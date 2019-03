'Djeca mogu biti sigurna da je ona mrtva. Kletva je uništena'

Keisuke Aiso (43), japanski umjetnik koji je stvorio Momo, poručio je djeci diljem svijeta da se strašne skulpture više ne trebaju plašiti jer ju je uništio.

- Više ne postoji, nije ni trebala potrajati. Pokvarena je i bacio sam ju. Djeca mogu biti sigurna da je mrtva i kletva je uništena - rekao je Aiso, javlja Daily Mail.

This is a picture of a mo-mo challenge, but don't worry.

This is a work made by Keisuke Aiso in Japan.

Therefore, they are not cursed. pic.twitter.com/d7xzWr2FLY — しょうと(・ω・) (@Shouto43) March 1, 2019

Skulptura originalnog imena "Majka Ptica" izložena je 2016. godine u muzeju alternativne umjetnosti u Tokiju. Umjetnika je inspirirala japanska priča o ženi koja umre pri porodu, a zatim se pretvori u ženu-pticu koja proganja mjesto gdje je umrla.

No, od umjetnosti je "Majka Ptica" postala Momo, zastrašujući internetski "trol" koji je navodno prijetio djeci i pojavljivao se u crtićima na YouTubeu. Djeca su s njom mogla komunicirati, a Momo bi im zadavala razne opasne zadatke i prijetila im da će baciti kletve na njih ukoliko ih ne naprave.

Daily Mail javlja da se jedna djevojčica toliko uplašila Momo da nije htjela ići sama u zahod i imala je paralizirajuće noćne more. Iako su svjetski mediji prošlog tjedna prenosili da su se djeca počela ozljeđivati jer im je Momo to naredila, razne udruge su priznale da je to bila laž. Čak i tvrdnja da se strašna Momo pojavljuje u crtićima nikada nije dokazana.

The artist Sculptor Keisuke Aiso who created the chilling "Momo" feels “responsible” for terrifying children after his work was hijacked by online sickos who used it in the so-called 'Momo Challenge.'#MOMOChallenge pic.twitter.com/EOC09Gscy0 — IPE World (@NewsIpe) March 4, 2019

Aiso je rekao da je njegovo djelo počelo biti popularno prošle godine u Južnoj Americi kao internetski "trol", a zatim je postalo popularno i u Ujedinjenom Kraljevstvu. No, ističe Aiso, ta popularnost nije donijela ništa osim nevolje. Bez obzira na negativan imidž koji Momo nosi, Aiso priznaje da mu je drago da je neko njegovo djelo dobilo takav publicitet.

Umjetnik ističe da mu je žao što su se djeca uplašila i da se osjeća odgovorno zbog njihovog straha.

- Ljudi ne znaju je li sve to istina ili ne, ali su u sve upletena i djeca i osjećam se odgovorno zbog toga - objasnio je.