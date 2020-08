Denis (18) je osvojio BMW X1: I dalje šaljemo nagradne kupone

<p>Automobil je prekrasan. Stvarno ne mogu vjerovati da je moj, rekao je <strong>Denis Dolečki </strong>(18) iz Karlovca na primopredaji automobila koji je osvojio u nagradnoj igri 24sata.</p><p>Kupone je deset dana sakupljala njegova majka, a on je, kaže, samo napisao svoje ime na njih i poslao ih. Nije niti slutio da će biti te sreće i da će ubrzo voziti novi BMX X1.</p><p>- Naravno da mi se automobil sviđa. Boja je prekrasna, kao i unutrašnjost. Većinom ću ga voziti ja - govori Dolečki, koji je na primopredaju došao u pratnji oca i prijatelja, koji su se divili njegovu novom limenom ljubimcu.</p><p>Otac je otkrio kako je Denis, nakon što je položio vozački, odmah poželio imati vlastiti automobil. Tu želju su mu i ispunili te su nekoliko sati prije izvlačenja nagradne igre baš bili “zakaparili” rabljeni automobil.</p><p>- To je bilo presmiješno. Odabrali smo auto, otišao sam čovjeku dati kaparu i sin me zove: ‘Tata, osvojio sam automobil’. Ja sam rekao da ga to netko zeza. Bio sam skeptičan sve dok nisam vidio članak. Kad sam otvorio novine, bilo mi je jasno da u naše dvorište stvarno stiže novo vozilo - priča Denisov otac.</p><p>Iako im je majka rekla kako nakon primopredaje novi automobil u Karlovac vozi tata, Denis se s tim nije mogao složiti.</p><p>- Nema šanse. Doma ga vozim ja - kaže sretni dobitnik.</p><p>Nakon što je primio sretnu vijest, Denis je otišao na more, ali se zbog primopredaje vratio kući.</p><p>- Naravno da sam došao po svoj novi auto. Zadržat ćemo ga sigurno - otkriva. Dodaje kako su pretplatnici te da i on ponekad prelista novine. No najveći obožavatelj je otac, koji svako jutro prije posla pročita novine od prve do posljednje stranice, a najveća strast su mu križaljke.</p><p>- To rješavam s velikim zadovoljstvom. Imate odlične križaljke i zbog toga smo se pretplatili. Inače, imate i zanimljivih tema, ali križaljke su mi najveća ljubav - govori tata, a Denis kaže kako će i dalje slati kupone.</p>