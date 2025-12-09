Obavijesti

Misterij plavih pasa iz Černobila: Znanstvenici otkrili iznenađujući razlog te boje

Mnogi psi ostavljeni su nakon eksplozije nuklearne elektrane u Černobilu 1986. godine, kada je više od 120.000 stanovnika evakuirano uz naredbu da odmah napuste svoje domove...

Nekoliko pasa s izrazito plavim krznom primijećeno je u listopadu kako luta područjem nuklearne katastrofe iz 1986. godine, što je odmah izazvalo globalnu znatiželju. Prema pisanju stranih medija, poput Fox Newsa, postoji iznenađujuće jednostavno objašnjenje za ovu neobičnu pojavu.

Fotografije snimljene ranije ove godine prikazale su nekoliko pasa jarko plave boje u Černobilskoj zoni isključenja u Ukrajini, potaknuvši brojne spekulacije na internetu. Teorije su se kretale od izloženosti radijaciji do genetskih mutacija uzrokovanih okolišem.

Međutim, znanstveni savjetnik organizacije koja brine o napuštenim psima na tom području tvrdi da takve ideje ne mogu biti "dalje od istine".

"Plava boja najvjerojatnije potječe od prevrnutog kemijskog WC-a u čijem su se sadržaju psi valjali, što je ponašanje sklono mnogim psima", izjavio je Timothy Mousseau sa Sveučilišta u Južnoj Karolini za Facebook stranicu "Dogs of Chernobyl".

Mousseau je napomenuo da je ovakvo ponašanje slično onome kada neke pse privlači pijesak za mačke.

"Plava boja bila je samo znak nehigijenskog ponašanja pasa!" rekao je Mousseau. "Kao što svaki vlasnik psa zna, većina pasa pojest će gotovo sve, uključujući i izmet!"

Unatoč spekulacijama na društvenim mrežama, plavo krzno pasa "ne odražava nikakvu mutaciju ili evolucijsku prilagodbu na radijaciju", dodao je.

Organizacija koja brine o psima u početku je bila zbunjena

Program "Psi Černobila" (Dogs of Chernobyl), koji djeluje u sklopu neprofitne organizacije Clean Futures Fund (CFF) i brine o otprilike 700 pasa u Zoni isključenja, prvi je podijelio slike plavih pasa u listopadu.

U to vrijeme, tim na terenu nije uspio uhvatiti životinje kako bi utvrdio točan uzrok njihove neobične boje.

"Na terenu smo, hvatamo pse radi sterilizacije i naišli smo na tri potpuno plava psa", objavili su tada na Instagramu. "Nismo sigurni što se točno događa... Pokušavamo ih uhvatiti kako bismo saznali o čemu se radi."

Mnogi psi ostavljeni su nakon eksplozije nuklearne elektrane u Černobilu 1986. godine, kada je više od 120.000 stanovnika evakuirano uz naredbu da odmah napuste svoje domove.

"Evakuiranim stanovnicima nije bilo dopušteno ponijeti ništa što nisu mogli nositi sa sobom, a kućni ljubimci morali su ostati", navodi se na stranicama CFF-a. "Rečeno im je da će se vratiti za tri dana, ali im povratak nikada nije bio dopušten. Njihovi ljubimci postali su napušteni."

