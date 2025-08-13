Fotka iz kolovoza 1970. godine: Zagrepčani u bundama. Mnogi su mislili da je fejk. Ali nije...

Dok se mnogi od nas tijekom toplinskog vala pokušavaju rashladiti svim mogućim sredstvima, od klima uređaja do sladoleda, društvenim mrežama širi se fotografija iz 1970. godine zbog koje su Zagrepčani ostali u šoku.

Fotografija je, navodno, snimljena u vrijeme kada je, kao i danas, u gradu vladala "pasja vrućina", no ljudi prikazani na fotografiji na takvim vrućinama gradom paradiraju u - bundama! Ovi pomalo birzani prizori snimljeni su na Veletržnici, gdje su se ljudi i tada nastojali rashladiti ledenim pićima i laganom ljetnom odjećom, a muškarci na fotografiji odjenuli su bunde, kapuljače i rukavice te, čak 55 godina kasnije, šokirali stanovnike glavnog grada.

Iako njihov odabir odjevnih kombinacija na prvu zbunjuje mnoge, za to postoji vrlo jednostavno objašnjenje - na fotografiji su prikazani radnici iz hladnjače koji su većinu svojih dana provodili u prostorijama gdje je temperatura bila i do 53 stupnja niža nego vani.

I dok se čitav grad kuhao na ljetnom suncu, radnici hladnjače štitili su se od hladnoće na 20 stupnjeva ispod nule, a u odjelu dubokog smrzavanja temperatura je bila i dvostruko niža.