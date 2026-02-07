FOTO Australska manekenka traži nekog tko će je ljeti mazati uljem: Plaća? Ma 17.000 €!
'Većinu vremena provodim na suncu, zaštita kože mi je vrlo važna. A jednako mi je važno imati dodatni par očiju koji će primijetiti kad me mora namazati uljem ili losionom. Kandidat mora biti spreman putovati na snimanja po svijetu, imati snažne ruke... I mora biti okej s golotinjom', stoji u oglasu kojeg je objavila australska influencerica i manekenka Alicia Davis (32)
'Većinu vremena provodim na suncu, zaštita kože mi je vrlo važna. A jednako mi je važno imati dodatni par očiju koji će primijetiti kad me mora namazati uljem ili losionom. Kandidat mora biti spreman putovati na snimanja po svijetu, imati snažne ruke... I mora biti okej s golotinjom', stoji u oglasu kojeg je svojedobno objavila australska influencerica i manekenka Alicia Davis (32). | Foto: Jam Press/@aliciadavisxx