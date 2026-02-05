Oglasom oduševila Hrvatice, a i Hrvate: 'Prodajem vjenčanicu. Greškom kupljena i nošena...'

"Bolju objavu odavno nisam pročitao, sretno", "Zagrcnula sam se koliko me nasmijalo", "Uljepšala mi dan žena", "Toliko dobar oglas da mi dođe da je ja kupim, a ne treba mi", "Nek si se ti sestro spasila, sretno", nižu se komentari pod jedan oglas na Facebooku u grupi "Sve za vjenčanja".

Jedna dama iz Hrvatske objavila je kako prodaje vjenčanicu, objavu je naslovila "GREŠKOM KUPLJENA, GREŠKOM NOŠENA"

- Kupljena u naletu emocija, nošena jer je već bilo kasno da se povuče ručna. Preživjela svadbu, ples, tortu i životne odluke. Haljina je u savršenom stanju, za razliku od moje prosudbe u tom trenutku - stoji u opisu oglasa.

Dalje navodi kako je haljina idealna za mladenke s humorom, za brak iz ljubavi, ili čiste znatiželje, kako je idealna za one koji žele haljinu s iskustvom...

- Prodajem jer sam naučila lekciju, a haljina zaslužuje novu priliku. Dolazi bez mladoženje, bez drame i bez garancije na brak. Ubacila bi ja i koju sliku kako je izgledala na meni,al obrisala sam sve slike od tog nesretnog dana - napisala je dama s istoka Hrvatske i oduševila društvene mreže.

"Kakva kraljica", "Ovo je najbolji oglas ikad", "Slatko sam se nasmijala"...