FOTO 'Imam 385 kila i mjesečno zaradim 7400 eura jer gnječim ljude i glumim kako ih jedem'

​- Trenutno imam više odjeće za snimanje nego što sam imala u cijelih 20 godina koliko se bavim ovim poslom - otkrila je. Osim odjeće, platio joj je i profesionalnu opremu, uključujući novu rasvjetu i kameru, kao i hranu i rekvizite. Šalje joj novac "za sve što poželim, zaista", dodala je Starr, napominjući kako je u monogamnoj vezi, a klijent živi u drugoj državi. U zamjenu za njegovu financijsku potporu, nudi mu ekskluzivan sadržaj, poput besplatne jednogodišnje pretplate na njezin profil i personalizirane videozapise bez dodatne naplate. | Foto: Profimedia