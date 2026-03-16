FOTO Deset najpoznatijih teorija zavjere o vanzemaljcima: Od reptilijanaca do tajnih baza...

Incident u Roswellu: Ovo je vjerojatno najpoznatija od svih priča o NLO-ima, a sve je počelo u ljeto 1947. godine. Na jednom ranču u Novom Meksiku pronađeni su ostaci nepoznatog objekta. Američka vojska isprva je objavila senzacionalnu vijest da je pronašla "leteći disk", no samo dan kasnije priopćenje je povučeno i zamijenjeno objašnjenjem da se radilo o meteorološkom balonu. Ta nagla promjena priče postala je plodno tlo za desetljeća nagađanja. Teoretičari zavjere uvjereni su da se srušila vanzemaljska letjelica te da je vojska sakrila tijela izvanzemaljaca i njihovu naprednu tehnologiju. Godinama kasnije američka vlada objavila je službene izvještaje prema kojima se radilo o tajnom vojnom projektu Mogul. U tom su projektu korišteni baloni opremljeni osjetljivim instrumentima za detekciju sovjetskih nuklearnih testova. Izvještaji američkog ratnog zrakoplovstva iz 1994. i 1997. godine dodatno su objasnili da su kasnije priče o pronađenim "tijelima" vjerojatno povezane s testovima padobranskih lutki koji su se provodili u narednim godinama. Unatoč tim objašnjenjima, Roswell je ostao simbol mogućeg vladinog prikrivanja informacija o NLO-ima.