FOTO 'Imam 385 kila i mjesečno zaradim 7400 eura jer gnječim ljude i glumim kako ih jedem'

Reenaye Starr (45), teška gotovo 400 kilograma iz Tampa Baya na Floridi, izgradila je unosnu karijeru na svojoj težini nakon što ju je prometna nesreća ostavila invalidom sa smrskanim desnim stopalom...
Danas se hvali mjesečnom zaradom od oko 7400 eura, a specijalizirala se za neobične fantazije, uključujući i onu u kojoj glumi "divovku" koja proždire ljude. | Foto: Profimedia
