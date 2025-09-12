FOTO Bianca Censori u Europi ima 'klona'! Pojavila se poput nje u bundi pa hodala gola...

Popularna slovačka influencerica dobila je ideju od Biance Censori, supruge Kanyea Westa. Censori je ranije ove godine zgrozila obožavatelje diljem svijeta kada je gola stigla na dodjelu Grammyja. A i ova se zove - Bianka.

Bianka Rumanová izazvala je pravu pomutnju u zemlji kada se na zabavi koju je organizirala televizijska postaja JOJ pojavila potpuno gola. Na "ljubičastom" tepihu nosila je prozirnu haljinu ispod koje su se vidjele tange u boji kože, a grudi nije prekrila.

Kopirala je i poze američke Biance...

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

Influencerica je prije dolaska na događaj na društvenim mrežama najavila iznenađenje te je napisala: "Danas bi internet mogao pasti." Kasnije je objasnila svoju prvu objavu, kako prenosi Diva.sk. "Kad kažem yolo (Živiš samo jednom), bit će to ozbiljan yolo. Veselim se tome i imam poštovanja prema tome. Raditi nešto kontroverzno što će na kraju imati lijepu ideju zahtjeva hrabrost. Sad ću napisati nešto na što nisam navikla. Ali tko će, ako neću ja? Samo jednom živimo i ovo je showbiznis, dušo", poručila je ona.

Foto: Profimedia

Prije nego što se pojavila na događaju je svojim obožavateljima dala još jedan trag vezan uz najavljeno iznenađenje. "Nemojte suditi, shvatite to umjetnički i razmišljajte o tome da ćete imati lijep, smislen kraj", istaknula je ona.

Međutim, ono što je Bianka napravila na događaju baš nitko nije očekivao, a brojnima se nije svidjelo to što je na jedan od najvećih događaja u Slovačkoj stigla u takvom izdanju.

Foto: Michal Hanko

Foto: Profimedia

Inače, Bianka je jedna od najpraćenijih Slovakinja na Instagramu te trenutačno ima više od 340.000 pratitelja. Koliko je utjecajna na društvenim mrežama pokazuje i to što je stotine tisuća ljudi pratilo razvoj njezine, naizgled idilične, veze s influencerom Filipom Jovanovičem. Bianka i Filip su čak planirali i vjenčanje, a ona je šokirala kada je odlučila prekinuti vezu s njim. Razlog je bio njegov zauzeti raspored koji se nije poklapao s Biankinim planovima.