Drugovi i drugarice, kao vaš komšija Ilija Čvorović, dužan sam da vas obavestim o vrlo sumnjivim aktivnostima koje sam primetio vezano za izbor novog ministra. Sve je to deo jedne šire zavere! Nakon što je drug Dabro podneo ostavku zbog pucnjave - samo zato što ga je sevdah poneo (što je klasična diverzantska akcija!), postavlja se pitanje kakav bi trebao biti novi ministar u Vladi druga Plenkovića. Situacija je vrlo ozbiljna - već je 32 ministra napustilo Vladu, što je više nego što je Služba imala operativaca u mom kraju! I ja sam nekad bio zaveden, bio sam mlad - hteo sam da jedem, hteo sam da jebem, a to košta. Ali sad sam progledao. Sve mi je kristalno jasno!

Belosvetske zavere

Drugovi, prvi i najvažniji preduslov pri izboru ministra je potpuna otpornost na neprijateljsku propagandu koju oni nazivaju "aferama". Sve je to deo psihološkog rata! Pogledajte samo kako neprijatelj radi - prvo krenu sitne provokacije, pa onda medijska hajka, i na kraju - politička likvidacija! Idealni ministar mora biti otporan na sve diverzije - od insceniranih saobraćajnih nesreća do montiranih afera! Jer, sve je suprotno od onoga što izgleda da jeste.

Pričaj da te ne razumiju

Novi kadar mora imati sposobnost da prepozna neprijatelja koji se maskira u novinara! Kad ga pitaju provokativna pitanja, on mora znati da je to klasična neprijateljska infiltracija! Drug Plenković to dobro radi - sat vremena priča, a ne kaže ništa što bi neprijatelj mogao da iskoristi protiv nas! Kao iskusni operativac, moram da naglasim da idealni ministar mora biti materijalno obezbeđen da ga neprijatelj ne može kupiti! Kad ga pitaju za imovinu, mora imati čistu dokumentaciju - sve legalno, sve po propisu, i sve pod kontrolom Službe! Za to je tu drug Turudić. Kad ga pitaju što se družio s Mamićem? Pa šta? To je bila čista operativna akcija!

Mora biti sposoban da prati neprijatelja u stopu! To znači da mora biti na tri mesta odjednom - da kontroliše situaciju u Zagrebu, da nadgleda teren u Hrvastkim šumama i da prati neprijateljske aktivnosti u Briselu. Samo budnost, drugovi, budnost i opet budnost!

Otpornost na društvene mreže

Društvene mreže su leglo neprijateljske propagande! Idealni ministar mora znati da prepozna provokacije i da ne naseda na neprijateljske zamke na internetu. Samo službena saopštenja i fotografije sa radnih akcija - ništa više! Mora imati sposobnost da prepozna lažna sećanja koja neprijatelj pokušava da mu implantira! Sve neprijatne situacije iz prošlosti su samo deo neprijateljske propagande. Budnost, drugovi, neprijatelj nikad ne spava! Pogledajte samo koliko je drugova završilo u Remetincu - Sanader, Bandić, Kuščević, Žalac - sve je to neprijateljska zavera! Ai ima ko je u ovoj zemlji zadužen za istinu. (Vidi pod Turudić)

Situacija je vrlo ozbiljna, ali je pod kontrolom! Nije im odgovaralo da svi budemo jednaki, da nema ovak'i' razlika meñu ljudima. Ali, ne... Stoga, moramo biti oprezni pri izboru - neprijatelj je među nama! Do tada, možemo samo da pojačamo mere opreza i budnosti. Ja, Ilija Ćvorović, garantujem da ću lično nadgledati ceo proces! Neprijatelj neće proći, ja vam garantujem!

A mene ako se na sednici HDZ-a sete, sete se. A ako se ne sete, nikome ništa. To je bila moja dužnost. Najveće zadovoljstvo bit' će mi misao da sam jednog čoveka izveo na pravi put.