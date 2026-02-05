FOTO Disneyland otvara Dvorac straha kao novu lokaciju za svadbe! Cijena? Hmm... sitnica

Disneyland otvara novu, sablasnu lokaciju za vjenčanja u Kaliforniji. Počevši od srpnja, parovi će moći izreći svoje "uzimam" na ulaznim stepenicama kultne atrakcije Dvorac straha (Haunted Mansion) u Disneyland Parku. Prema priopćenju za medije od srijede, četvrtog veljače, dvorište Dvorca straha bit će dostupno za ranojutarnje ceremonije prije otvaranja parka i moći će primiti do 25 gostiju, uključujući i sam par, prenosi People.com.

"S visokim stupovima i "jezivo" očaravajućom fasadom, lokacija za vjenčanje nalazi se u samom srcu čarolije Disneyland Parka i pruža dramatičnu pozadinu za parove koji žele nezaboravnu destinaciju za svoju intimnu ceremoniju ili obnovu zavjeta", navodi se u priopćenju.

Iz Disneyjevog odjela za bajkovita vjenčanja i medene mjesece (Disney's Fairy Tale Weddings & Honeymoons) na svojoj su web stranici istaknuli kako su Disneyjeva zabava, cvjetni dekor i fotografiranje obavezni za svaku ceremoniju. Uz minimalno osvjetljenje, vjenčani paket uključuje i posvećenog matičara, lagani dekor, fotografiranje te prijevoz do i od hotela u Disneyland Resortu.

Foto: Disney

Korri McFann, direktorica marketinga za Disney's Fairy Tale Weddings & Honeymoons, izjavila je kako je prilika za vjenčanje u Dvorcu straha proizašla iz činjenice da parovi "traže destinacijsko vjenčanje s jedinstvenom pričom koja odražava njihove strasti i interese".

​- Dvorac straha oduvijek je bio omiljena među obožavateljima i oduševljeni smo što možemo oživjeti njihovo vjenčanje iz snova - nastavila je u izjavi.

Foto: Disney's Fairy Tale Weddings & Honeymoons

Parovi koji se možda ne žele vjenčati točno ispred Dvorca straha, ali ipak žele da ona bude dio njihovog posebnog dana, mogu razmotriti terasu Magnolia Park. Ta destinacija, udaljena svega nekoliko koraka od Dvorca straha, postala je lokacija za vjenčanja u srpnju 2025. godine i nudi drugačiji pogled na kultnu atrakciju, prenosi PEOPLE.com.

Foto: Disney

Kako su najavili u listopadu 2025., parovi će se od svibnja moći vjenčati i na moru, unutar salona Dvorca straha na brodu Disney Destiny. "Ovaj je salon ispunjen jezivim iskustvima i sablasnim dizajnerskim elementima, uključujući portrete koji se mijenjaju kako bi otkrili tajne duha morskog kapetana i njegove zanosne buduće nevjeste", objašnjavaju na Disney Parks Blogu.

Foto: Disney's Fairy Tale Weddings & Honeymoons

Zaručeni parovi koji su spremni započeti s planiranjem svog posebnog dana pozvani su da posjete jednu od lokacija Disney Weddings Boutique Toura kako bi se osobno povezali s Disneyjevim savjetnikom za vjenčanja i saznali više o raznolikim dostupnim Disney iskustvima. Potpuni popis datuma i lokacija dostupan je na stranici DisneyWeddings.com.

Foto: Disney's Fairy Tale Weddings & Honeymoons

Cijena će iznositi između 23.000 i 36.800 eura, ovisno o aranžmanu.