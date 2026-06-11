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ZAPALILA DRUŠTVENE MREŽE

FOTO Brazilka koja je prekrila tijelo sličicama obožava igračke za odrasle: 'Vrijede 45.000 €...'

Brazilska influencerica i kreatorica digitalnog sadržaja Kerolay Chaves nedavno je 'zapalila' društvene mreže objavom u kojom se, kako je napisala, pretvorila u živući album za sličice nogometaša. Atraktivna Brazilka, uz pomoć fotografa i prijatelja, prekrila je tijelo sličicama, odmah je počeo raditi 'zoom', fanovi su tražili svoje najdraže nogometaše... Odmah joj je skočio broj pratitelja, objava je prikupila 150.000 'lajkova'...
FOTO Brazilka koja je prekrila tijelo sličicama obožava igračke za odrasle: 'Vrijede 45.000 €...'
Brazilska influencerica i kreatorica digitalnog sadržaja Kerolay Chaves nedavno je 'zapalila' društvene mreže objavom u kojom se, kako je napisala, pretvorila u živući album za sličice nogometaša. Atraktivna Brazilka, uz pomoć fotografa i prijatelja, prekrila je tijelo sličicama, odmah je počeo raditi 'zoom', fanovi su tražili svoje najdraže nogometaše... Odmah joj je skočio broj pratitelja, objava je prikupila 150.000 'lajkova'... | Foto: K. Chaves/Instagram
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Brazilska influencerica i kreatorica digitalnog sadržaja Kerolay Chaves nedavno je 'zapalila' društvene mreže objavom u kojom se, kako je napisala, pretvorila u živući album za sličice nogometaša. Atraktivna Brazilka, uz pomoć fotografa i prijatelja, prekrila je tijelo sličicama, odmah je počeo raditi 'zoom', fanovi su tražili svoje najdraže nogometaše... Odmah joj je skočio broj pratitelja, objava je prikupila 150.000 'lajkova'... | Foto: K. Chaves/Instagram
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