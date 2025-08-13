Obavijesti

Viral

Komentari 3
POSTOJI I OBJAŠNJENJE

Fotka iz kolovoza 1970. godine: Zagrepčani u bundama. Mnogi su mislili da je fejk. Ali nije...

Piše Julia Očić,
Čitanje članka: 4 min
Fotka iz kolovoza 1970. godine: Zagrepčani u bundama. Mnogi su mislili da je fejk. Ali nije...

Ljetne vrućine haraju čitavom Hrvatskom, a na društvenim mrežama širi se fotografija zbog koje su mnogi ostali zbunjeni.

Dok se mnogi od nas tijekom toplinskog vala pokušavaju rashladiti svim mogućim sredstvima, od klima uređaja do sladoleda, društvenim mrežama širi se fotografija iz 1970. godine zbog koje su Zagrepčani ostali u šoku.

Fotografija je, navodno, snimljena u vrijeme kada je, kao i danas, u gradu vladala "pasja vrućina", no ljudi prikazani na fotografiji na takvim vrućinama gradom paradiraju u - bundama! Ovi pomalo birzani prizori snimljeni su na Veletržnici, gdje su se ljudi i tada nastojali rashladiti ledenim pićima i laganom ljetnom odjećom, a muškarci na fotografiji odjenuli su bunde, kapuljače i rukavice te, čak 55 godina kasnije, šokirali stanovnike glavnog grada.

Pula: Pulske plaže dupkom pune Dubrovnik: Toplinski val na jugu Hrvatske Rijeka: Visoke temperature napunile gradske plaže
53
Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Iako njihov odabir odjevnih kombinacija na prvu zbunjuje mnoge, za to postoji vrlo jednostavno objašnjenje - na fotografiji su prikazani radnici iz hladnjače koji su većinu svojih dana provodili u prostorijama gdje je temperatura bila i do 53 stupnja niža nego vani.

AL GA PRŽI... Još 133 dana do Božića... Tko će preživjeti ove vrućine? Ovo su temperature po gradovima!
Još 133 dana do Božića... Tko će preživjeti ove vrućine? Ovo su temperature po gradovima!

I dok se čitav grad kuhao na ljetnom suncu, radnici hladnjače štitili su se od hladnoće na 20 stupnjeva ispod nule, a u odjelu dubokog smrzavanja temperatura je bila i dvostruko niža.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
VIDEO Javili su nam se vlasnici tovara iz ljubavnog klinča: 'Moj Miško digne surlicu i ode...'
HIT DANA: ĐIHA-ĐIHA

VIDEO Javili su nam se vlasnici tovara iz ljubavnog klinča: 'Moj Miško digne surlicu i ode...'

Kako je magarac utekao, pa kao i vi kad pobjegnete od kuće kada vas udari u glavu. Udarilo je njemu u glavu, pokidao je lanac i otišao je on za njom, nanjušio ju je, govori nam vlasnik...
Leteći djedica: Amerikanac (82) skočio s Masleničkog mosta i oborio rekord! 'Prava legenda'
BUNGEE DJEDICA

Leteći djedica: Amerikanac (82) skočio s Masleničkog mosta i oborio rekord! 'Prava legenda'

Još uvijek nasmijan, još uvijek neustrašiv, još uvijek ruši rekorde. Hvala ti što nas sve inspiriraš, Richarde! - napisali su u objavi
Gusta dlaka ili razvod braka i je li glatko uistinu slatko? Trebaju li muškarci brijati prsa i noge?
ANKETA

Gusta dlaka ili razvod braka i je li glatko uistinu slatko? Trebaju li muškarci brijati prsa i noge?

Prema istraživanju provedenom u Velikoj Britaniji, više od 60 posto muškaraca od 16 do 64 godine redovito uklanja dlake s tijela

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025