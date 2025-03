EKSKLUZIVNI TRANSKRIPT! Eto što se krije iz tajnog razgovora Ace Vučića i Ilije Čvorovića...

Aleksandar Vučić: Halo, Ilija, ti si? Aca, ovde. Vidiš li ti što se dešava? Boljševički plenumaši maskirani u studente rade mi o glavi.

Ilija Čvorovoć: Tako ti je to moj prijatelju. Bio si im dobar dok si brinuo o njima, o njihovu školovanju i neradu. E, onda si bio pametan. A sad kad brineš brigu za celo društvo, za ceo narod, sad si lud.

Aleksandar Vučić: Zato te i zovem. Moramo da razbucamo ovu bandu dok nije kasno

Ilija Čvorovoć: Predsedniče, sumnjate li vi i na mene? Vi znate da sam ja odležo dve godine...

Aleksandar Vučić: Ne znam...

Ilija Čvorović: A ako treba i opet ću! Kad država zove, ja sam spreman.

Aleksandar Vučić: Moj, Ilija! Godinama su ulagali ogroman novac u grupe za pritisak. Ta grupa je sve ove godine radila na mojoj kriminalizaciji i dehumanizaiciji, kao i negiranju rezultata.

Ilija Čvorović: Za male pare su se prodali, zlikovci

Aleksandar Vučić: Tako ti je to s marionetama stranih sila. Sve ih je više i više...

Ilija Čvorović: Tu moramo biti oprezni, jer sve je suprotno od onoga što izgleda da jeste

Aleksandar Vučić: A što je najgore, izgledaju sasvim normalno. Nikada ne bih rekao da su špijuni

Ilija Čvorović: Svako bi to reko, dok se ne upozna sa svetom špijuna. Ništa ne primećuješ. Mogu da ti rade šta hoće, mogu pred tobom da se dogovaraju, ti si jednostavno slep i gluv

Aleksandar Vučić: Lažni studenti, prerušeni agenti, zajedno s ukrajinskim ekstremistima djeluju protiv Srbije i sudjeluju u protestima. Čak se sumnja da rade za hrvatsku sigurnosnu službu

Ilija Čvorović: Pratio sam ja njih na poljima ispod Kosmaja, izvode čistu vojnu vežbu pod firmom lova na fazane

Aleksandar Vučić: Kakvu vežbu, bre?

Ilija Čvorović: Prvo: pucaju bez prekida, a ništa ne ubijaju, što znači da im je osnovni cilj uvežbavanje streljačke sposobnosti, a ne lov. Drugo: održavaju kondiciju, prelazeći po petnaest-dvadeset kilometara. Treće: organizovani su po sistemu trojki, a poznato je da su trojke osnovne jedinice diverzantskih grupa. I, četvrto: cilj tolikih kretanja je izučavanje terena oko Beograda. Danas love ovde, sutra love tamo, prekosutra onamo, mic-po-mic, lov za lovom, uloviše oni geografski položaj uže Srbije. Vide gde se šta radi, šta je u planu, razgovaraju sa seljacima o raspoloženju u narodu...

Aleksandar Vučić: Lele, pa to su veći zločinci nego što sam mislio

Ilija Čvorović: Trebao si da vidiš kako izgledaju: sve sam zlikovac, razbojnik i ubica

Aleksandar Vučić: Je l' to znači da sam ja ceo život izigravo budalu, da sam se borio protiv svojih principa i ubeñenja?

Ilija Čvorović: Ništa ne brini, ima nas Čvorovića da razbucamo tu bandu

Aleksandar Vučić: Lako je tebi pričati, pa ne rade tebi o glavi. Treba nam neko rešenje

Ilija Čvorović: Staljin nama treba. Stalji, druže Vučiću! ! Ja sam držo njegovu sliku pet godina, ko ikonu, i držaću je ponovo, kad-tad! Upamti: kadtad! Neće uspeti dok je mene, dok je mog brata, dok je nas još stotinu hiljada poput nas

Aleksandar Vučić: Sve što sam dosad mislio da će se desiti — desilo se.

Ilija Čvorović: Sve će pokušati da te onemoguće, ali, bojim se da su se zajebali. Njih za sve spremali, izuzev za mene. Borićemo se, prijatelju, pa ko kome dođe glave... Kožu ćemo skupo prodati... Nisam ni ja sam na ovom svetu

Aleksandar Vučić: Pa dobro što ću ako i kad dođu po mene?

Ilija Čvorović: Ništa, prijatelju! Lepo ćeš priznati: Jesam, jeo sam govna. Bio sam mlad, hteo sam da jedem, hteo sam da jebem, a to košta. Pa onda droga...

Aleksandar Vučić: Kakva sad droga, bre?

Ilija Čvorović: Pa valjda se drogiraš. Tko bi normalan radio to što ti radiš da se ne drogiraš?

Aleksandar Vučić: Samo sam ljepilo snifao

Ilija Čvorović: Eto, vidiš. Kad narod dođe po tebe ti ćeš im lepo oprostiti jer su te svrgnuli... Jebi ga, prijatelju moj. Nisi pazio



