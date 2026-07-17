Toto traži svoj zauvijek dom! Obožava livade, travu i maženje

Toto je prekrasan pas star otprilike četiri do pet godina koji još uvijek čeka priliku da upozna svoju obitelj. U početku mu treba malo vremena da se opusti s novim ljudima, no kada stekne povjerenje, pretvara se u velikog zaigranca i pravog maznog ljubimca koji obožava pažnju.

Foto: Animal Alliance Hrvatska - AAH

Vrlo je aktivan i razigran, uživa u kretanju i istraživanju, a njegovi omiljeni "sportovi" su valjanje po travi, odmaranje među cvijećem i veselo trčanje livadama. S pojedinim psima se dobro slaže, dok prema nekima pokazuje dominantno ponašanje, pa bi se najbolje uklopio u dom u kojem bi bio jedini pas.

Toto je položio test socijalizacije, no potrebna mu je dodatna škola i osoba koja će mu uz strpljenje pomoći da razvije svoje najbolje strane. Trenutno boravi u boksu i teško podnosi zatvoren prostor – kada pronađe nekoga kome vjeruje, traži puno bliskosti, pažnje i ljubavi.

Foto: Animal Alliance Hrvatska - AAH

Toto je kastriran i cijepljen protiv virusnih zaraznih bolesti.

Broj mikročipa: 191035000216769

Ako mislite da je Toto pas kojeg ste čekali, za informacije o udomljenju kontaktirajte Animal Alliance Hrvatska – AAH na: animalalliance.hr@gmail.com.