ZAPALILA DRUŠTVENE MREŽE FOTO Brazilka koja je prekrila tijelo sličicama obožava igračke za odrasle: 'Vrijede 45.000 €...'

Brazilska influencerica i kreatorica digitalnog sadržaja Kerolay Chaves nedavno je 'zapalila' društvene mreže objavom u kojom se, kako je napisala, pretvorila u živući album za sličice nogometaša. Atraktivna Brazilka, uz pomoć fotografa i prijatelja, prekrila je tijelo sličicama, odmah je počeo raditi 'zoom', fanovi su tražili svoje najdraže nogometaše... Odmah joj je skočio broj pratitelja, objava je prikupila 150.000 'lajkova'...