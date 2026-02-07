FOTO Ovo su najgori kultovi 'Sudnjeg dana': Obećavali raj, a u smrt su poveli stotine ljudi...

Ljudska povijest isprepletena je pričama o apokalipsi. Od drevnih proročanstava do suvremenih teorija zavjere, ideja o kraju svijeta neprestano zaokuplja maštu. No nigdje ta opsesija nije poprimila tako mračan, smrtonosan oblik kao unutar takozvanih kultova Sudnjeg dana.
Riječ je o izoliranim skupinama koje se oblikuju oko karizmatičnog vođe, osobe koja tvrdi da posjeduje ekskluzivno znanje o nadolazećoj kataklizmi. Sljedbenici, često regrutirani u trenucima osobne krize, ranjivosti ili dubokog nepovjerenja prema društvu, napuštaju svoje obitelji, imovinu i dotadašnje živote u uvjerenju da će jedino unutar zajednice pronaći spasenje.
Mnogi takvi pokreti nestanu bez traga kada se njihova proročanstva ne ostvare. No najpoznatiji među njima ostavili su iza sebe stravičan trag uništenih života, masovnih samoubojstava i ubojstava, podsjetnik na to koliko apokaliptična ideologija može postati razorna kada se spoji s manipulacijom i fanatizmom.
Hram naroda i krvavi kraj u džungli: Vjerojatno najpoznatiji i najtragičniji primjer smrtonosnog kulta jest Hram naroda, koji je predvodio Jim Jones. Pokret je u početku djelovao kao progresivna crkva koja je promovirala rasnu jednakost i socijalnu pravdu, privlačeći mnoge idealiste. No s vremenom je postajao sve autoritarniji. Jones, koji se proglasio Mesijom, poveo je gotovo tisuću svojih sljedbenika u zabačenu džunglu Gvajane kako bi ondje izgradio utopijsku komunu nazvanu Jonestown.
Utopija se ubrzo pretvorila u logor straha i psihološke manipulacije. Kada je američki kongresmen Leo Ryan stigao u inspekciju nakon izvještaja o zlostavljanju, ubili su ga članovi kulta. Svjestan da je kraj neizbježan, Jones je 18. studenog 1978. naredio takozvano „revolucionarno samoubojstvo“. Ukupno je umrlo 918 ljudi, uključujući oko 300 djece, nakon što su popili napitak s cijanidom pomiješan s Flavor Aidom. Jones je počinio samoubojstvo, pucao si je u glavu.
Nebeska vrata i putovanje na kometu: Dva desetljeća kasnije, svijet je šokirala nova, gotovo nadrealna tragedija. U ožujku 1997. godine, u luksuznoj vili u San Diegu pronađeno je 39 tijela. Bili su to članovi kulta Nebeska vrata, predvođeni Marshallom Applewhiteom. Vjerovali su da je Zemlja pred „recikliranjem“ i da je jedini spas napustiti svoja „zemaljska vozila“ ,tijela, kako bi se njihove duše ukrcale na svemirski brod koji se navodno skrivao iza kometa Hale-Bopp.
Samoubojstvo su izvršili metodično, u skupinama, ispijajući smrtonosni koktel fenobarbitala i votke. Svi su bili odjeveni u identične crne trenirke i crno-bijele tenisice, a prizor tijela prekrivenih ljubičastim plahtama postao je jeziv simbol modernog NLO kulta.
Aum Shinrikyo i teror u tokijskoj podzemnoj: Dok su se mnogi kultovi okretali samouništenju, japanski Aum Shinriky, "Vrhovna istina“, svoj je apokaliptični bijes usmjerio prema van. Njihov vođa, slijepi guru Shoko Asahara, kombinirao je elemente budizma, hinduizma i kršćanskih proročanstava, tvrdeći da će svijet uništiti treći svjetski rat koji će započeti Sjedinjene Države.
Kako bi ubrzali dolazak apokalipse i osigurali da samo oni prežive, članovi Aum Shinrikya izveli su 20. ožujka 1995. teroristički napad u tokijskoj podzemnoj željeznici koristeći nervni plin sarin. Trinaest ljudi je umrlo, a više od šest tisuća je ozlijeđeno, zastrašujući primjer kako apokaliptična ideologija može prerasti u organizirani terorizam.
Opsada u Wacu i Grana Davidova: U proljeće 1993. godine, oči cijelog svijeta bile su uprte u malo imanje izvan grada Waco u Teksasu. Ondje se nalazio kompleks Grane Davidove, religijske sekte koju je vodio David Koresh. Koresh je sebe smatrao prorokom i vjerovao da se bliži konačni sukob opisan u Knjizi Otkrivenja. Zbog toga je gomilao oružje i pripremao zajednicu za „posljednju bitku“.
Nakon neuspjelog pokušaja racije federalnih agenata, započela je opsada koja je trajala 51 dan. Završila je katastrofalnim požarom u kojem je poginulo 76 članova kulta, uključujući Koresha i 25 djece. Događaji u Wacu i danas ostaju predmet rasprava o granicama vjerske slobode, državnoj sili i tragediji koja je mogla završiti drugačije.
Tragedija u Ugandi: Na prijelazu u novi milenij, u Ugandi je djelovao Pokret za obnovu Deset Božjih zapovijedi. Vođe Credonia Mwerinde i Joseph Kibweteere predvidjeli su smak svijeta za kraj 1999. godine. Kada se proročanstvo nije obistinilo, objavili su novi datum u ožujku 2000. i organizirali veliku proslavu u crkvi u Kanunguu. Sljedbenicima su govorili da se pripreme za odlazak u raj. Okupljanje je završilo katastrofalnim požarom u kojem je poginulo više stotina ljudi.
Naknadne istrage otkrile su i masovne grobnice povezane s kultom, što je pokazalo razmjere jednog od najgorih slučajeva masovnog ubojstva pod krinkom vjere, iako se točan broj žrtava razlikuje ovisno o izvorima. Većina vođa službeno nikad nije pronađena, niti osuđena. Interpol je 2000. izdao međunarodne tjeralice za šestoro glavnih vođa. Policija Ugande vjeruje da su Joseph Kibwetere i Credonia Mwerinde možda preživjeli i pobjegli. Bilo je glasina da se Kibwetere skrivao u Malawiju (2014.), a Mwerinde možda u Kongu ili drugdje.
Red solarnog hrama: Ezoterični Red solarnog hrama, aktivan u Švicarskoj, Francuskoj i Kanadi, miješao je kršćanstvo s templarskom simbolikom i New Age vjerovanjima.: Vođe Joseph Di Mambro i Luc Jouret uvjerili su svoje bogate i obrazovane sljedbenike da je smrt tek „tranzit“ na višu razinu postojanja, na planet koji kruži oko zvijezde Sirius. Između 1994. i 1997. godine, 74 člana umrla su u nizu ritualnih ubojstava i masovnih samoubojstava, često u zapaljenim kućama koje su trebale simbolizirati pročišćenje vatrom.
Gladovanje do smrti u Keniji: Jedan od najnovijih i najstrašnijih slučajeva dogodio se 2023. godine u Keniji. Propovjednik Paul Nthenge Mackenzie, vođa crkve Good News International, uvjerio je stotine sljedbenika da se presele u zabačenu šumu Shakahola. Ondje im je govorio da moraju postiti kako bi „susreli Isusa“ prije navodnog smaka svijeta. Kenijska policija otkrila je stotine tijela u plitkim masovnim grobnicama. Istrage su pokazale da su mnogi umrli od izgladnjivanja, dok su neki slučajevi uključivali i druge oblike nasilja ili prisile. Tragedija je postala jedan od najgorih primjera suvremenog kultnog masovnog stradanja. Mackenzieu se i dalje sudi zbog ovih užasnih zločina.
