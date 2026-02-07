FOTO Ovo su najgori kultovi 'Sudnjeg dana': Obećavali raj, a u smrt su poveli stotine ljudi...

Gladovanje do smrti u Keniji: Jedan od najnovijih i najstrašnijih slučajeva dogodio se 2023. godine u Keniji. Propovjednik Paul Nthenge Mackenzie, vođa crkve Good News International, uvjerio je stotine sljedbenika da se presele u zabačenu šumu Shakahola. Ondje im je govorio da moraju postiti kako bi „susreli Isusa“ prije navodnog smaka svijeta. Kenijska policija otkrila je stotine tijela u plitkim masovnim grobnicama. Istrage su pokazale da su mnogi umrli od izgladnjivanja, dok su neki slučajevi uključivali i druge oblike nasilja ili prisile. Tragedija je postala jedan od najgorih primjera suvremenog kultnog masovnog stradanja. Mackenzieu se i dalje sudi zbog ovih užasnih zločina. | Foto: Profimedia