Evakuacija u bolnici, zvali i pirotehničare! Nećete vjerovati što su pacijentu vadili iz anusa

Pirotehnička ekipa pozvana je u bolnicu u Francuskoj nakon što su liječnici otkrili aktivnu topničku granatu iz Prvog svjetskog rata zaglavljenu u stražnjici jednog muškarca. Ovaj dvadesetčetverogodišnji Francuz sada bi se mogao suočiti s pravnim posljedicama zbog neobičnog incidenta, prenosi LadBible.com.

Vojni projektil, koji datira iz 1918. godine, dimenzija 16 centimetara u duljinu i četiri centimetra u promjeru, bio je zaglavljen u rektumu pacijenta. Nakon što su zapanjeni kirurzi u bolnici Rangueil u Toulouseu otkrili predmet, shvatili su da nije detoniran, što je potaknulo masovnu evakuaciju bolnice.

Stručnjaci za uklanjanje bombi hitno su stigli u medicinsku ustanovu nedugo nakon što je dvadesetčetverogodišnji pacijent stigao kasno u subotu u stanju "ekstremne nelagode". Prema lokalnim medijima, neidentificirani muškarac rekao je liječnicima da osjeća bol, ali nije ponudio nikakve dodatne detalje. Na kraju su ga odveli u kiruršku dvoranu kako bi medicinari mogli provesti daljnje pretrage, kada su i pronašli relikviju iz Prvog svjetskog rata u njegovom anusu.

Zbog zabrinutosti da bi granata još uvijek mogla eksplodirati, vatrogasci i jedinica za uklanjanje bombi pojurili su u bolnicu kako bi je deaktivirali. Osoblje i pacijente su evakuirali, a oko ustanove su uspostavili sigurnosni perimetar sve dok stručnjaci nisu proglasili da je situacija sigurna.

Osim što se osramotio u bolnici, pojavile su se i špekulacije da bi se francuski državljanin s granatom u tijelu sada mogao suočiti s pravnim posljedicama zbog svog pothvata. Novinska kuća Actu Toulouse izvijestila je da će policija pokrenuti istragu protiv mladića, za kojeg se navodi da je i dalje u bolnici, "zbog kršenja zakona o oružju".

Članak L2353-13 francuskog obrambenog zakona navodi da je "nabava, posjedovanje, prijevoz ili nezakonito nošenje eksplozivnih proizvoda ili eksplozivnih naprava kažnjivo" prema zakonima o oružju te zemlje. Nije potvrđeno kako je aktivna topnička granata završila u muškarčevom anusu, iako se može pretpostaviti što se dogodilo.

Liječnicima ovakvi slučajevi nisu nepoznanica

Novine La Dépêche tvrde da su liječnici u Toulouseu "navikli na liječenje žrtava ozlijeđenih tijekom seksualnih igara". Iako bi se moglo pomisliti da je ovakav incident rijetkost, zapravo se događa redovito diljem svijeta.

Riječ je o pravoj epidemiji, a American Journal of Emergency Medicine procijenio je 2025. godine da se gotovo 39 tisuća posjeta bolnicama svake godine u SAD-u odnosi na strana tijela u rektumu. Navodi se da su većina pacijenata sredovječni muškarci, a u više od polovice slučajeva radi se o seksualnim igračkama. Međutim, objavili su i popis najčudnijih predmeta koje su pronašli među pacijentovim stražnjicama, a koji će vas zasigurno ostaviti bez teksta.