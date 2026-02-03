FOTO Ovo je 20 saveznih država SAD-a s najgorom kvalitetom života: Mnogi će se iznenaditi...

Kvaliteta života u SAD-u izrazito se razlikuje od države do države. Dok neke savezne države nude gotovo idealnu kombinaciju sigurnosti, dobrog zdravstva, obrazovanja i ekonomskih prilika, druge se godinama bore s duboko ukorijenjenim problemima poput siromaštva, kriminala, loše zdravstvene zaštite ili nepriuštivog života. Za ovu ljestvicu koristili smo WalletHubovo rangiranje “Najbolje savezne države za život” za 2025. godinu, koje uspoređuje svih 50 američkih država kroz ključne kategorije poput priuštivosti, ekonomije, obrazovanja i zdravlja, kvalitete života te javne sigurnosti. Rezultat je pregled koji ne pokazuje samo gdje je život ugodniji, nego i gdje se građani suočavaju s najvećim izazovima. U nastavku donosim najlošije rangiranih 20 država, od samog dna prema sredini ljestvice.
Kvaliteta života u SAD-u izrazito se razlikuje od države do države. Dok neke savezne države nude gotovo idealnu kombinaciju sigurnosti, dobrog zdravstva, obrazovanja i ekonomskih prilika, druge se godinama bore s duboko ukorijenjenim problemima poput siromaštva, kriminala, loše zdravstvene zaštite ili nepriuštivog života. Za ovu ljestvicu koristili smo WalletHubovo rangiranje “Najbolje savezne države za živjeti” za 2025. godinu, koje uspoređuje svih 50 američkih država kroz ključne kategorije poput priuštivosti, ekonomije, obrazovanja i zdravlja, kvalitete života te javne sigurnosti. Rezultat je pregled koji ne pokazuje samo gdje je život ugodniji, nego i gdje se građani suočavaju s najvećim izazovima.U nastavku donosim najlošije rangiranih 20 država, od samog dna prema sredini ljestvice. Ovo je najgorih 20 saveznih država...
| Foto: canva, ilustracija
Kvaliteta života u SAD-u izrazito se razlikuje od države do države. Dok neke savezne države nude gotovo idealnu kombinaciju sigurnosti, dobrog zdravstva, obrazovanja i ekonomskih prilika, druge se godinama bore s duboko ukorijenjenim problemima poput siromaštva, kriminala, loše zdravstvene zaštite ili nepriuštivog života. Za ovu ljestvicu koristili smo WalletHubovo rangiranje “Najbolje savezne države za živjeti” za 2025. godinu, koje uspoređuje svih 50 američkih država kroz ključne kategorije poput priuštivosti, ekonomije, obrazovanja i zdravlja, kvalitete života te javne sigurnosti. Rezultat je pregled koji ne pokazuje samo gdje je život ugodniji, nego i gdje se građani suočavaju s najvećim izazovima.U nastavku donosim najlošije rangiranih 20 država, od samog dna prema sredini ljestvice. Ovo je najgorih 20 saveznih država...
|
Foto: canva, ilustracija
Kvaliteta života u SAD-u izrazito se razlikuje od države do države. Dok neke savezne države nude gotovo idealnu kombinaciju sigurnosti, dobrog zdravstva, obrazovanja i ekonomskih prilika, druge se godinama bore s duboko ukorijenjenim problemima poput siromaštva, kriminala, loše zdravstvene zaštite ili nepriuštivog života. Za ovu ljestvicu koristili smo WalletHubovo rangiranje “Najbolje savezne države za živjeti” za 2025. godinu, koje uspoređuje svih 50 američkih država kroz ključne kategorije poput priuštivosti, ekonomije, obrazovanja i zdravlja, kvalitete života te javne sigurnosti. Rezultat je pregled koji ne pokazuje samo gdje je život ugodniji, nego i gdje se građani suočavaju s najvećim izazovima.U nastavku donosim najlošije rangiranih 20 država, od samog dna prema sredini ljestvice. Ovo je najgorih 20 saveznih država...
| Foto: canva, ilustracija
Najgori - New Mexico se nalazi na samom dnu ljestvice zbog kombinacije ozbiljnih društvenih problema. Država se već godinama bori s visokim stopama nasilnog kriminala, slabijim obrazovnim ishodima i lošijim zdravstvenim pokazateljima. Iako ima snažnu kulturnu baštinu i prirodne ljepote, kvaliteta svakodnevnog života za mnoge stanovnike ostaje niska.
| Foto: canva, ilustracija
A odmah nakon New Mexica, slijedi Louisana. Louisiana tradicionalno zauzima donji dio američkih ljestvica kvalitete života. Problemi s ekonomskom nejednakošću, slabijom zdravstvenom infrastrukturom i visokom stopom nasilja snažno utječu na ukupni plasman. Unatoč bogatoj glazbenoj i gastronomskoj kulturi, društveni uvjeti ostaju veliki izazov.Arkansas
| Foto: canva, ilustracija
Arkansas je država s relativno niskim troškovima života, ali to nije dovoljno da kompenzira slabije rezultate u zdravstvu i obrazovanju. Ruralni karakter države znači da mnogi stanovnici imaju ograničen pristup kvalitetnoj medicinskoj skrbi, a ekonomske prilike su često skromnije nego u razvijenijim dijelovima SAD-a.
| Foto: canva, ilustracija
Mississippi je jedna od država koja se najteže nosi sa siromaštvom i lošim zdravstvenim ishodima. Često je pri dnu po medijalnim prihodima i razini javnog zdravlja. Iako ima snažan identitet i povijesnu važnost, životni standard u mnogim zajednicama ostaje znatno ispod američkog prosjeka...
| Foto: canva, ilustracija
Aljaska je poseban slučaj: prirodno spektakularna, ali životno izuzetno zahtjevna. Visoki troškovi života, izoliranost i ograničena dostupnost usluga čine svakodnevicu težom nego u većini država. Osim toga, problemi s nasiljem i mentalnim zdravljem dodatno pogoršavaju ukupnu sliku
| Foto: canva, ilustracija
Nevada, iako poznata po Las Vegasu i turizmu, ima ozbiljne probleme u širem društvenom kontekstu. Sigurnost, pristup kvalitetnom obrazovanju i stabilnost zajednica izvan urbanih centara često su slabije ocijenjeni. Država je snažno oslonjena na turizam, što ekonomiju čini ranjivom...
| Foto: canva, ilustracija
Južna Carolina se nalazi u donjem dijelu ljestvice zbog kombinacije slabijih zdravstvenih ishoda i problema u obrazovnom sustavu. Postoje velike razlike između bogatijih urbanih područja i siromašnijih ruralnih zajednica, što se snažno odražava na ukupnu kvalitetu života...
| Foto: canva, ilustracija
Oklahoma ima relativno pristupačne troškove života, ali slabije rezultate u zdravstvu i sigurnosti. Država se suočava s problemima ovisnosti, slabijom infrastrukturom i ograničenim društvenim uslugama u mnogim dijelovima, osobito izvan većih gradova...
| Foto: canva, ilustracija
Zapadna Virginia je jedna od država koja se najviše bori s dugoročnim ekonomskim padom. Propadanje industrije, visoka stopa zdravstvenih problema i demografsko starenje stanovništva stvaraju ozbiljan pritisak na kvalitetu života. Iako je priroda impresivna, socijalni pokazatelji ostaju među najgorima...
| Foto: canva, ilustracija
Alabama je posebno zanimljiva jer je jedna od najpristupačnijih država za život, ali istovremeno ostaje u donjih deset zbog slabijih rezultata u zdravstvu, obrazovanju i sigurnosti. Niska cijena života ne znači automatski visoku kvalitetu života, što Alabama jasno pokazuje...
| Foto: canva, ilustracija
Tennessee ima rastuće gradove poput Nashvillea, ali ukupno ostaje u donjoj polovici zbog problema u javnoj sigurnosti i zdravstvu. Ruralni dijelovi države često zaostaju, a društvene razlike su izražene....
| Foto: canva, ilustracija
Oregon je država s prekrasnom prirodom i snažnim urbanim centrima, ali je sve više opterećena visokim troškovima stanovanja i problemima javne sigurnosti. Posebno u gradovima poput Portlanda vidljive su krize beskućništva i rast imovinskog kriminala...
| Foto: canva, ilustracija
Texas ima snažnu ekonomiju i brzo raste, ali kvaliteta života nije ravnomjerno raspoređena. Država ima slabiju socijalnu zaštitu, probleme s pristupom zdravstvenom osiguranju i velike razlike između bogatih i siromašnih područja. Za mnoge radnike, “ekonomski boom” ne znači automatski bolji život...
| Foto: canva, ilustracija
Kentucky se suočava s kombinacijom zdravstvenih problema, nižih prihoda i ograničenih ekonomskih prilika izvan nekoliko urbanih zona. Država ima snažan identitet, ali se teško probija prema višem životnom standardu...
| Foto: canva, ilustracija
Washington je iznimno razvijena država s jakom ekonomijom (Seattle, tehnološki sektor), ali WalletHub ga spušta zbog vrlo loših pokazatelja sigurnosti. Visoki troškovi stanovanja i rast kriminala u urbanim područjima stvaraju kontrast između bogatstva i svakodnevnih problema stanovnika...
| Foto: canva, ilustracija
Hawaii su često zamišljeni kao raj, ali realnost života tamo je financijski izuzetno teška. Troškovi stanovanja i osnovnih potrepština su među najvišima u SAD-u, što mnogim lokalnim obiteljima čini život teškim unatoč visokoj općoj kvaliteti okoliša...
| Foto: canva, ilustracija
Maryland ima snažna područja oko Washingtona D.C.-a, ali ukupno nije među najboljima zbog visokih troškova života i nejednakosti. Razlike između bogatih predgrađa i slabije razvijenih dijelova države snažno utječu na ukupni dojam
| Foto: canva, ilustracija
Delaware je mala država s određenim ekonomskim prednostima, ali bez dovoljno jakih rezultata u ključnim kategorijama da bi ušla u gornji dom. Kvaliteta života je solidna, ali ne iznadprosječna...
| Foto: canva, ilustracija
Kalifornija je globalni centar inovacija i kulture, ali istovremeno najgora država po pitanju priuštivosti stanovanja. Ekstremne cijene nekretnina, socijalne razlike i krize beskućništva čine svakodnevni život vrlo stresnim za velik dio stanovništva
| Foto: canva, ilustracija
Arizona zatvara donjih 20 država. Iako privlači stanovnike klimom i rastućim gradovima poput Phoenixa, suočava se s problemima u zdravstvu, infrastrukturi i dugoročnim izazovima poput nestašice vode i pregrijanog tržišta stanovanja
| Foto: canva, ilustracija