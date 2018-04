Drvo ima 700 godina i infekciju termitima: Sada je na - infuziji!

Prema uvriježenoj praksi, infuzija je medicinski tretman koji se koristi liječenje ljudi i životinja. No kako se sada čini, infuzija može pomoći oporavku bolesnog drveća. Drugo najveće Banyan drvo na svijetu trenutno dobiva tretman protiv invazije termita, i to kroz infuziju.

Ovo 700 godina staro drvo, nalazi se gradu Mahabubnagaru u Indiji. Banyan je nacionalno drvo Indije i prepoznatljivo je po svojoj širokoj krošnji i širokim rasprostranjenim korijenjem, a ovaj konkretni primjerak širio se na čak tri hektara. No drvetu sada prijeti opasnost od najezde termita koji su već opustošili neke od njegovih najvećih grana, javlja Oddity Central.

Incekticid kroz infuziju

Lokalne vlasti još su u prosincu prošle godine ograničili pristup drvetu, koji je ujedno i jedna od glavnih turističkih atrakcija.

Šumarski stručnjaci prvo su pokušali upumpavanjem jakog insekticida Klorpirifosa u rupe drveta, no to nije polučilo željeni rezultat dosjetili su se drugog načina. Postavili su boce Klorpirifosa po drvetu i to se pokazalo znatno boljim rješenjem.

- Razrijedili smo Klorpirifos i stavljali smo ga u rupe na deblu drveta, no to nije urodilo plodom. Odmah zatim nam je palo nešto drugo na pamet. Injektirali smo otopinu u drvo kao da dajemo infuziju. To se pokazalo učinkovitim - objasnio je šumarski stručnjak Chukka Ganga Reddy za Times of India.

Grane apsorbiraju otopinu u periodu od 10 do 14 sati , pa se na taj način pesticid širi kroz čitavo deblo. Kako drvo ima nekoliko debla, razrijeđena otopina insekticida drvetu su izmjenično daje u različita debla.

Zdravlje drveta je sada stabilno. Nadamo se da će kroz nekoliko dana sve biti u redu. U planu nam je da nakon dogovora s lokalnim vlastima, područje ponovno otvorimo za javnost, no ovaj put ljudi će drvo moći gledati samo izdaleka - objasnio je Chukka Ganga Reddy.

Šteta koju su termiti nanijeli drvetu je prilično ozbiljna, pa su stručnjaci ispod drveta instalirati cementne potpornje ispod najvećih grana. No u ovom trenutku, i dalje im je prioritet održati drvo na životu.