FOTO Spektakl za kraj: Ljepotice u mini-kostimima zapalile Rio!
Rio ovih dana nije spavao, Rio je pulsirao. Čim bi sunce palo iza brda, Sambódromo da Marquês de Sapucaí pretvorio se u modnu pistu koja bi i Broadway natjerala da pocrveni. Perje više od metra, kristali koji bliješte kao zvijezde i plesačice čiji koraci udaraju preciznije od sata pretvorile su grad u pravi spektakl. Samba je jurila, tutnjala, tjerala tisuće ljudi da skaču kao da je sutra otkazano...
Rio ovih dana nije spavao, Rio je pulsirao. Čim bi sunce palo iza brda, Sambódromo da Marquês de Sapucaí pretvorio se u modnu pistu koja bi i Broadway natjerala da pocrveni. Perje više od metra, kristali koji bliješte kao zvijezde i plesačice čiji koraci udaraju preciznije od sata pretvorile su grad u pravi spektakl. Samba je jurila, tutnjala, tjerala tisuće ljudi da skaču kao da je sutra otkazano...
| Foto: PILAR OLIVARES/REUTERS