FOTO Deset najpoznatijih teorija zavjere o vanzemaljcima: Od reptilijanaca do tajnih baza...

Teorije zavjere o vanzemaljcima desetljećima fasciniraju javnost, miješajući stvarne povijesne događaje s nagađanjima o tajnim vladinim programima i posjetiteljima iz svemira. Od pada nepoznatih letjelica do tvrdnji o drevnim astronautima, ove teorije često služe kao ogledalo našeg nepovjerenja prema institucijama i vječne potrage za odgovorom na pitanje jesmo li sami u svemiru. Dok znanstvena zajednica ostaje skeptična, iako većina ovih priča nema kredibilnih dokaza, one i dalje žive, potaknute popularnom kulturom i neobjašnjivim fenomenima.
Incident u Roswellu: Ovo je vjerojatno najpoznatija od svih priča o NLO-ima, a sve je počelo u ljeto 1947. godine. Na jednom ranču u Novom Meksiku pronađeni su ostaci nepoznatog objekta. Američka vojska isprva je objavila senzacionalnu vijest da je pronašla "leteći disk", no samo dan kasnije priopćenje je povučeno i zamijenjeno objašnjenjem da se radilo o meteorološkom balonu. Ta nagla promjena priče postala je plodno tlo za desetljeća nagađanja. Teoretičari zavjere uvjereni su da se srušila vanzemaljska letjelica te da je vojska sakrila tijela izvanzemaljaca i njihovu naprednu tehnologiju. Godinama kasnije američka vlada objavila je službene izvještaje prema kojima se radilo o tajnom vojnom projektu Mogul. U tom su projektu korišteni baloni opremljeni osjetljivim instrumentima za detekciju sovjetskih nuklearnih testova. Izvještaji američkog ratnog zrakoplovstva iz 1994. i 1997. godine dodatno su objasnili da su kasnije priče o pronađenim "tijelima" vjerojatno povezane s testovima padobranskih lutki koji su se provodili u narednim godinama. Unatoč tim objašnjenjima, Roswell je ostao simbol mogućeg vladinog prikrivanja informacija o NLO-ima.
Područje 51: U pustinji Nevade nalazi se strogo čuvana vojna baza poznata kao Područje 51, ili Area 51, koja je postala sinonim za vanzemaljske tajne. Godinama je njezino postojanje bilo obavijeno velom tajne, što je samo hranilo maštu javnosti. Teorije tvrde da se upravo tamo čuvaju ostaci letjelice iz Roswella, kao i tijela vanzemaljaca. Prema tim pričama, znanstvenici u tajnim laboratorijima provode takozvani "obrnuti inženjering" izvanzemaljske tehnologije kako bi razvili napredno oružje za američku vojsku.
Popularnost baze dodatno je porasla 1989. godine kada je Bob Lazar tvrdio da je radio u obližnjem postrojenju nazvanom S-4 na istraživanju vanzemaljskih letjelica. Međutim, njegove tvrdnje nikada nisu potvrđene, a brojni detalji o njegovom obrazovanju i karijeri pokazali su se problematičnima ili nedokazanima. CIA je 2013. godine službeno priznala postojanje baze u ranije tajnim dokumentima. Prema tim dokumentima, baza se koristila za razvoj i testiranje naprednih špijunskih zrakoplova poput U-2 i kasnije testiranja tehnologija povezanih s programima poput A-12 i SR-71. Nema dokaza da su u bazi ikada pohranjene ili proučavane vanzemaljske letjelice.
Ljudi u crnom: Daleko od komičnog prikaza u holivudskim filmovima, originalna legenda o "ljudima u crnom" prilično je jeziva. Prema tvrdnjama bez dokaza koja sežu još iz pedesetih godina prošlog stoljeća, radi se o misterioznim muškarcima u besprijekornim crnim odijelima koji se navodno pojavljuju na vratima svjedoka NLO viđenja.
Prema legendama, njihova je misija zastrašiti svjedoke i natjerati ih da zaborave ono što su vidjeli, ponekad navodno prijeteći njima ili njihovim obiteljima. Nitko ne zna tko su oni zapravo. Neki vjeruju da se radi o tajnim vladinim agentima zaduženima za zataškavanje, dok drugi smatraju da su to vanzemaljci u ljudskom obliku.
Do danas nema kredibilnih dokaza za postojanje takve organizirane grupe. Većina navodnih susreta temelji se na pojedinačnim svjedočanstvima koja nikada nisu potvrđena.
Drevni astronauti: Što ako najveća postignuća drevnih civilizacija nisu djelo ljudskih ruku? To je temeljno pitanje teorije o drevnim astronautima, popularizirane knjigama švicarskog autora Ericha von Dänikena. Prema toj teoriji, vanzemaljci su posjetili Zemlju u dalekoj prošlosti i pomogli čovječanstvu u razvoju. Građevine poput piramida u Gizi, Stonehengea ili linija u Nazci često se navode kao navodni dokazi da drevne civilizacije nisu mogle same izgraditi takve strukture bez pomoći napredne tehnologije.
Zagovornici teorije tvrde da su naši preci te posjetitelje smatrali bogovima te da su tragovi tih susreta zapisani u mitovima i drevnim tekstovima. Arheolozi i povjesničari odbacuju ovu teoriju jer postoje brojni dokazi o ljudskim tehnikama, organizaciji rada i znanju koje su drevne civilizacije koristile za izgradnju takvih struktura. Apsolutno nema nikakvih dokaza da su vanzemaljci sudjelovali u razvoju tih civilizacija. Ali to ne spriječava širenje ove sulude teorije...
Reptilijanci: Jedna od najbizarnijih, ali i najpoznatijih teorija jest ona o reptilijancima. Predvodnik ove ideje, britanski autor David Icke, tvrdi da svijetom iz sjene ne vladaju ljudi, već rasa vanzemaljskih gmazova koji mogu mijenjati oblik. Prema toj teoriji, mnogi svjetski lideri, članovi kraljevskih obitelji, bankari i slavne osobe zapravo su reptili u ljudskom obličju. Njihov je cilj potpuna kontrola nad čovječanstvom, a navodno održavaju svoj ljudski izgled koristeći posebne tehnike ili rituale. Iako ova teorija zvuči poput scenarija znanstveno-fantastičnog filma, ima određeni broj sljedbenika. Međutim, ne postoje nikakvi dokazi koji bi potvrdili postojanje takve vrste ili takve globalne zavjere.
Majestic 12: Godine 1984. u javnost su procurili dokumenti koji navodno dokazuju postojanje supertajnog odbora nazvanog "Majestic 12" ili MJ-12. Prema tim dokumentima, američki predsjednik Harry Truman navodno je osnovao skupinu od 12 znanstvenika, vojnih dužnosnika i obavještajnih agenata koji su trebali upravljati svim informacijama vezanim za vanzemaljce. Njihov zadatak navodno je uključivao istraživanje srušenih letjelica i analizu izvanzemaljske tehnologije. Kasnije analize pokazale su brojne nedosljednosti u tim dokumentima, uključujući tehničke i povijesne pogreške. FBI je dokumente označio kao krivotvorinu, a većina istraživača smatra da se radi o sofisticiranoj prevari..
Krugovi u žitu: Pojava velikih i složenih geometrijskih oblika u poljima žita dugo je zbunjivala javnost. Mnogi su vjerovali da su ti krugovi poruke vanzemaljskih civilizacija ili tragovi slijetanja njihovih letjelica.
Misterij je poprilično razriješen 1991. godine kada su dvojica Engleza, Doug Bower i Dave Chorley, priznali da su godinama izrađivali krugove u poljima pomoću jednostavnih alata poput dasaka i užadi. Znanstvena istraživanja nisu pronašla pouzdane dokaze koji bi upućivali na vanzemaljsko porijeklo tih formacija. Samo ljudi s viškom vremena i čudnim smislom za humor...
Mjesec kao vanzemaljska baza: Mjesec je oduvijek bio predmet fascinacije, a s njim i brojne teorije zavjere. Jedna od najpopularnijih tvrdi da naš prirodni satelit nije ono što se čini. Neki teoretičari vjeruju da je Mjesec šupalj i da služi kao golema vanzemaljska promatračnica ili baza. Druga popularna teorija tvrdi da su misije Apollo naglo prekinute jer su astronauti navodno naišli na vanzemaljske strukture ili letjelice.
Postoji i teorija prema kojoj je slijetanje na Mjesec 1969. godine zapravo snimljeno u filmskom studiju. Međutim, znanstveni podaci i brojne neovisne analize snažno potvrđuju da su misije Apollo zaista sletjele na Mjesec. Uzorci stijena doneseni s Mjeseca, laserski reflektori koje su astronauti postavili na površinu te snimke modernih orbitera potvrđuju autentičnost tih misija. Nema dokaza da je Mjesec šupalj niti da na njemu postoje vanzemaljske baze. Ova teorija, poručuje struka, jedna je od najglupljih koje kruže...
Satelit "Crni vitez": Prema jednoj popularnoj teoriji zavjere, Zemlju već tisućama godina prati misteriozni vanzemaljski satelit poznat kao "Crni vitez" (Black Knight). Priča se često povezuje s eksperimentima Nikole Tesle iz 1899. godine, kada je tijekom istraživanja radio-signala zabilježio neobične impulse. Neki su kasnije spekulirali da su ti signali dolazili od umjetnog objekta u orbiti, iako za to nema dokaza. Teorija se dodatno proširila nakon što je NASA 1998. godine tijekom misije svemirskog shuttlea snimila fotografiju neobičnog tamnog objekta u Zemljinoj orbiti. NASA je kasnije objasnila da se radi o termalnom pokrivaču koji je ispao astronautima tijekom svemirske šetnje u misiji STS-88. Taj je objekt katalogiziran kao svemirski otpad. Ne postoje apsolutno nikakvi dokazi da Zemlju prati drevni vanzemaljski satelit.
Projekt Serpo: Iako manje poznata, ovo je jedna od najdetaljnijih teorija zavjere o vanzemaljcima. Priča o Projektu Serpo govori o navodnom programu razmjene između američke vlade i vanzemaljaca s planeta Serpo, koji se prema toj priči nalazi u zvjezdanom sustavu Zeta Reticuli. Prema toj teoriji, 12 američkih vojnika navodno je 1965. godine otputovalo na Serpo u sklopu diplomatske misije i tamo provelo deset godina.
Priča je prvi put postala popularna 2005. godine kada su se na internetu pojavili anonimni e-mailovi i objave na forumima koji su navodno dolazili od bivših vojnih dužnosnika. Međutim, nikada nisu pronađeni fizički dokazi, službeni dokumenti niti potvrđeni svjedoci koji bi potvrdili ovu priču. Ali neki i dalje vjeruju u nju...
