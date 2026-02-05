Obavijesti

Viral

Komentari 3
'DOLAZI BEZ MLADOŽENJE'

Oglasom oduševila Hrvatice, a i Hrvate: 'Prodajem vjenčanicu. Greškom kupljena i nošena...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Oglasom oduševila Hrvatice, a i Hrvate: 'Prodajem vjenčanicu. Greškom kupljena i nošena...'
Foto: Facebook, canva

"Kakva kraljica", "Ovo je najbolji oglas ikad", "Slatko sam se nasmijala"... Nižu se komentari pod objavu...

Admiral

"Bolju objavu odavno nisam pročitao, sretno", "Zagrcnula sam se koliko me nasmijalo", "Uljepšala mi dan žena", "Toliko dobar oglas da mi dođe da je ja kupim, a ne treba mi", "Nek si se ti sestro spasila, sretno", nižu se komentari pod jedan oglas na Facebooku u grupi "Sve za vjenčanja".

Jedna dama iz Hrvatske objavila je kako prodaje vjenčanicu, objavu je naslovila "GREŠKOM KUPLJENA, GREŠKOM NOŠENA"

PREMA ISTRAŽIVANJIMA Saznajte koja je prosječna dob ulaska u brak diljem svijeta
Saznajte koja je prosječna dob ulaska u brak diljem svijeta

- Kupljena u naletu emocija, nošena jer je već bilo kasno da se povuče ručna. Preživjela svadbu, ples, tortu i životne odluke. Haljina je u savršenom stanju, za razliku od moje prosudbe u tom trenutku - stoji u opisu oglasa.

Dalje navodi kako je haljina idealna za mladenke s humorom, za brak iz ljubavi, ili čiste znatiželje, kako je idealna za one koji žele haljinu s iskustvom...

DOBA TEHNOLOGIJE Novi futuristički hit na kineskim vjenčanjima: Dronovi leptiri koji donose prstenje!
Novi futuristički hit na kineskim vjenčanjima: Dronovi leptiri koji donose prstenje!

- Prodajem jer sam naučila lekciju, a haljina zaslužuje novu priliku. Dolazi bez mladoženje, bez drame i bez garancije na brak. Ubacila bi ja i koju sliku kako je izgledala na meni,al obrisala sam sve slike od tog nesretnog dana - napisala je dama s istoka Hrvatske i oduševila društvene mreže.

"Kakva kraljica", "Ovo je najbolji oglas ikad", "Slatko sam se nasmijala"...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
FOTO Ova baka (65) posuđuje odjeću od unuke (21): 'Tražim mlađeg, upadaju mi dečki od 18'
INSTAGRAM SENZACIJA

FOTO Ova baka (65) posuđuje odjeću od unuke (21): 'Tražim mlađeg, upadaju mi dečki od 18'

Australka Lesley Maxwell (65) poznata je pod nadimkom 'fitness baka'. Na Instagramu je prati više od 150.000 ljudi, s njima rado dijeli fotografije u bikiniju. Kaže kako ljudi ponekad misle da je njezina 21-godišnja unuka zapravo njezina sestra....
Ovo su fotke seksi sijamskih blizanki koje su prevarile svijet
NISU PRAVE

Ovo su fotke seksi sijamskih blizanki koje su prevarile svijet

Slučaj Valerije i Camile dio je rastućeg trenda AI modela i influencera koji postavljaju ozbiljna pitanja o autentičnosti na internetu i utjecaju na percepciju ljepote
Influencerica Becky: 'Bila sam na rubu bankrota i gladna. Sad mjesečno zaradim 100.000 €!'
INSTAGRAM SENZACIJA

Influencerica Becky: 'Bila sam na rubu bankrota i gladna. Sad mjesečno zaradim 100.000 €!'

'Ne sramim se svojeg posla', poručuje britanska influencerica, manekenka i model Rebecca Goodwin. Do prije nekoliko godina bila je na rubu bankrota, preživljavala je na vaučerima za hranu, a danas je vlasnika produkcijske tvrtke...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026