo marihuanu koju je netko odbacio uz planinarsku stazu.

- Bio je to jedan od najstrašnijih dana u mom životu. Zaista sam mislila da ću je izgubiti. Bez nevjerojatnog gorskog spašavanja ne bih je nikada uspjela sigurno spustiti s planine. Sama nisam mogla nositi labradora teškog 25 kilograma - rekla je Christina.

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Dodala je da se osjeća iznimno sretnom što je njezin pas preživio te zahvalila spašavateljima i veterinarima na brzoj reakciji.

Želim podsjetiti sve vlasnike pasa da obrate pažnju jer se odbačena droga i druge otrovne tvari mogu pronaći čak i na najljepšim mjestima u prirodi. Nikada nisam pomislila da ćemo se susresti s nečim takvim - poručila je.

Iz gorske službe spašavanja potvrdili su da se Tokyo u potpunosti oporavio te zahvalili veterinarima koji su sudjelovali u njegovu liječenju.

Veterinari upozoravaju da psi na kanabis reagiraju znatno jače nego ljudi jer u mozgu imaju veći broj receptora koji djeluju na kanabinoide. Simptomi trovanja mogu se pojaviti već 30 do 90 minuta nakon konzumacije, a uključuju gubitak ravnoteže, teturanje, nemogućnost stajanja, proširene zjenice, staklast pogled i nekontrolirano mokrenje.

Sličan slučaj zabilježen je prošle godine u engleskom Somersetu, gdje su se dva psa razboljela nakon što su tijekom šetnje pojela ljudski izmet koji je sadržavao tragove kanabisa.

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