MEMOVI Internet eksplodirao zbog Beckhamovih! Victoria 'ubila' ples, kriv i Marc Anthony

Marc Anthony, Grammyjem nagrađeni pjevač, vjerojatno nije očekivao da će postati najnovija internetska senzacija, no upravo se to dogodilo zahvaljujući obiteljskoj svađi Beckhamovih. Sve je počelo nakon što je Brooklyn Beckham objavio žestoku izjavu na Instagramu, optužujući svoju majku Victoriju Beckham da mu je "otela" prvi ples sa suprugom Nicolom Peltz na njihovom vjenčanju 2022. godine, a Anthony se našao ravno u središtu drame.

U nizu objava na Instagramu, 26-godišnji Brooklyn tvrdio je da su njegovi roditelji, Victoria i David Beckham, pokušavali uništiti njegovu vezu s Nicolom, odbijajući kontakt i kontrolirajući ga "veći dio života".

Epicentar drame postao je trenutak s vjenčanja kada je, prema Brooklynovim riječima, pjevač Marc Anthony odigrao ključnu, iako vjerojatno nenamjernu, ulogu u njegovom javnom poniženju. Brooklyn je također iznio teške optužbe da su ga roditelji tjednima prije vjenčanja pritiskali i pokušavali podmititi kako bi potpisao ugovor kojim se odriče prava na korištenje svog imena, što bi utjecalo na njega, njegovu suprugu i njihovu buduću djecu.

"Bili su uporni da potpišem prije datuma vjenčanja jer bi tada uvjeti dogovora stupili na snagu", napisao je. "Moje odugovlačenje utjecalo je na isplatu i od tada me nikada nisu tretirali na isti način."

Što se točno dogodilo na vjenčanju?

Prema Brooklynovoj verziji događaja, Anthony ga je pozvao na pozornicu tijekom vjenčanja, no umjesto da najavi njegov prvi ples s Nicolom, kao plesnu partnericu najavio je Victoriju, ukravši trenutak koji je bio pažljivo isplaniran za mladence. Izvještaji navode da je Marc čak pozvao "najljepšu ženu u prostoriji" da mu se pridruži, a to nije bila mladenka Nicola, već Posh Spice, što je goste ostavilo potpuno zaprepaštenima.

Brooklyn je detaljno opisao svoje osjećaje u objavi:

"Moja mama mi je otela prvi ples sa suprugom, koji je bio tjednima unaprijed isplaniran uz romantičnu ljubavnu pjesmu. Pred naših 500 gostiju, Marc Anthony me pozvao na pozornicu, gdje je po rasporedu trebao biti moj romantični ples sa suprugom, ali umjesto nje čekala me moja mama da pleše sa mnom. Plesala je vrlo neprimjereno ispred svih. Nikad se u životu nisam osjećao neugodnije ili poniženije."

Internet je eksplodirao: Pjevač postao materijal za memeove

Nije iznenađujuće da je internet podivljao, pretvarajući bivšeg supruga Jennifer Lopez u nepresušan izvor memeova, dok su ga obožavatelji nemilosrdno ismijavali zbog njegove neočekivane uloge u drami Beckhamovih. Jedna viralna objava prikazivala je isječak šokiranog Joea Bidena uz natpis: "Marc Anthony shvaća da je izazvao polovicu drame Brooklyna Beckhama."

Mnogi su korisnici društvenih mreža kritizirali Anthonyjev potez, ističući da je kao osoba s četiri braka iza sebe trebao znati bolje.

"Ako ćeš na vjenčanju prozvati najljepšu ženu, to je MLADENKA. Točka", glasio je jedan komentar. "Bez uvrede Marcu Anthonyju, ali nakon četiri braka, trebao bi znati bolje. Prekršio si protokol."

Drugi obožavatelj je napisao: "Marc Anthony je bio oženjen četiri puta, on ZNA da prvi ples ne uključuje mladoženjinu majku, pobogu." Neki su čak u šali tražili da pjevač objasni što se točno dogodilo i postoji li snimka plesa. Predstavnici Marca Anthonyja i obitelji Beckham nisu odgovorili na upit za komentar koji im je uputio Daily Mail.

Dugogodišnje prijateljstvo s Beckhamovima

Iako je njegova uloga u drami iznenadila mnoge, Marc Anthony je dugogodišnji prijatelj obitelji Beckham. Navodno su se David i Victoria povezali s njim zbog zajedničke ljubavi prema njegovoj glazbi. Trio se često međusobno podržava na važnim događajima, kao kad je David iznenadio Marca tijekom ceremonije postavljanja njegove zvijezde na Hollywoodskoj stazi slavnih 2023. godine. Njihova veza je duboka: Marc je kum Cruz i Harper Beckham, dok je David kum Marcovom sinu.

Unatoč tome što je njegovo ime uvučeno u javnu svađu, Marc Anthony se o cijelom slučaju još nije oglasio. U međuvremenu, Brooklyn i Nicola najavili su da planiraju obnoviti svoje bračne zavjete u kolovozu 2025. godine, tri godine nakon originalnog vjenčanja, kako bi stvorili "nove uspomene koje im donose radost i sreću, a ne tjeskobu i sram."