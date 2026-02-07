Obavijesti

Galerija

Komentari 2
OTKRILA I UVJETE

FOTO Australska manekenka traži nekog tko će je ljeti mazati uljem: Plaća? Ma 17.000 €!

'Većinu vremena provodim na suncu, zaštita kože mi je vrlo važna. A jednako mi je važno imati dodatni par očiju koji će primijetiti kad me mora namazati uljem ili losionom. Kandidat mora biti spreman putovati na snimanja po svijetu, imati snažne ruke... I mora biti okej s golotinjom', stoji u oglasu kojeg je objavila australska influencerica i manekenka Alicia Davis (32)
Model who went viral for strict dating requirements now wants suitors to earn minimum Ł150,000 and REFUSES to back down on ‘big sized’ penis demand
'Većinu vremena provodim na suncu, zaštita kože mi je vrlo važna. A jednako mi je važno imati dodatni par očiju koji će primijetiti kad me mora namazati uljem ili losionom. Kandidat mora biti spreman putovati na snimanja po svijetu, imati snažne ruke... I mora biti okej s golotinjom', stoji u oglasu kojeg je svojedobno objavila australska influencerica i manekenka Alicia Davis (32). | Foto: Jam Press/@aliciadavisxx
1/14
'Većinu vremena provodim na suncu, zaštita kože mi je vrlo važna. A jednako mi je važno imati dodatni par očiju koji će primijetiti kad me mora namazati uljem ili losionom. Kandidat mora biti spreman putovati na snimanja po svijetu, imati snažne ruke... I mora biti okej s golotinjom', stoji u oglasu kojeg je svojedobno objavila australska influencerica i manekenka Alicia Davis (32). | Foto: Jam Press/@aliciadavisxx
Komentari 2

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026