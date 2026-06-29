DETALJI IZ LOŽE Razdraganoj Kolindi svi bacali zastave, a ona im 'udarala' autograme na njih

Bivša hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović ponovno je privukla veliku pozornost tijekom utakmice hrvatske nogometne reprezentacije protiv Gane u Philadelphiji. Nakon pobjede Hrvatske, atmosfera na stadionu bila je sjajna, a Kolinda je još jednom pokazala koliko uživa u navijačkom ambijentu.

Razdraganu Kolindu kamerom je snimila Adriana Ćaleta-Car koja je navijala za supruga Duju Ćaletu-Cara.

Foto: instagram

Smještena u svečanoj loži, bivša predsjednica nije ostala po strani. U nekoliko je navrata s osmijehom prihvaćala hrvatske zastave i dresove koje su joj navijači dobacivali prema loži, ponosno ih razvijala i mahala njima zajedno s okupljenim hrvatskim navijačima.

Foto: instagram

Nakon posljednjeg sučevog zvižduka i slavlja hrvatskih reprezentativaca, brojni navijači prišli su ogradi ispod lože kako bi pozdravili Kolindu.

Foto: instagram

Ona je rado zastajala, razgovarala s navijačima te strpljivo dijelila autograme i fotografirala se sa svima koji su to poželjeli. Posebno su oduševljena bila djeca koja su željela uspomenu s bivšom predsjednicom.

Foto: instagram

Za ovu je prigodu odabrala modnu kombinaciju u prepoznatljivom hrvatskom nacionalnom tonu. Nosila je elegantnu crveno-bijelu kombinaciju inspiriranu hrvatskim bojama, čime je dodatno istaknula svoju podršku Vatrenima. Njezin stajling privukao je brojne poglede, a mnogi su komentirali kako je ponovno pokazala navijački duh po kojem je postala prepoznatljiva na velikim nogometnim natjecanjima.