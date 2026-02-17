FOTO 'Imam 385 kila i mjesečno zaradim 7400 eura jer gnječim ljude i glumim kako ih jedem'

Reenaye Starr (45), teška gotovo 400 kilograma iz Tampa Baya na Floridi, izgradila je unosnu karijeru na svojoj težini nakon što ju je prometna nesreća ostavila invalidom sa smrskanim desnim stopalom...
Danas se hvali mjesečnom zaradom od oko 7400 eura, a specijalizirala se za neobične fantazije, uključujući i onu u kojoj glumi "divovku" koja proždire ljude.
Unatoč tome što je jednom prilikom klijentu slomila rebro sjedeći na njemu, ova plus-size performerica tvrdi da svoje zdravlje shvaća vrlo ozbiljno. Reenaye radi kao fetiš model i za svoje obožavatelje proizvodi sadržaj po narudžbi, koji uključuje "gnječenje" (crushing) i hranjenje.
Nakon što je u 11 mjeseci dobila dodatna 22 kilograma i dosegla težinu od 385 kilograma, njezina je zarada, kako izvještava Daily Star, porasla na gotovo 7400 eura mjesečno.
Većinu tog prihoda osigurava joj jedan jedini klijent koji pokriva troškove njezine odjeće, opreme, hrane i produkcije u zamjenu za ekskluzivni digitalni materijal. Starr se s problemima mobilnosti i invaliditetom nosi uz redoviti liječnički nadzor i ne namjerava smršavjeti dok joj posao nastavlja rasti.
Karijeru je započela 2008. godine, a 2020. počela je objavljivati na stranici za odrasle. Danas ima oko tri tisuće pratitelja na devet različitih platformi. Prije nesreće 2009. godine, koja ju je ostavila invalidom, imala je 150 kilograma.
Starr je otkrila kako većinu njezinih prihoda generira takozvani "kit". To je termin koji se u poslovanju koristi za klijenta koji donosi ogroman prihod.
- Trenutno zarađujem oko osam tisuća dolara (7400 eura) mjesečno. Imam klijenta kojeg zovemo 'kit' - ispričala je. Ovaj velikodušni pokrovitelj, koji živi u Njemačkoj, financira velika poboljšanja u njezinom poslovanju. Starr kaže kako joj on neprestano kupuje hrpe odjeće, kako one za svakodnevnu upotrebu, tako i kostime za snimanja.
- Trenutno imam više odjeće za snimanje nego što sam imala u cijelih 20 godina koliko se bavim ovim poslom - otkrila je. Osim odjeće, platio joj je i profesionalnu opremu, uključujući novu rasvjetu i kameru, kao i hranu i rekvizite. Šalje joj novac "za sve što poželim, zaista", dodala je Starr, napominjući kako je u monogamnoj vezi, a klijent živi u drugoj državi. U zamjenu za njegovu financijsku potporu, nudi mu ekskluzivan sadržaj, poput besplatne jednogodišnje pretplate na njezin profil i personalizirane videozapise bez dodatne naplate.
