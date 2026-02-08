'Uspavani prorok' tvrdio je da vidi daleku budućnost: Ovo je popis njegovih proročanstava

Edgar Cayce, poznat pod nadimkom "Uspavani prorok“, jedna je od najkontroverznijih figura američke duhovne povijesti 20. stoljeća. Bio je fotograf iz Kentuckyja bez formalnog medicinskog ili teološkog obrazovanja, a tvrdio je da u stanju transa može davati uvide o zdravlju, duhovnosti, izgubljenim civilizacijama i mogućim budućim događajima. Između 1900-ih i svoje smrti 1945. godine dao je više od 14.000 dokumentiranih „čitanja“, koja su zapisivana stenografski i danas se čuvaju u arhivima organizacije A.R.E.

Neki njegovi sljedbenici smatraju da su neka čitanja sadržavala zapanjujuće podudarnosti s kasnijim događajima, dok skeptici ističu da je velik dio predviđanja bio općenit, podložan naknadnim interpretacijama ili selektivnom pamćenju 'pogodaka'....

Tko je bio 'uspavani prorok'?

Rođen u ruralnom Kentuckyju 1877., Cayce je od djetinjstva iznosio neobične tvrdnje, primjerice da je imao vizije ili duhovna iskustva, te da je mogao 'upijati' sadržaj knjiga spavajući na njima. Takve priče uglavnom dolaze iz kasnijih biografskih izvora.

Ključni trenutak u njegovu životu dogodio se u ranim dvadesetima, kada je razvio ozbiljne probleme s glasom, često opisivane kao posljedica upale grla ili laringitisa. Nakon što konvencionalni tretmani nisu donijeli poboljšanje, Cayce je navodno sudjelovao u hipnotičkom eksperimentu: u stanju transa opisao je vlastito stanje i predložio terapiju koja je uključivala opuštanje i poticanje cirkulacije u području vrata. Prema izvještajima njegovih pristaša, glas mu se postupno vratio, što je postalo temelj kasnijeg uvjerenja da u transu može davati dijagnostičke savjete. Znanstvenici su, naravno, jako skeptični o ovim tvrdnjama i odbacuju ih.

Nakon toga iskustva, Cayce je, prema riječima pristaša, počeo redovito ulaziti u stanje nalik snu, ležeći na kauču, dok bi suradnici postavljali pitanja o osobama koje često nije osobno poznavao. Njegova čitanja isprva su bila fokusirana na zdravstvene preporuke, ali su se s vremenom proširila na teme poput reinkarnacije, karme, astrologije, Atlantide i proročanstava o čovječanstvu.

Unatoč mističnoj reputaciji, Cayce je sebe smatrao kršćaninom i tvrdio da mu je duhovni okvir ostao biblijski. Često se navodi da je redovito čitao Bibliju. Godine 1931. osnovao je neprofitnu organizaciju Association for Research and Enlightenment (A.R.E.), koja i danas čuva arhivu njegovih čitanja i promovira njegova učenja.

Navodno točna predviđanja

Cayce je primarno bio poznat po medicinskim savjetima, ali su njegova proročanstva o globalnim događajima privukla veliku pažnju.

Međutim, važno je naglasiti da se mnoga od tih pogodaka često tumače retrospektivno, a skeptici ističu da su iz tisuća čitanja izdvojena samo ona koja se mogu uklopiti u kasnije događaje. U nekim čitanjima iz 1920-ih Cayce je upozoravao na mogućnost velikih poremećaja u financijskim krugovima i savjetovao oprez s ulaganjima. Pristaše to ponekad povezuju s burzovnim slomom 1929., iako formulacije nisu uvijek precizne niti nedvosmisleno vezane uz konkretan datum.

Godine 1930-ih spominjao je mogućnost velikih ratnih sukoba i saveza militarističkih sila. Ponekad se navodi da je spominjao povezivanje Njemačke i Japana prije Drugog svjetskog rata, no takve interpretacije ostaju općenite i nisu uvijek eksplicitno dokumentirane kao precizna predviđanja.

Postoji i čitanje koje se naknadno povezivalo s idejom da bi američki predsjednici mogli umirati na dužnosti, što se kasnije povezalo s Rooseveltovom smrću 1945. i Kennedyjevom 1963., ali formulacije nisu bile jasne prognoze s imenima ili datumima, nego su uglavnom otvorene za tumačenje. Za sljedbenike dovoljno, za ostale, nikako...

U jednom čitanju iz 1920-ih Cayce je navodno spomenuo da će medicina jednog dana moći dijagnosticirati mnogo toga iz male količine krvi, što se ponekad uspoređuje s razvojem moderne laboratorijske analize, iako je tvrdnja bila široka i neprecizna. Govorio je i o povezanosti oceanskih struja s vremenskim ekstremima, što se danas može usporediti s konceptima poput El Niña, iako se ne može reći da je Cayce dao znanstveno utemeljenu prognozu.

Neispunjena proročanstva i kontroverze

Velik dio Cayceovih vizija ostao je neostvaren, osobito dramatična predviđanja geoloških katastrofa. Govorio je o izgubljenom kontinentu Atlantidi, tehnološki naprednoj civilizaciji uništenoj oko 10.000. prije nove ere, što moderna znanost smatra mitom bez arheološke potvrde. Predvidio je da bi se prvi ostaci Atlantide mogli pojaviti kod Biminija 1968. ili 1969. godine. Tada je doista otkrivena podvodna formacija poznata kao „Bimini Road“, ali većina geologa smatra da je riječ o prirodnoj strukturi, a ne dokazima izgubljene civilizacije.

Njegova najdramatičnija predviđanja o kataklizmama do kraja 20. stoljeća nisu se ostvarila: spominjao je mogućnost velikih promjena na zapadu SAD-a, potonuće dijelova Japana i nagle promjene u Europi. Ništa od toga nije potvrđeno u stvarnosti.

Nasljeđe koje i dalje intrigira

Unatoč brojnim promašajima, Cayceov utjecaj na holističku medicinu, New Age duhovnost i ideje o povezanosti tijela, uma i duha ostaje značajan. Neka njegova opća učenja o prehrani, meditaciji i stresu doista zvuče modernije nego što je bilo uobičajeno u njegovo vrijeme, iako nisu jedinstvena niti znanstveno potvrđena kao rezultat 'proročanstava'...

Ideja o 'Dvorani zapisa' ispod područja Gize i dalje potiče spekulacije, ali ne postoje dokazi da ondje postoji arhiva Atlantide; istraživanja su uglavnom ukazivala na prirodne šupljine i pukotine. Njegova izjava da će 'nada svijeta' doći iz Rusije nakon duhovne obnove ostaje, među pratiteljima, izrazito subjektivna i otvorena za široka tumačenja.

Posljednja poznata anegdota vezana uz Caycea jest tvrdnja da je početkom siječnja 1945. navodno rekao da će uskoro umrijeti. Doista je pretrpio moždani udar i umro 3. siječnja, a pokopan je nekoliko dana kasnije, što sljedbenici ponekad navode kao simboličan 'pogodak', iako je riječ o teško provjerljivoj priči iz biografskih izvora.

Sve u svemu, Cayce ostaje fascinantan fenomen: postoje neke intrigantne podudarnosti, ali ukupna preciznost njegovih proročanstava nije visoka, a velik dio reputacije počiva na naknadnim interpretacijama i selektivnom isticanju 'uspjeha'

Skeptici ga vide kao primjer pseudoznanosti i sugestije, dok malobrojni sljedbenici i dalje pronalaze smisao u njegovim duhovnim i zdravstvenim porukama. Njegov rad i dalje privlači pažnju, ali zahtijeva veliku dozu kritičkog razmišljanja i opreza u tumačenju.