'Nema dokaza! Momo izazova nema u crtićima na internetu'

Svjetski mediji upozoravaju na novi internet izazov koji se navodno pojavljuje djeci usred crtića koje gledaju na YouTubeu - Momo.

Zastrašujuća žena, buljavih očiju, čudnog osmjeha i duge crne kose djecu preko videa ili servisa za dopisivanje kao što je WhatsApp nagovara na izazov koji kulminira time da si djeca moraju sama ili nauditi ili oduzeti život, javljaju strani mediji. Ukoliko to ne naprave, Momo prijeti da će baciti kletvu na njih.

Postoje i tvrdnje da se Momo pojavljuje usred crtića Peppa Pig i tijekom igrice Fortnite, no niti jedna od njih nije dokazana.

Američka policija i brojne škole počele su upozoravati roditelje da prate što im djeca gledaju na internet kanalima te da im objasne da se, ukoliko se i pojavi, ne moraju raditi što im kaže.

Stručnjaci upozoravaju da se radi o "fake newsu", a YouTube tvrdi da nema nikakvih dokaza da se Momo pojavljuje usred crtića za djecu, piše Guardian.

- Suprotno napisima u medijima, nismo pronašli niti jedan dokaz da se takav sadržaj pojavljuje u našim videima. Takav bi sadržaj odmah bio maknut s naše stranice i prijavljen policiji - rekao je glasnogovornik YouTubea.

Momo je zapravo skulptura koja se prije nekoliko godina pojavila na jednom Instagram profilu. Portal NME tvrdi da je Momo napravio umjetnica Midori Hayashi. Ona je u utorak to demantirala i rekla da Momo, u originalu nazvanom "Mother Bird", nije napravila ona.

Ona prepisuje (ili svaljuje) Momo umjetniku Keisukeu Aisou, autoru knjige Grotesque Girls. Momo je, kako to obično biva na društvenim mrežama, jednostavno postala viralna.

Nepoznati korisnik koji stoji iza Momo napravio je WhatsApp račun. Ako pošaljete poruku, Momo će vam odgovoriti s bizarnim i manipulativnim porukama. Zasad je Momo aktivna u Meksiku, Argentini, SAD-u, Francuskoj i Njemačkoj.

Velika panika nastala je kada su vlasti u Argentini povezale smrt 12-godišnjakinje s "Momo izazovom". Roditelji diljem svijeta zabrinuti su za svoju djecu koja sve više koriste tehnologiju i prate razne internetske sadržaje.

No, nije Momo prva "internetska babaroga" koja je zbrinula roditelje.

Slenderman je izmišljeni lik kojeg je na internetskoj stranici Someting Awful stvorio korisnik Eric Kundsen 2009. godine. To je mršavo, visoko stvorenje, bez jasnih crta lica koje nosi crno odijelo. On je navodno ljude uhodio, traumatizirao i otimao, a na meti su uvijek bila djeca. Slanderman je brzo "otuđen" od svojeg kreatora i postao je dio internetskog folklora, koristio se u raznim narativima i postao je dio pop kulture koji se pojavljuje u igricama, filmovima...

