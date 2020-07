Dižu utege s petokrakom, skaču sa stijene u more: Evo kako ove godine pokušavaju kupiti birače

Političari se i u ovoj kampanji trude ispasti neobični, prikazuju sebe kao malog čovjeka, a ima i onih koji su se odlučili na samo njima smislena 'rješenja'. Evo koji su nam aktualni preizborni spotovi zapeli za 'oko', dio drugi

<p>Da se razumijemo, predizborni politički spotovi oduvijek su bili više 'šrotovi' nego spotovi. Ranije su se radili na 'isti kalup' i izazivali osjećaj susramlja, danas je ponuda istih malo raznovrsnija, ali neki i dalje kod birača izazivaju osjećaj nelagode.</p><p>I dok je narod preopterećen zadržavanjem radnih mjesta nakon pandemije korona virusa i potresa, političari su opterećeni kako doprijeti do istog tog naroda uoči nadolazećih parlamentarnih izbora.</p><p>Trude se ispasti neobični, pa čak i bizarni, prikazuju sebe kao malog čovjeka iliti običnog smrtnika, a ima i onih koji se odlučuju na samo njima smislena 'rješenja'.</p><p>Prije koji tjedan smo iz bogate riznice predizbornih spotova izvukli najbizarnije u hrvatskoj povijesti, a ovaj put smo pomnije 'prošli' i kroz političke video uratke ove predizborne kampanje.</p><p>Evo onih koji su nam 'zapeli' za oko/uho, dio drugi.</p><h2>Izborni spot Davora Rakića, nositelja liste Socijalističke Radničke Partije u 8. izbornoj jedinici</h2><p>Heil Davore?! Nemamo riječi, osim možda tri - ipak malo preagresivno.</p><h2><iframe allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/ZUGTVCrRfTI" width="560"></iframe></h2><h2>Most-ov Jakoslav Rojnica s kojim ćete isplivati iz svih problema</h2><p>Jakoslavove bijele cipele, činjenica da je skočio odjeven u more ili izborna poruka kojom nam daje do znanja da ćemo 's njim isplivati iz problema'. Ima više lajt motiva ovog spota koji ga čine nadasve bizarnim.</p><h2><iframe allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/MPUdubTwH8g" width="560"></iframe></h2><h2>Politička platforma 'Desna liga' koju čine Neovisni za Hrvatsku, Hrvatska stranka prava - HSP i Generacija Obnove</h2><p>Slideshow slika iz kampanje i Thompson koji pjeva u pozadini. Dobitna kombinacija.</p><h2>Mladen Grdović - Glasajte za moga Keruma jer je on pošten čovik</h2><p>Ako Mladen tako kaže, tko smo mi da tu tvrdnju preispitujemo?</p><h2><iframe allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/TYtEK2jAeHg" width="560"></iframe></h2><h2>Zajedno do pobjede!!! Domovinski pokret i Hrvatski suverenisti!</h2><p>Spot niti ne bi završio na ovoj listi da na kraju nema Furryja (zajednice ljudi koji vole odijevati krznena odijela). Pobogu, zašto?!</p><h2><iframe allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/RQMmlWXsXDk" width="560"></iframe></h2><h2>Umirovljenici, glas za BUZ je glas za ujedinjenje umirovljenika</h2><p>Predsjednik stranke Blok umirovljenici zajedno Milivoj Špika govori o svom izbornom programu, a Power Point prezentacija s efektima se reproducira u pozadini.</p><h2>'Tko ste Vi Stipe Petrina i zašto se kandidirate na nacionalnim izborima?'</h2><p>Stipe je obiteljski čovjek, voli svoj Primošten i već je dugo vremena u politici. Zašto mu ne date priliku?</p><h2><iframe allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/7KoIQYLBnF8" width="560"></iframe><iframe allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/K3ewScJ0QEQ" width="560"></iframe><iframe allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/YknWtZQ2Uco" width="560"></iframe></h2><h2>Biraj brzu obnovu Zagreba - 365 Stranka rada i solidarnosti</h2><p>Jer sam naslov govori mnogo i zato jest bizaran. Predsjednik iste stranke je nedavno poručio da su si Zagrepčani sami krivi za to što su im se nakon potresa urušili stanovi i kuće...</p>