FOTO Atraktivna Argentinka nema u čemu se nije okušala: 'Volim učiti i uživati kod kuće...'
Romina Malaspina argentinska je manekenka, reality zvijezda, pjevačica, plesačica, voditeljica, DJ-ica i glumica... U svemu se Romina okušala, nazivaju je i jednom od najljepših Argentinki. Pozirala je i za Playboy, danas se, uza sve poviše nabrojano, počela baviti i trgovanjem kripto valutama. | Foto: R. Malaspina/Instagram
