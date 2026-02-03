Obavijesti

Viral

Komentari 1
VJEROVALI ILI NE

Evakuacija u bolnici, zvali i pirotehničare! Nećete vjerovati što su pacijentu vadili iz anusa

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Evakuacija u bolnici, zvali i pirotehničare! Nećete vjerovati što su pacijentu vadili iz anusa
Foto: canva ilustracija

Osim što se osramotio u bolnici, pojavile su se i špekulacije da bi se francuski državljanin sada mogao suočiti s pravnim posljedicama zbog svog pothvata...

Admiral

Pirotehnička ekipa pozvana je u bolnicu u Francuskoj nakon što su liječnici otkrili aktivnu topničku granatu iz Prvog svjetskog rata zaglavljenu u stražnjici jednog muškarca. Ovaj dvadesetčetverogodišnji Francuz sada bi se mogao suočiti s pravnim posljedicama zbog neobičnog incidenta, prenosi LadBible.com. 

Vojni projektil, koji datira iz 1918. godine, dimenzija 16 centimetara u duljinu i četiri centimetra u promjeru, bio je zaglavljen u rektumu pacijenta. Nakon što su zapanjeni kirurzi u bolnici Rangueil u Toulouseu otkrili predmet, shvatili su da nije detoniran, što je potaknulo masovnu evakuaciju bolnice.

ŠOKIRAO HITNU U ĐURĐEVCU Imao vibrator u anusu: 'Sve ću vam reći, izvedite ženu i djecu'
Imao vibrator u anusu: 'Sve ću vam reći, izvedite ženu i djecu'

Stručnjaci za uklanjanje bombi hitno su stigli u medicinsku ustanovu nedugo nakon što je dvadesetčetverogodišnji pacijent stigao kasno u subotu u stanju "ekstremne nelagode". Prema lokalnim medijima, neidentificirani muškarac rekao je liječnicima da osjeća bol, ali nije ponudio nikakve dodatne detalje. Na kraju su ga odveli u kiruršku dvoranu kako bi medicinari mogli provesti daljnje pretrage, kada su i pronašli relikviju iz Prvog svjetskog rata u njegovom anusu.

Zbog zabrinutosti da bi granata još uvijek mogla eksplodirati, vatrogasci i jedinica za uklanjanje bombi pojurili su u bolnicu kako bi je deaktivirali. Osoblje i pacijente su evakuirali, a oko ustanove su uspostavili sigurnosni perimetar sve dok stručnjaci nisu proglasili da je situacija sigurna.

DRAMA KRAJ ĐURĐEVCA Muškarac završio u bolnici jer mu je u anusu zapeo vibrator
Muškarac završio u bolnici jer mu je u anusu zapeo vibrator

Osim što se osramotio u bolnici, pojavile su se i špekulacije da bi se francuski državljanin s granatom u tijelu sada mogao suočiti s pravnim posljedicama zbog svog pothvata. Novinska kuća Actu Toulouse izvijestila je da će policija pokrenuti istragu protiv mladića, za kojeg se navodi da je i dalje u bolnici, "zbog kršenja zakona o oružju".

Članak L2353-13 francuskog obrambenog zakona navodi da je "nabava, posjedovanje, prijevoz ili nezakonito nošenje eksplozivnih proizvoda ili eksplozivnih naprava kažnjivo" prema zakonima o oružju te zemlje. Nije potvrđeno kako je aktivna topnička granata završila u muškarčevom anusu, iako se može pretpostaviti što se dogodilo.

Liječnicima ovakvi slučajevi nisu nepoznanica

Novine La Dépêche tvrde da su liječnici u Toulouseu "navikli na liječenje žrtava ozlijeđenih tijekom seksualnih igara". Iako bi se moglo pomisliti da je ovakav incident rijetkost, zapravo se događa redovito diljem svijeta.

Riječ je o pravoj epidemiji, a American Journal of Emergency Medicine procijenio je 2025. godine da se gotovo 39 tisuća posjeta bolnicama svake godine u SAD-u odnosi na strana tijela u rektumu. Navodi se da su većina pacijenata sredovječni muškarci, a u više od polovice slučajeva radi se o seksualnim igračkama. Međutim, objavili su i popis najčudnijih predmeta koje su pronašli među pacijentovim stražnjicama, a koji će vas zasigurno ostaviti bez teksta.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Prije 20 godina proglasili su je 'najljepšom curicom na svijetu'. Evo kako danas izgleda
LICE S NASLOVNICE

FOTO Prije 20 godina proglasili su je 'najljepšom curicom na svijetu'. Evo kako danas izgleda

Žena koju su kao dijete proglasili 'najljepšom djevojčicom na svijetu' godinama kasnije osvrnula se na tu titulu. Nakon što su je modni skauti otkrili u dobi od samo tri godine, Thylane Blondeau pojavila se u editorijalu za dodatak francuskog Voguea, Vogue Enfants, gdje su je 2006. godine opisali kao 'najljepšu'...
FOTO Influencerica: Usamljeni muškarci masno mi plaćaju za društvo. Čitam im i za 'laku noć'
OD 40 DO 60 GODINA

FOTO Influencerica: Usamljeni muškarci masno mi plaćaju za društvo. Čitam im i za 'laku noć'

Flora iz SAD-a nekada je stvarala eksplicitan sadržaj za odrasle. Međutim, nakon što je doživjela zasićenje i burnout, odlučila je da joj je potreban novi fokus...
Skandal u hramu: Budistički redovnici uhićeni s pornićima, pumpom za penis i eskort listom
NA TAJLANDU

Skandal u hramu: Budistički redovnici uhićeni s pornićima, pumpom za penis i eskort listom

Policija je upala na posjed 27. siječnja nakon dojava da redovnici posjeduju vatreno oružje i drogu...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026